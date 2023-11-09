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أسس الحياة الزوجية

11/9/2023 11:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المرأة هي صانعة الأجيال وهي التي تبني في بيتها الرجال وتُخرج لنا الأبطال، والرجل والمرأة هما القطبان اللذان بهما يتكون الإنسان، وقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية وفى الحقوق المدنية والجنائية فكل منهما محفوظ النفس والعرض والمال.
والمرأة حباها الله بأمر عظيم، الأمومة وما تتطلبه من حمل ووضع وارضاع، وهي نبع الحنان والعاطفة، والأمهات عانين من التربية، فهن أرق قلوبا وألين نفوسا، لذا وجب التعطف عليهن جزاء لفعلهن ومكافأة لحقهن. ومما تتميز به المرأة رجاحة العقل وبداهته وشجاعتها وآرائها السديدة وعزة نفسها ونباهة عقلها والصبر، ومثال على ذلك الخنساء وهي الصحابية الجليلة عندما علمت باستشهاد أبنائها الأربعة في حرب القادسية قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته، وهذا دليل على رجاحة عقلها. وثلاثة أشياء يطلبها الرجل من المرأة: الوداعة على وجهها والفضيلة في قلبها والابتسامة على ثغرها. ودوام الحياة الزوجية هي بدوام المحبة بين الزوجين بالمودة والرحمة والحياة الزوجية تفاهم وتسامح ورضا.
وقد عبر زوج عن الوسيلة التي تستديم بها زوجته مودته فخاطبها قائلا:
خذي العفو مني تستديمي مودتي
ولا تنطقي في سَوْرتي حين أغضب
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالهوى
فيأباك قلبي والقلوب تقلب
وعندما يتحمل كل طرف مسؤوليته ستشيع الألفة والمودة بين الزوجين، والواجب على الزوج النفقة ورعاية البيت بما يحتاج من الأمور المالية. ومن الأمور التي تفسد الحياة الزوجية الإهمال من الطرفين الزوج والزوجة، فلابد من احتواء المرأة لزوجها واحتواء الرجل لزوجته بالشفقة والمودة وبحسن التعامل قد تملك المرأة قلب زوجها، وإهمال المرأة بشؤون منزلها ورعاية الأبناء، وخير النساء من أطاعت زوجها وقامت بحقوقه. كذلك يضر إهمال الرجل بواجباته تجاه اسرته، فيجب الانفاق عليها بحسب حاله يسرا أو عسرا وحماية المرأة في مالها ودينها مع أهتمامهما بالنظافة.
والاهمال هو سبب المشاكل كالمطرقة لهدم جدار المنزل، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويجب تجنب الجفاف والغلظة بين الزوجين، فالزوجة تستحق المودة والثناء وجبر الخاطر بالتشجيع وغيره مما يولد أسره سعيده. وعندما يتحمل كل طرف مسؤوليته سوف تشيع الألفة والمودة بين الزوجين (وعاشروهن بالمعروف). كذلك ينبغي تجنب تسريب الأسرار وما يحدث من أمور داخل المنزل إلى خارج المنزل، فعلى الزوج أن يحل مشاكله بنفسه، والمشاكل الزوجية ممكن أن تحتوى، واذا أمكن تتم مشاورة حكيم عاقل يعرف كيف يحل المشاكل.
كما أنه لا يتدخل كل من الزوجين في شؤون الآخر الإ فيما يحتاج إليه وألا يتحكم الرجل التحكم المطلق في كل كبيرة وصغيرة إذا لم يوجد ضرر على البيت والأسرة، فالمرأة ليست جارية مملوكا. فيجب الابتعاد عن الإجراءات التعسفية أو التعنيف أو الضرب، بل يجب حل المشاكل بسرعة وبصورة مباشره. كذلك لابد من التغاضي عن الزلات والصبر والتسامح والتغافل حتى تستقر الحياة الزوجية، التي لابد أن تبنى على المودة الخالصة والمحبة الصادقة لأنها متى قامت على هذه المشاعر النبيلة كانت كلها خيرا وبركة. فالزواج رابطة مقدسة تقوم على أسمى المعاني الروحية والعاطفية والمرأة هي الريحانة والوردة تحتاج إلى كيان يحفظها ويحتويها.

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