الغيبة إثم كبير.. فاجتنبوها!

(MENAFN
- Al-Anbaa) لا شك أن الغيبة عادة مذمومة وهي محرمة شرعا، وهي ذكر الإنسان في غيابه بما يكره، ولقد حذرنا الله جل جلاله في القرآن الكريم بقوله: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ـ الحجرات: 12).
وقوله عز وجل (واتقوا الله) أي فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوه، إن الله تواب رحيم.
كما أن الغيبة محرمة بالإجماع لا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة وقد ورد فيها الزجر الأكيد، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت.
وهناك أحاديث كثيرة عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وما ينتظر هؤلاء من عذاب عظيم، ومن هذه الأحاديث كالتالي:
٭ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته.
٭ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة (اخرجه الترمذي).
٭ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا: فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا: فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، فغرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
٭ عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم» (أخرجه أبو داود).
لكن ماذا على المغتاب أن يفعل؟ قال الجمهور من العلماء إن طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على ألا يعود. فليحذر الجميع من الغيبة أشد الحذر، فقد حذرنا منها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما حذرنا أيضا منها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه عادة سيئة وبغيضة وتدخل صاحبها والعياذ بالله نار جهنم، كما أنها أيضا تقتل الحسنات وعندها يتحسر الإنسان على هذا العمل الرديء الذي ليس هو من عادة الإنسان المسلم المؤمن.
أبعدنا الله جميعا عن كل ما لا يحبه سبحانه ولا يرضاه.. اللهم أبعد أمتك عن أعمال الشياطين وقربهم من جنتك فأنت الغفور الرحيم.
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