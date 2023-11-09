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حفرة حائرة بين 3 جهات

11/9/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) طرح الانهيار الإسفلتي الذي شهده أحد شوارع قرية البديع بمركز وحي الحضن بمنطقة نجران، والذي تسبب في إحداث حفرة عميقة داخل الأرض، العديد من التساؤلات بعد أن تنصلت عدة جهات وأخلت مسؤليتها عن ذلك الانهيار، إذ أكدت كل جهة أن الأخرى يقع المشروع تحت طائلة مسؤوليتها؛ ليبقى الوضع على ما هو عليه دون حل أو معالجة، ويبقى تخوف الأهالي والسكان على أطفالهم وكبار السن، وحتى على مواشيهم ومركباتهم من اجتياز الطريق.
خط زراعي
بدأت رحلة الحفرة من مخاطبة أمانة نجران لشركة المياه للوقوف على الانهيار الذي توقع الأمانة سببه من الصرف الصحي، وقامت بتكليف فريق عمل للوقوف على ما طالب به الأهالي لمعالجته لتعلن بعد ذلك وعبر خطاب خصت به ((الوطن)) إخلاء مسؤوليتها الانهيار الإسفلتي، وأوضحت أن المشروع القريب يعتبر خطًا زراعيًا، ولا يقع تحت مسؤوليتها.
وتعقيبًا على ما نشر بـ((الوطن)) في 25 أكتوبر، قال فرع شركة المياه الوطنية بنجران، وحسب ما أوضحه المتحدث الرسمي لشركة ((فايز لسلوم)): نود في البداية أن نشكر صحيفة ((الوطن)) لحرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة.
وأضاف متحدث شركة المياه قائلا: وبشأن ما نُشر في صحيفتكم الموقرة تحت عنوان ((انهيار إسفلتي يهدد بديع نجران)) يوم 25 أكتوبر 2023، فنوضح لكم وللسادة القراء أنه بعد رصد المراقبين للبلاغ وشخوص الفرق الميدانية على الموقع، اتضح أن الخلل سببه تسرب مياه من خط زراعي لا يتبع لشركة المياه الوطنية.
واختتم متحدث شركة المياه قائلا: تدعو الشركة عملاءها الكرام إلى تقديم بلاغات المياه عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني؛ وذلك من أجل الوقوف على الموقع ومعالجة الخلل ((إن وجد))، هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.
من جهته أكد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بنجران أنه لم يعد هناك أي طرق تتبع للوزارة داخل النطاق العمراني، وقد تكون تلك الحفرة والانهيار الإسفلتي الواضح سببه تمديدات بالصرف الصحي.
خارج المسؤولية
كانت تلك الجهات قد تنصلت وأخلت مسؤوليتها في العديد من القضايا السابقة، وتبادلت تحميل المسؤولية فيما بينها، ومن ضمنها عندما تسببت الأمطار والسيول التي تشهدها منطقة نجران في قطع وإزالة عدد من الطرق الإسفلتية بحي نهيقة، مخلفة حفرًا عميقة أدت إلى إعاقة الحركة المرورية، وإجبار أصحاب المركبات إلى سلك طرق أخرى ترابية ووعرة للوصول إلى منازلهم، كما أدت تلك الحفر إلى العديد من الحوادث بوقوع عدد من المركبات داخلها.
وأكدت إدارة الطرق بمنطقة نجران حينها، أن الطرق داخل الأحياء والنطاق العمراني لم يعد من اختصاصها، وتم تسليمها للأمانات والبلديات، وأصبح اختصاصها فقط كل ما هو خارج النطاق العمراني.
جسر حديدي
شكل جسر حديدي يتوسط طريق الملك عبدالله بمنطقة نجران خطرًا قاتلا وجسيمًا للقادمين بسياراتهم ومركباتهم من الغرب إلى الشرق، حيث يتفاجأ قائدو السيارات بالجسر يظهر أمامهم فجأة ويقسم الطريق نصفين، فيضطر الكثير منهم لتفادي خطر الاصطدام به للاتجاه وبشكل سريع إما للجهة اليمنى أو اليسرى، وتتشكل خطورته بشكل أكبر ليلا إذ ينخفض وضوح الرؤية، وهذا ما يخشاه الكثيرون الذين كادوا أن يقعوا ضحية ذلك الجسر، وهنا أكد مصدر مسؤول بأمانة منطقة نجران أن ذلك الحاجز الحديدي ليس من اختصاصهم ولا يتبع لهم، مؤكدًا أنه يتبع للطرق فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة.
إزالة الخطر
تكرر الأمر سابقًا عندما طالب أهالي وأولياء أمور الطلاب بالمجمع التعليمي في حي الغويلا بمنطقة نجران الجهات المسؤولة وذات الصلة بسرعة إزالة السياجات والأسوار المانعة لمرور الطلاب، داعين في الوقت نفسه إلى إقامة وتنفيذ جسر مشاة؛ لتكون مرورًا آمنًا للطلاب، وكذلك العابرون، حيث يواجه أبناؤهم خطرًا ذريعًا كل يوم عند ذهابهم للمدرسة وإيابهم، إذ يضطرون لتجاوز تلك السياجات المانعة، وقطع الطريق الدولي المكتظ بالسيارات والمركبات الصغيرة وذات النقل الثقيل، معرضين أنفسهم ومن يكون في معيتهم من أولياء أمورهم لخطر الدهس، وحينها سارع مصدر مسؤول بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالرد بأن الطريق ليس من اختصاص فرع الوزارة، حيث إنه يعد داخل النطاق العمراني، مؤكدًا أن اختصاصهم فقط الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني، وما أشير إليه يتبع لجهة أخرى مسؤولة.
إلقاء المسؤولية
أكثر من 8 سنوات مرت على تعثر طريق المدينة الطبية بحي الشرفة، أو كما يسميه البعض طريق حي البستنة، والذي يعد رابطًا مهمًا لعدد من المحافظات الشمالية، وما يقارب 7 أحياء بمنطقة نجران، وكذلك المدينة الطبية التي من خلاله يسهل الوصول إليها وبشكل أسرع.
ويتركز تعثر الطريق في 2 كم فقط لم يتم استكمالها وتنفيذها، ويشكل خطورة بالغة على مرتادي الطريق الذي شهد مؤخرًا سقوط مركبة أحد المواطنين من أعلاه إلى الأسفل لجهله بعدم استكمال الطريق.
كانت ((الوطن)) أشارت إلى تعثر أحد مشاريع الطرق في عددها الصادر 7/ ديسمبر/2021 تحت عنوان ((النقل وبلدي تتبرآن من طريق المدينة الطبية)) داخل النطاق العمراني، وتبادلت وقتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية وأمانة المنطقة إلقاء المسؤولية حول تعثر الطريق، أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الانتهاء من تنفيذ الطريق، وفيما يتعلق بالـ2 كم المتبقية؛ فهي داخل النطاق العمراني والمناطق السكنية، وتتبع أمانة منطقة نجران، بينما ردت البلدية بأن الطريق خارج الاختصاص.
ملف المشروع
((الوطن)) تواصلت خلال الأيام الماضية مع أمانة منطقة نجران للوقوف على آخر التطورات، والتي أكدت أنها استلمت ملف المشروع الذي سيكون ضمن خططها المستقبلية، وأوضحت الأمانة أن الطريق من ضمن الطرق الواقعة داخل النطاق العمراني المتسلمة من فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والتي قامت بتنفيذ جزء منه، وسوف يتم استكمال الطريق ضمن المشاريع المستقبلية لدى الأمانة بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية لاعتماد المشروع، وتوفر التكاليف المالية اللازمة، خطورة بالغة.
وضع الخدمات
أكدت كهرباء منطقة نجران في وقت سابق حول وجود عدد من الأعمدة الكهربائية داخل الطريق أن هذه الأعمدة الكهربائية ليست من مسؤوليتها، وإنما تقع مسؤوليتها على أمانة منطقة نجران، مؤكدة في الوقت نفسه حتى إن كانت هذه الأعمدة كهربائية فيفترض على أمانة المنطقة قبل تنفيذ أي مشروع معالجة وضع الخدمات الأخرى، ومنها أعمدة الكهرباء حسب التعميم الوزاري لديهم.
تسرب زراعي
في وقت سابق أخلى فرع شركة المياه الوطنية بنجران مسؤوليته عن خلل تسبب في هدر كبير للمياه، حيث قال المتحدث الرسمي للشركة بمنطقة نجران ((فايز لسلوم)): ((بعد رصد المراقبين البلاغ، وشخوص الفرق الميدانية على الموقع، اتضح أن الخلل سببه تسرب مياه من خط زراعي لا يتبع لشركة المياه الوطنية)).
ودعا متحدث شركة المياه المستفيدين إلى تقديم بلاغات المياه عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيق الشركة الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الإلكتروني، وذلك من أجل الوقوف على الموقع، ومعالجة الخلل إن وجد.

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