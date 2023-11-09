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الغيبة إثم كبير.. فاجتنبوها!

11/9/2023 11:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شك أن الغيبة عادة مذمومة وهي محرمة شرعا، وهي ذكر الإنسان في غيابه بما يكره، ولقد حذرنا الله جل جلاله في القرآن الكريم بقوله: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ـ الحجرات: 12).
وقوله عز وجل (واتقوا الله) أي فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوه، إن الله تواب رحيم.
كما أن الغيبة محرمة بالإجماع لا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة وقد ورد فيها الزجر الأكيد، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت.
وهناك أحاديث كثيرة عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وما ينتظر هؤلاء من عذاب عظيم، ومن هذه الأحاديث كالتالي:
٭ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته.
٭ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة (اخرجه الترمذي).
٭ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا: فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا: فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، فغرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
٭ عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم» (أخرجه أبو داود).
لكن ماذا على المغتاب أن يفعل؟ قال الجمهور من العلماء إن طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على ألا يعود. فليحذر الجميع من الغيبة أشد الحذر، فقد حذرنا منها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما حذرنا أيضا منها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه عادة سيئة وبغيضة وتدخل صاحبها والعياذ بالله نار جهنم، كما أنها أيضا تقتل الحسنات وعندها يتحسر الإنسان على هذا العمل الرديء الذي ليس هو من عادة الإنسان المسلم المؤمن.
أبعدنا الله جميعا عن كل ما لا يحبه سبحانه ولا يرضاه.. اللهم أبعد أمتك عن أعمال الشياطين وقربهم من جنتك فأنت الغفور الرحيم.

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