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ورش تتحايل على قائدات المركبات

11/9/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاني قائدات المركبات من استغلال العمالة لهن خاصة في ورش سمكرة وصيانة المركبات، إذ يضع هؤلاء أسعار فلكية مستغلين جهل السيدات بقطع غيار المركبات أو صيانة الصدمات التي تتعرض لها المركبة.
استغلال ونصب
أكد الخبير الفني في أعطال السيارات محمد العلوي، أن ورش السيارات للأسف تدار من عمالة تحكم سيطرتها على السوق ما يجعلهم يضعون أسعار فلكية ويستغلون السيدات لعدم معرفتهم بقطع السيارات أو جهلهم بقيمة إصلاح الصدمات، ونصح من ترغب في زيارة ورش السيارات الاستعانة بشخص لديه خبرة في المركبات حتى لا تقع ضحية لهؤلاء، وأضاف أنه سبق أن عرضت عليه مشكلة سيدة حاولت إصلاح مركبتها بعد حادث مروري، فقام صاحب الورشة باستبدال القطع التالفة بأخرى تجارية، وكان الاتفاق على قطع أصلية وحينما اكتشفت ذلك بالصدفة رفعت شكوى لوزارة التجارة، داعيا من يتعرضون لمثل هذه المواقف، الإبلاغ عن الورش للجهات المعنية كوزارة التجارة حتى يتم اتخاذ الإجراءات معهم ومنع هذا الاستغلال والنصب على المتضررين.
الحصول على فواتير
عبد الله فاضل العامل في أحد الورش بصناعية جدة، أكد أن معظم قائدات المركبات يجهلون أسعار قطع الغيار مما يسهل على ضعاف النفوس ببعض الورش استغلال هذا الجهل في رفع أسعار إصلاح الصدمات أو صيانة المركبة ونوه بأهمية أن تقوم قائدة المركبة بجولة وعرض المركبة على عدة ورش حتى تستطيع اختيار المبلغ المناسب للإصلاح حسب العطل فضلًا عن الحصول على فواتير من الورشة حتى تضمن حقوقها في المستقبل حال واجهت أي مشكلة بعد الإصلاح.
واقع صادم
قالت مالكة مركبة سميرة خلف إنها تعرضت لحادث مروري وبعد معاينة الحادث من نجم تم تقدير حجم الصدمة ولديها تأمين ضد الغير وكانت نسبة الخطأ 100% من جانبها وتحملت تكاليف إصلاح مركبتها، وأضافت: حينما رغبت في إصلاح المركبة في ورش عسفان الصناعية صدمت بالواقع حيث هناك عمالة وافدة تسيطر على معظم الورش وكل عامل في ورشه يقدر إصلاح الصدمة بمبلغ مختلف في البداية قدر حجم إصلاح صدمة بالجانب الأيمن بـ 1900 ريال، وحينما انتقلت لورشة أخرى كان السعر 1500 ريال، وأخرى عرضت إصلاح المركبة بـ 1800 ريال، مما دفعها لترك الأمر لشقيقها الذي أصلح التلف في ورش المعارض بمبلغ 700 ريال.
لم تكن معاناة فاطمة الزهراني أقل منها حيث تعرضت لنصب ورش صيانة السيارات بعد أن رغبت في تبديل مضخة الوقود حيث قام العامل بتبديل القطعة بأخرى مستخدمة وجلب فاتورة بأنها قطعة جديدة وبعد مرور أسبوعين حدث خلل في المركبة فعرفت أن المضخة قديمة ومستهلكة موضحة أن العامل حصل على 500 ريال بالإضافة لـ((شغل يده)) 150 ريال ، مشيرة إلى أن بعض أصحاب الورش يستغلون جهل السيدات بقطع الغيار فيقومون بالنصب عليهن واستغلالهن.
إصلاح صدمة
أشارت كريمة آدم إلى أنها وقعت في شراك نصب العمالة بورش السيارات بعد إن تعرضت لحادث مروري تسبب في حدوث صدمة بمقدمة السيارة أصلحت بـ 2300 ريال، وعلمت بعد ذلك أن عملية الإصلاح لا تكلف سوى 900 ريال وعند ذهابها للورشة ومواجهتهم لم تستفيد شيئًا وعلمت أن ما وقع لها هو عملية نصب واستغلال من الورش، بينما قالت مها عاطف إنها تعرضت لعملية استغلال من قبل احدى ورش الصناعية بعسفان بعد قيامها بادخال مركبتها لإصلاح صدمة كانت فوق الإطار الأمامي كلفتها 1400 ريال وبعد أسبوعين من استلامها تفاجأت بأن دهان الصدمة بدأ بالزوال وعند الرجوع لصاحب الورشة أوضح أن السبب يعود إلى أن حرارة الجو التي أثرت على الدهان مما أدى إلى زوالها وطلب إضافة 500 ريال حتى يقوم بتعديلها.
شكوى رسمية
أوضح المحامي عبد الرحمن سالم أنه في حالة أن وقع شخص لعملية استغلال أو نصب من قبل ورش السيارات فهنا لابد عليه أن يتقدم بشكوى رسمية لوزارة التجارة عبر القنوات التي وضعتها الوزارة ولكن لابد أن يحرص على تقديم المستندات والفواتير لإثبات صدق الشكوى حتى يضمن استرداد حقوقه وفي مثل هذه الحالات إذا ثبت تورط الورشة في عملية استغلال للمستهلك فيتم تطبيق الإجراءات النظامية عليها قد تكون تعويض المتضرر وقد يصل الأمر لإغلاق الورشة.
خدمات الصيانة
أوضحت وزارة التجارة ضوابط خدمات الصيانة، مؤكدة أن المستهلك له حرية الاختيار بالقيام بأعمال الصيانة عند الوكيل أو مركز آخر يقدم خدمات الصيانة الدورية، ويجب عليه الاحتفاظ بالفواتير أو التقارير الفنية للصيانة ولا يؤثر ذلك على استمرار الضمان إذا تمت إجراءاتها وفقًا لتوصيات المنتج.
واشترطت مراكز تقديم خدمات الصيانة الدورية وأهمها الالتزام بسياسات الشركة الصانعة وتوثيق الأعمال المقدمة بفاتورة إلكترونية وتوضيح كل الإصلاحات وبيانات مركبة المستهلك ((النوع، الرقم، رقم اللوحة، المسافة المقطوعة ' رقم الهيكل))، وعن التزامات الوكيل التجاري عند تقديم اعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار، أوضحت أن سياسات قطع الغيار وتقديم الصيانة يجب أن توضع في مكان واضح بمراكز البيع وخدمات الصيانة ويلتزم بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع في المدة النظامية المحددة ويلتزم بهذه الأحكام في المناطق المحدودة في عقد وكالته أو توزيعه في كل مدينة أو محافظة، وفيما يخص شكاوى أصحاب المركبات سوى على مراكز الصيانة التابعة لوكلات السيارات أو الورش يتم ذلك عن طريق تقديم شكوى عبر مركز بلاغات المستهلك 1900 أو تطبيق ((بلاغ تجاري)).
الرأي القانوني
التقدم بشكوى رسمية لوزارة التجارة
الحرص على تقديم المستندات والفواتير
إثبات صدق الشكوى لضمان استرداد الحقوق
تعويض المتضرر وقد يصل الأمر لإغلاق الورشة.
التجارة
المستهلك له حرية الاختيار في أعمال الصيانة
يجب الاحتفاظ بالفواتير أو التقارير الفنية للصيانة
الالتزام بسياسات الشركة الصانعة وتوثيق الأعمال المقدمة
تحديد جميع بيانات مركبة المستهلك
وضع سياسات قطع الغيار والصيانة في مكان واضح
ضمان جودة الصنع في المدة النظامية المحددة

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