ورش تتحايل على قائدات المركبات

(MENAFN
- Al Watan) تعاني قائدات المركبات من استغلال العمالة لهن خاصة في ورش سمكرة وصيانة المركبات، إذ يضع هؤلاء أسعار فلكية مستغلين جهل السيدات بقطع غيار المركبات أو صيانة الصدمات التي تتعرض لها المركبة.
استغلال ونصب
أكد الخبير الفني في أعطال السيارات محمد العلوي، أن ورش السيارات للأسف تدار من عمالة تحكم سيطرتها على السوق ما يجعلهم يضعون أسعار فلكية ويستغلون السيدات لعدم معرفتهم بقطع السيارات أو جهلهم بقيمة إصلاح الصدمات، ونصح من ترغب في زيارة ورش السيارات الاستعانة بشخص لديه خبرة في المركبات حتى لا تقع ضحية لهؤلاء، وأضاف أنه سبق أن عرضت عليه مشكلة سيدة حاولت إصلاح مركبتها بعد حادث مروري، فقام صاحب الورشة باستبدال القطع التالفة بأخرى تجارية، وكان الاتفاق على قطع أصلية وحينما اكتشفت ذلك بالصدفة رفعت شكوى لوزارة التجارة، داعيا من يتعرضون لمثل هذه المواقف، الإبلاغ عن الورش للجهات المعنية كوزارة التجارة حتى يتم اتخاذ الإجراءات معهم ومنع هذا الاستغلال والنصب على المتضررين.
الحصول على فواتير
عبد الله فاضل العامل في أحد الورش بصناعية جدة، أكد أن معظم قائدات المركبات يجهلون أسعار قطع الغيار مما يسهل على ضعاف النفوس ببعض الورش استغلال هذا الجهل في رفع أسعار إصلاح الصدمات أو صيانة المركبة ونوه بأهمية أن تقوم قائدة المركبة بجولة وعرض المركبة على عدة ورش حتى تستطيع اختيار المبلغ المناسب للإصلاح حسب العطل فضلًا عن الحصول على فواتير من الورشة حتى تضمن حقوقها في المستقبل حال واجهت أي مشكلة بعد الإصلاح.
واقع صادم
قالت مالكة مركبة سميرة خلف إنها تعرضت لحادث مروري وبعد معاينة الحادث من نجم تم تقدير حجم الصدمة ولديها تأمين ضد الغير وكانت نسبة الخطأ 100% من جانبها وتحملت تكاليف إصلاح مركبتها، وأضافت: حينما رغبت في إصلاح المركبة في ورش عسفان الصناعية صدمت بالواقع حيث هناك عمالة وافدة تسيطر على معظم الورش وكل عامل في ورشه يقدر إصلاح الصدمة بمبلغ مختلف في البداية قدر حجم إصلاح صدمة بالجانب الأيمن بـ 1900 ريال، وحينما انتقلت لورشة أخرى كان السعر 1500 ريال، وأخرى عرضت إصلاح المركبة بـ 1800 ريال، مما دفعها لترك الأمر لشقيقها الذي أصلح التلف في ورش المعارض بمبلغ 700 ريال.
لم تكن معاناة فاطمة الزهراني أقل منها حيث تعرضت لنصب ورش صيانة السيارات بعد أن رغبت في تبديل مضخة الوقود حيث قام العامل بتبديل القطعة بأخرى مستخدمة وجلب فاتورة بأنها قطعة جديدة وبعد مرور أسبوعين حدث خلل في المركبة فعرفت أن المضخة قديمة ومستهلكة موضحة أن العامل حصل على 500 ريال بالإضافة لـ((شغل يده)) 150 ريال ، مشيرة إلى أن بعض أصحاب الورش يستغلون جهل السيدات بقطع الغيار فيقومون بالنصب عليهن واستغلالهن.
إصلاح صدمة
أشارت كريمة آدم إلى أنها وقعت في شراك نصب العمالة بورش السيارات بعد إن تعرضت لحادث مروري تسبب في حدوث صدمة بمقدمة السيارة أصلحت بـ 2300 ريال، وعلمت بعد ذلك أن عملية الإصلاح لا تكلف سوى 900 ريال وعند ذهابها للورشة ومواجهتهم لم تستفيد شيئًا وعلمت أن ما وقع لها هو عملية نصب واستغلال من الورش، بينما قالت مها عاطف إنها تعرضت لعملية استغلال من قبل احدى ورش الصناعية بعسفان بعد قيامها بادخال مركبتها لإصلاح صدمة كانت فوق الإطار الأمامي كلفتها 1400 ريال وبعد أسبوعين من استلامها تفاجأت بأن دهان الصدمة بدأ بالزوال وعند الرجوع لصاحب الورشة أوضح أن السبب يعود إلى أن حرارة الجو التي أثرت على الدهان مما أدى إلى زوالها وطلب إضافة 500 ريال حتى يقوم بتعديلها.
شكوى رسمية
أوضح المحامي عبد الرحمن سالم أنه في حالة أن وقع شخص لعملية استغلال أو نصب من قبل ورش السيارات فهنا لابد عليه أن يتقدم بشكوى رسمية لوزارة التجارة عبر القنوات التي وضعتها الوزارة ولكن لابد أن يحرص على تقديم المستندات والفواتير لإثبات صدق الشكوى حتى يضمن استرداد حقوقه وفي مثل هذه الحالات إذا ثبت تورط الورشة في عملية استغلال للمستهلك فيتم تطبيق الإجراءات النظامية عليها قد تكون تعويض المتضرر وقد يصل الأمر لإغلاق الورشة.
خدمات الصيانة
أوضحت وزارة التجارة ضوابط خدمات الصيانة، مؤكدة أن المستهلك له حرية الاختيار بالقيام بأعمال الصيانة عند الوكيل أو مركز آخر يقدم خدمات الصيانة الدورية، ويجب عليه الاحتفاظ بالفواتير أو التقارير الفنية للصيانة ولا يؤثر ذلك على استمرار الضمان إذا تمت إجراءاتها وفقًا لتوصيات المنتج.
واشترطت مراكز تقديم خدمات الصيانة الدورية وأهمها الالتزام بسياسات الشركة الصانعة وتوثيق الأعمال المقدمة بفاتورة إلكترونية وتوضيح كل الإصلاحات وبيانات مركبة المستهلك ((النوع، الرقم، رقم اللوحة، المسافة المقطوعة ' رقم الهيكل))، وعن التزامات الوكيل التجاري عند تقديم اعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار، أوضحت أن سياسات قطع الغيار وتقديم الصيانة يجب أن توضع في مكان واضح بمراكز البيع وخدمات الصيانة ويلتزم بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع في المدة النظامية المحددة ويلتزم بهذه الأحكام في المناطق المحدودة في عقد وكالته أو توزيعه في كل مدينة أو محافظة، وفيما يخص شكاوى أصحاب المركبات سوى على مراكز الصيانة التابعة لوكلات السيارات أو الورش يتم ذلك عن طريق تقديم شكوى عبر مركز بلاغات المستهلك 1900 أو تطبيق ((بلاغ تجاري)).
الرأي القانوني
التقدم بشكوى رسمية لوزارة التجارة
الحرص على تقديم المستندات والفواتير
إثبات صدق الشكوى لضمان استرداد الحقوق
تعويض المتضرر وقد يصل الأمر لإغلاق الورشة.
التجارة
المستهلك له حرية الاختيار في أعمال الصيانة
يجب الاحتفاظ بالفواتير أو التقارير الفنية للصيانة
الالتزام بسياسات الشركة الصانعة وتوثيق الأعمال المقدمة
تحديد جميع بيانات مركبة المستهلك
وضع سياسات قطع الغيار والصيانة في مكان واضح
ضمان جودة الصنع في المدة النظامية المحددة
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