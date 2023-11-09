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التوزيع الجيد للمعلمين

11/9/2023 11:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) العملية التعليمية الناجحة لابد لها من توافر ثلاثة عناصر رئيسية هي: «الطالب، المنهج، المعلم»، ويعتبر المعلم حجر الأساس في نجاح العملية التعليمية.
نلاحظ حاليا في اغلب مدارسنا ان توزيع الهيئة التعليمية بجميع المراحل الدراسية في المناطق التعليمية الست يحتاج الى اعادة نظر وترتيب.
خذ على سبيل المثال منطقة العاصمة التعليمية تعاني الأقسام الدراسية فيها من نقص شديد في معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة في التخصصات الآتية: «العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، التربية الإسلامية، الاجتماعيات»، هذا النقص بالتأكيد سوف يؤثر في سير العملية التعليمية، وفي المعلم الذي لا يجد الراحة الكافية بسبب نصاب الحصص المرتفع، مما يؤثر في نفسيته وعطائه وتعامله مع طلبته في الفصل، وربما تحصل مشاكل نحن في غنى عنها.
العجيب ان هناك بعض المناطق التعليمية فيها زيادة في المعلمين والمعلمات والإداريات، فكيف تكون هناك زيادات في بعض المناطق التعليمية ونقص في مناطق اخرى؟ لا شك أنه ينبغي اعادة التوزيع حتى تتم مراعاة العدالة في توزيع المعلمين والمعلمات على المناطق التعليمية الست بالتساوي، لأن غياب هذا المعيار هو السبب في نقص الهيئة التعليمية في بعض المناطق التعليمية.
لذا، نناشد المعنيين في وزارة التربية إعادة النظر في توزيع الهيئة التعليمية، ومراعاة العدالة في التوزيع من أجل مصلحة العملية التعليمية ونجاحها في بلدنا الحبيب الكويت.

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