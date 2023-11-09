كتب الرعب والجريمة الأكثر مبيعا

(MENAFN
- Al Watan) The Exchange
يقدم المؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، جون غريشام، تشويقًا دوليًا عالي المستوى في فيلم تشويق قانوني جديد مذهل يمثل عودة ميتش ماكدير، البطل الرائع لشركة The Firm.
ماذا حدث لميتش وآبي ماكدير بعد أن كشفا جرائم شركة بينديني ولامبرت ولوك للمحاماة في ممفيس وفرا من البلاد؟
الجواب موجود في The Exchange، وهو الجزء الثاني المثير لفيلم The Firm، فيلم الإثارة الرائج الذي أطلق مسيرة راوي القصص المفضل في أمريكا.
لقد مر الآن 15 عامًا، ويعيش ميتش وآبي في مانهاتن، حيث يعمل ميتش كشريك في أكبر شركة محاماة في العالم. عندما يطلب منه أحد معلميه في روما معروفًا سيأخذه بعيدًا عن منزله، يجد ميتش نفسه وسط مؤامرة شريرة لها آثار عالمية - وتعرض زملائه وأصدقائه وعائلته للخطر مرة أخرى. لقد أصبح ميتش أستاذًا في البقاء متقدمًا بخطوة على خصومه، لكن هذه المرة لا يوجد مكان للاختباء. The Negative Fast
تعلم كيفية تحويل وجهة نظرك والقيادة بإيجابية
في كتاب ((السلبية السريعة: تقنيات مجربة لزيادة الإيجابية وتقليل الخوف وتعزيز النجاح))، يقدم قائد المبيعات والإستراتيجي أنتوني إيانارينو نهجًا جديدًا مثيرًا وفعالًا لإنشاء عمليات مبيعات قوية والحفاظ عليها.
ستتعلم القيادة بإيجابية أثناء تسخير المشاعر السلبية لإجراء تغييرات دائمة نحو الأفضل واستكشاف قوة الامتنان لتحويل نظرتك العقلية.
اكتشف كيفية إعادة صياغة الأحداث السلبية في حياتك إلى الطرق التي جعلتك أقوى وأعدتك للنكسات المستقبلية.
يقدم المؤلف أيضا نصيحة ملموسة حول تبني وجهات النظر وإستراتيجيات تجنب الانفعال من قبل الأشخاص ذوي المعتقدات المختلفة.
صيام السلبية لمدة 13 أسبوعًا، حيث يمكنك التخلص من مصادر السلبية لمدة 90 يومًا وإدخال الإيجابية في نظامك الغذائي العقلي.
ويقدم الكتاب مناقشات حول ضرورة التفاؤل في عالم صعب، ويعطي نظرة ملهمة ومثيرة للقيادة.
يرشدك كتاب The Negative Fast إلى كيفية تنمية موقف ومنظور إيجابي يمكنك نقله إلى الأشخاص الذين يتابعونك. عالم الحفريات
The Paleontologist
كأنه فيلم إثارة نفسي لذيذ ومكثف مع ما يكفي من الظواهر الخارقة للطبيعة لإيحاءات الرعب.
إذا كان فيلم ((ليلة في المتحف)) يجتمع مع The Shining مع تأثير Jurassic Park الثقيل، فإن هذا الكتاب يجمعهم لك، كأنه يقول لك ((كن مستعدًا للمفاجآت على طول الطريق)).
يعود عالم حفريات إلى المتحف حيث اختطفت أخته قبل سنوات، ويواجه روحًا مرعبة وقاتلة في هذه الرواية المرعبة.
لم يتوقع أمين علم الحفريات الدكتور سيمون نيلي أبدًا العودة إلى مسقط رأسه في بنسلفانيا، ناهيك عن العودة إلى متحف هوثورن للتاريخ الطبيعي.
لقد كان مجرد صبي عندما تم اختطاف أخته مورغان البالغة من العمر 6 سنوات من المتحف تحت مراقبته، ويطارد الذنب سيمون منذ ذلك الحين.
بعد انفصاله ووفاة عمته التي ربته، يشعر سايمون بالانجذاب إلى المكان الذي اختفت فيه مورغان، ويبدأ البحث عن العظام التي لم يعثروا عليها أبدًا.
لكن منذ لحظة وصوله، لم تعد الأمور كما توقع. فندق هوثورن عبارة عن خراب متهالك، ولا يزال مغلقًا وسط الوباء المستمر، وينحدر نحو كارثة مالية.
والأسوأ من ذلك أن سيمون يبدأ في رؤية وسماع أشياء لا يستطيع تفسيرها. أصوات حيوانات غريبة. آثار أقدام دامية لا يمكن لأي كائن حي أن يتركها. قاتل من عصور ما قبل التاريخ يلوح في ظلال المتحف. يشعر ((سايمون)) بالرعب لأنه يفقد فهمه للواقع، فيلجأ إلى مذكرات البحث المكتوبة بخط اليد لسلفه ويكشف عن لغز ملطخ بالدماء استغرق 150 مليون عام في طور الإنشاء، والذي يمكن أن يكون الإجابة على كل شيء.
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