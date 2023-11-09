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كتب الرعب والجريمة الأكثر مبيعا

11/9/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) The Exchange
يقدم المؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، جون غريشام، تشويقًا دوليًا عالي المستوى في فيلم تشويق قانوني جديد مذهل يمثل عودة ميتش ماكدير، البطل الرائع لشركة The Firm.
ماذا حدث لميتش وآبي ماكدير بعد أن كشفا جرائم شركة بينديني ولامبرت ولوك للمحاماة في ممفيس وفرا من البلاد؟
الجواب موجود في The Exchange، وهو الجزء الثاني المثير لفيلم The Firm، فيلم الإثارة الرائج الذي أطلق مسيرة راوي القصص المفضل في أمريكا.
لقد مر الآن 15 عامًا، ويعيش ميتش وآبي في مانهاتن، حيث يعمل ميتش كشريك في أكبر شركة محاماة في العالم. عندما يطلب منه أحد معلميه في روما معروفًا سيأخذه بعيدًا عن منزله، يجد ميتش نفسه وسط مؤامرة شريرة لها آثار عالمية - وتعرض زملائه وأصدقائه وعائلته للخطر مرة أخرى. لقد أصبح ميتش أستاذًا في البقاء متقدمًا بخطوة على خصومه، لكن هذه المرة لا يوجد مكان للاختباء.
The Negative Fast
تعلم كيفية تحويل وجهة نظرك والقيادة بإيجابية
في كتاب ((السلبية السريعة: تقنيات مجربة لزيادة الإيجابية وتقليل الخوف وتعزيز النجاح))، يقدم قائد المبيعات والإستراتيجي أنتوني إيانارينو نهجًا جديدًا مثيرًا وفعالًا لإنشاء عمليات مبيعات قوية والحفاظ عليها.
ستتعلم القيادة بإيجابية أثناء تسخير المشاعر السلبية لإجراء تغييرات دائمة نحو الأفضل واستكشاف قوة الامتنان لتحويل نظرتك العقلية.
اكتشف كيفية إعادة صياغة الأحداث السلبية في حياتك إلى الطرق التي جعلتك أقوى وأعدتك للنكسات المستقبلية.
يقدم المؤلف أيضا نصيحة ملموسة حول تبني وجهات النظر وإستراتيجيات تجنب الانفعال من قبل الأشخاص ذوي المعتقدات المختلفة.
صيام السلبية لمدة 13 أسبوعًا، حيث يمكنك التخلص من مصادر السلبية لمدة 90 يومًا وإدخال الإيجابية في نظامك الغذائي العقلي.
ويقدم الكتاب مناقشات حول ضرورة التفاؤل في عالم صعب، ويعطي نظرة ملهمة ومثيرة للقيادة.
يرشدك كتاب The Negative Fast إلى كيفية تنمية موقف ومنظور إيجابي يمكنك نقله إلى الأشخاص الذين يتابعونك.
عالم الحفريات
The Paleontologist
كأنه فيلم إثارة نفسي لذيذ ومكثف مع ما يكفي من الظواهر الخارقة للطبيعة لإيحاءات الرعب.
إذا كان فيلم ((ليلة في المتحف)) يجتمع مع The Shining مع تأثير Jurassic Park الثقيل، فإن هذا الكتاب يجمعهم لك، كأنه يقول لك ((كن مستعدًا للمفاجآت على طول الطريق)).
يعود عالم حفريات إلى المتحف حيث اختطفت أخته قبل سنوات، ويواجه روحًا مرعبة وقاتلة في هذه الرواية المرعبة.
لم يتوقع أمين علم الحفريات الدكتور سيمون نيلي أبدًا العودة إلى مسقط رأسه في بنسلفانيا، ناهيك عن العودة إلى متحف هوثورن للتاريخ الطبيعي.
لقد كان مجرد صبي عندما تم اختطاف أخته مورغان البالغة من العمر 6 سنوات من المتحف تحت مراقبته، ويطارد الذنب سيمون منذ ذلك الحين.
بعد انفصاله ووفاة عمته التي ربته، يشعر سايمون بالانجذاب إلى المكان الذي اختفت فيه مورغان، ويبدأ البحث عن العظام التي لم يعثروا عليها أبدًا.
لكن منذ لحظة وصوله، لم تعد الأمور كما توقع. فندق هوثورن عبارة عن خراب متهالك، ولا يزال مغلقًا وسط الوباء المستمر، وينحدر نحو كارثة مالية.
والأسوأ من ذلك أن سيمون يبدأ في رؤية وسماع أشياء لا يستطيع تفسيرها. أصوات حيوانات غريبة. آثار أقدام دامية لا يمكن لأي كائن حي أن يتركها. قاتل من عصور ما قبل التاريخ يلوح في ظلال المتحف. يشعر ((سايمون)) بالرعب لأنه يفقد فهمه للواقع، فيلجأ إلى مذكرات البحث المكتوبة بخط اليد لسلفه ويكشف عن لغز ملطخ بالدماء استغرق 150 مليون عام في طور الإنشاء، والذي يمكن أن يكون الإجابة على كل شيء.

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