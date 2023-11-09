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شكر وتقدير لآل ناجي والسلولي - جريدة الوطن السعودية

11/9/2023 11:15:21 PM
(MENAFN- Al Watan) منح مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور أحمد صالح يحي آل ناجي والدكتور طراد محمد سعد السلولي شهادة شكر وتقدير وكذلك شهادة حضور نظير حضورهم المميز، والمشاركة في تدريب المدربين المعتمدين لبرنامج "الحوار المجتمعي - نسيج"، الذي عقد مؤخرا بمنطقة نجران.


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