نصرة المستضعفين

(MENAFN
- Al-Anbaa) يا إخوتنا في فلسطين الصامدة والتي تمثل غزة رمزا لها وللعروبة والإسلام، أدعوكم إلى الثبات على الحق، مهما جرى تداوله من القيل والقال وتضارب الأقوال، في محاولات للإعلام الدولي وتأويلات شارك فيها صهاينة العصر في الأرض المحتلة وأرجاء العالم لقلب حقائق الأمور، وإخفاء ما يدركه تحالف العالم الوفي لما يحصل اليوم من استباحة للأرواح البريئة من الطرف المغلوب على أمره في الخارطة الفلسطينية وغزة الأبية، وتدمير للمعمار وإزهاق للأعمار التي حرمها الله إلا بالحق.
والسؤال الذي يطرح نفسه على أمواج المسلمين وأهل الأديان الربانية السماويه: أين أنتم من الزحف على الطرق والشوارع في المدن الكبرى والعالمية المؤثرة بالقرار السياسي والعسكري الدولي حتى ترسلوا رسالة إلى كل دول العالم، ولحث الضمير الإنساني النزيه على ردع عدوان صهاينة الزمان ووقفهم ومنعهم من توسيع ساحة الدماء والأرواح التي تزهق يوميا، من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق الذي لاتزال قضيته تنزف دما منذ 75 عاما، بعد سرقة الهوية الفلسطينية التي كانت تشمل وتظل الديانات السماوية الثلاث على أرض السلام.
فإن لم يتحرك العالم الحر دفاعا عن المستضعفين من الأطفال والكبار نساء ورجالا، الذين يتم قتلهم بدماء باردة ليلا ونهارا، ولا تتعاطف معهم نشرات الأخبار العالمية التي تقيد هذه القضية الكبيرة «ضد مجهول»، على الرغم من أن الجاني معلوم، فإن غياب هذا الحسم والعزم على حل القضية سيؤدي إلى مواصلة المسلسل المرعب الذي يقوم فيه صهاينة العصر بدور القاتل المتمرس، وربما يكون القادم أسوأ ما لم يتم حل المسألة من الجذور بإعادة الحقوق إلى أصحابها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حتى ينعم أشقاونا الفلسطينيون بحياة هنية على أرض فلسطين الأبية.
MENAFN09112023000130011022ID1107404641
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.