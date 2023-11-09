شكر وتقدير لآل ناجي والسلولي - جريدة الوطن السعودية

شكر وتقدير لآل ناجي والسلولي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/9/2023 11:15:21 PM
(MENAFN
- Al Watan) منح مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور أحمد صالح يحي آل ناجي والدكتور طراد محمد سعد السلولي شهادة شكر وتقدير وكذلك شهادة حضور نظير حضورهم المميز، والمشاركة في تدريب المدربين المعتمدين لبرنامج "الحوار المجتمعي - نسيج"، الذي عقد مؤخرا بمنطقة نجران.
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