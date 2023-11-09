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شعيب دحضة يثير جدل استيطان البشر في نجران

11/9/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) يستمر شعيب دحضة الأثري في منطقة نجران بإثارة الجدل الواسع بين خبراء الآثار والمهتمين بها وبعلومها، وذلك لجهة تحديد الفترة الزمنية للاستيطان البشري في منطقة نجران، حيث يستند كل منهم إلى عدد من الشواهد والقراءات والمواقع التي يحتل هذا الشعيب مركزا محوريا فيها.
ويعرف (شعيب دحضة) كذلك باسم (العجمة)، وقد عثر فيه على عدد من الشواهد والدلائل التي تعود إلى حقبة زمنية قديمة تمتد إلى آلاف السنين.
وتؤكد المهتمة بالآثار والسياحة حصة بنت مروان السديري، أن أقدم استيطان في نجران يعود إلى 1.2 مليون سنة في موقع شعيب دحضة، مشيرة إلى أن الممالك القديمة في نجران بدأت قبل 700 سنة قبل الميلاد، ولعبت دورًا مهمًا في سيطرتها على طرق التجارة. وأكدت السديري أن نجران تُعرف في التاريخ القديم بـ((رجمت)) أو ((رجمة)).
و((رجمت)) كانت عاصمة نجران القديمة التي وردت في عدد من النقوش القديمة، منذ آلاف السنين وهي تشكل نقطة مهمة في التجارة حيث كانت ممرًا مهمًا لطرق التجارة وقوافل (اللبان، البخور، وغيرها).
200 ألف سنة
يعقّب الدكتور علي النصيف من قسم دراسات الشرق الأوسط جامعة مانشستر على ما تذكره السديري، ويؤكد أن ((نجران تعد من أقدم الأماكن التي استقر فيها الإنسان وذلك قبل 200 ألف سنة مستشهدا بقصاصة تعود لأحد البحوث المتعلقة بالآثار والتي من خلالها ذكر أن الاستقرار البشري كان واضحا منذ القدم كما هو حال بعض المناطق في جنوب غرب الجزيرة العربية، حيث تعد نجران من أقدم الأماكن التي استقر بها الإنسان وذلك من خلال الشواهد التي عُثر عليها في موقع (شعيب دحضة)، وهذه الشواهد تعود إلى حقبة تسبق العصر الأشولي)).
500 عام قبل الميلاد
أكد الباحث السعودي فيصل بن حمد آل جبرين، الذي حاول فك رموز الفنون الصخرية ومعانيها في منطقة نجران من خلال دراسة تحليلية مقارنة عن هذه الفنون لمعرفة دلالاتها، وتم تضمين هذه الدراسة في كتاب أنجزته دارة الملك عبدالعزيز أن دراسته أظهرت ثراء تلك المنطقة بالفنون الصخرية التي تقدر الحقبة الزمنية التي نفذت فيها من 4 آلاف سنة إلى 2500 سنة من وقتنا الحاضر، وتميزت تلك الفنون بالدقة والإتقان، كما أظهرت نتائج دراستها توسع الإنسان في استئناس الحيوانات المختلفة ووفرة الجمال والخيول في تلك المنطقة.
وتابع أنه ((اتضح أن تلك الفنون ركزت على تسجيل الأحداث اليومية في تلك الحقبة التاريخية)).
نتاج مادي
تعد الفنون الصخرية أحد أنواع النتاج المادي الذي خلفته الجماعات البشرية، شأنها في ذلك شأن كثير من البقايا المادية، بل إن الفنون الصخرية أصبحت سجلًا يكشف عن أنشطة المجتمعات القديمة وأساليبها الفنية، ومعتقداتها الدينية، وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية والعادات والتقاليد التي سادت في تلك العصور، وهو ما لمسه الباحث آل جبرين في منطقة نجران التي تعد من أقدم الأماكن التي استقر فيها الإنسان وقامت على أرضها حضارات خلال العصرين الحجري القديم والأوسط.
كما عُدّت نجران خلال الفترة من 500 عام قبل الميلاد إلى عام 266 ميلاديا، من أبرز مدن التجارة العربية؛ مما يعطي مؤشرًا أن الاستقرار البشري في المنطقة كان واضحًا منذ القدم.
الحضارة الألدوانية
يعد ما تم العثور عليه في ((شعيب دحضة)) من الأدوات الحجرية والدلائل الأثرية الأخرى إثباتا على قدم الاستيطان البشري في منطقة نجران. حيث يُعتقد أن هذه الآثار تعود إلى الحضارة الألدوانية قبل ما يتراوح بين 1.2 إلى 1.8 مليون سنة، وهي مرحلة مبكرة من العصر الحجري القديم. حيث تم اكتشاف أدوات بدائية مرورًا بالقواطع والمطارق الحجرية الكبيرة إلى المكاشط والشفرات الصغيرة.
أما بالنسبة للعصر الحجري الأوسط، فمنطقة ((عرق البير)) تُعد من أهم المواقع لدراسة هذه الحقبة. حيث تم العثور على أدوات ارتبطت بصناعات يدوية أكثر دقة مثل المثاقب والمسننات والمكاشط.
ولم تخلُ المنطقة أيضًا من آثار العصر الحجري الحديث، حيث تعد منطقة بئر حما من أبرز الأماكن التي شهدت هذه الفترة (4000 - 5000 قبل الميلاد). والدلائل فيها كثيرة، حيث تم العثور على منشآت لمواقد حجرية بعدة أشكال، إلى جانب رسومات صخرية تحمل كثيرا من المعلومات عن الملابس وأدوات الزينة والأسلحة وطبيعة الحياة التي مر بها أهل المنطقة. كما تشير الأدلة المستمدة من النقوش السبئية المبكرة إلى أن نجران حظيت بأهمية كبيرة بحلول منتصف الألف الأول قبل الميلاد بعد أن فتحها السبئيون، وأن اسم نجران أو نجرن كان يطلق آنذاك على المنطقة وعاصمتها ((رجمت)).

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