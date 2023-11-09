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نصرة المستضعفين

11/9/2023 11:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يا إخوتنا في فلسطين الصامدة والتي تمثل غزة رمزا لها وللعروبة والإسلام، أدعوكم إلى الثبات على الحق، مهما جرى تداوله من القيل والقال وتضارب الأقوال، في محاولات للإعلام الدولي وتأويلات شارك فيها صهاينة العصر في الأرض المحتلة وأرجاء العالم لقلب حقائق الأمور، وإخفاء ما يدركه تحالف العالم الوفي لما يحصل اليوم من استباحة للأرواح البريئة من الطرف المغلوب على أمره في الخارطة الفلسطينية وغزة الأبية، وتدمير للمعمار وإزهاق للأعمار التي حرمها الله إلا بالحق.
والسؤال الذي يطرح نفسه على أمواج المسلمين وأهل الأديان الربانية السماويه: أين أنتم من الزحف على الطرق والشوارع في المدن الكبرى والعالمية المؤثرة بالقرار السياسي والعسكري الدولي حتى ترسلوا رسالة إلى كل دول العالم، ولحث الضمير الإنساني النزيه على ردع عدوان صهاينة الزمان ووقفهم ومنعهم من توسيع ساحة الدماء والأرواح التي تزهق يوميا، من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق الذي لاتزال قضيته تنزف دما منذ 75 عاما، بعد سرقة الهوية الفلسطينية التي كانت تشمل وتظل الديانات السماوية الثلاث على أرض السلام.
فإن لم يتحرك العالم الحر دفاعا عن المستضعفين من الأطفال والكبار نساء ورجالا، الذين يتم قتلهم بدماء باردة ليلا ونهارا، ولا تتعاطف معهم نشرات الأخبار العالمية التي تقيد هذه القضية الكبيرة «ضد مجهول»، على الرغم من أن الجاني معلوم، فإن غياب هذا الحسم والعزم على حل القضية سيؤدي إلى مواصلة المسلسل المرعب الذي يقوم فيه صهاينة العصر بدور القاتل المتمرس، وربما يكون القادم أسوأ ما لم يتم حل المسألة من الجذور بإعادة الحقوق إلى أصحابها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حتى ينعم أشقاونا الفلسطينيون بحياة هنية على أرض فلسطين الأبية.

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