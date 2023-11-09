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مجموعات ثقافية تتحول إلى جمعيات

11/9/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما شرع أدباء ومثقفون ((من الجنسين)) في عقد جلسات واجتماعات متعددة، والتواصل مع معنيين وخبراء لمناقشة تأسيس جمعيات ثقافية وأدبية ((متخصصة))، وفيما شرعت أندية ومجموعات ثقافية وأدبية ((قائمة)) حاليًا فعليًا في محاولة التحول من مجموعة أو نادٍ إلى تأسيس جمعية أدبية أو ثقافية، تحمل مسمى النادي والمجموعة، أيد مهتمون وخبراء في شأن الجمعيات، تأسيس تلك الجمعيات، مؤكدين إمكانية استيعاب مزيد من الجمعيات المعتمدة في المركز الوطني للقطاع غير الربحي ((الإشراف من الناحيتين المالية والإدارية))، والإشراف الفني لدى وزارة الثقافة، وبالتالي الاستفادة من المزايا الممنوحة للجمعيات.
نظام مؤسساتي
أكد معنيون أن الجمعيات المتخصصة والنوعية تحقق التحول إلى نظام مؤسساتي، وتطور البرامج والمبادرات، وتضمن الحضور الفاعل في المجتمع، والاستفادة من الصناديق والجهات المانحة والداعمة، ومن بينها صندوق دعم الجمعيات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي، كما يسمح بجمع التبرعات وفق أهداف ومرئيات الجمعية، علاوة على تعظيم الاستفادة في تبادل الأفكار والخبرات.
تعزيز الشأن الثقافي
بيّن مدير غرع جمعية الثقافة والفنون في الدمام يوسف الحربي أنه ((ما زال عدد الجمعيات الأهلية في المملكة قليل جدًا مقارنة بالوهج والإبداع البشري في المملكة ومناطقها في المجال الثقافي والفني، حيث وصل عدد الجمعيات الأهلية غير الربحية إلى 65 جمعية وفق بيانات موقع المركز الوطني للقطاع غير الربحي، نصيب المنطقة الشرقية منها 5 جمعيات)).
وأضاف ((لا تخفى أهمية التجمعات الثقافية والفنية والصوالين والجماعات التي تبدأ من المجتمع وتصب في مصلحة المجتمع، حيث تسعى وتسهم في تعزيز الشأن الثقافي وتنوعه وإحداث فرق مميز في المجتمع، لكن هذه التجمعات من المهم لها الانضمام أو التحول إلى جمعيات أهلية تتبع للمركز ليكون وجودها منظمًا وعلى أسس وقواعد تضمن استمرارها بفعالية، وبمشاركة الجهات الحكومية المشرفة على هذه التنوعات، كما أن الانضمام يساعد في إنشاء مجتمع أكثر ثقافة وتنوعًا بما يعزز التضامن والتفاهم بين الجمهور من خلفيات مختلفة)).
بناء للمحتوى الثقافي
أبان المهتم في شأن الجمعيات أحمد الفضلي أن ((الاستحداث أو التحول إلى جمعية ثقافية أو أدبية، يحقق عددًا من المزايا من بينها، تنوع مصادر الدخل والتمويل، ويحق للجمعية إطلاق برامج ومشاريع تشغيلية تدر عليها وتعمل على الاستدامة المالية)).
بدوره، اقترح المهتم في تأسيس الجمعيات أحمد الزويد، استحداث وتأسيس جمعية تحمل مسمى ((جمعية بناء للمحتوى الثقافي))، ورأى أن في ذلك العنوان شمولية بحيث تستوعب مستقبلًا أي محتوى ثقافي، وفي ذلك توسع لمصادر التمويل المالي لها لتوسع الأهداف.
وبين أنه ((يمكن مستقبلًا الاستثمار في إنشاء أندية مختلفة من بينها ناد للقراءة في المناطق السياحية والحدائق، وتنفيذ برامج لتعليم الكتابة الإبداعية في المقال الصحفي، والسيناريو، والكتاب، والقصة، والفنون الأدبية المختلفة، وتبني مبادرات ومسابقات ثقافية، مثل: العائلة تقرأ، تحدي القراءة، وتحدي الكتابة، وتلك البرامج خطوات أولية لمصادر التمويل المالي من خلال بنود الرعاية والدعم من القطاع الخاص، ورسوم المشاركات فيها)).
وأضاف ((أنصح باستحداث جمعيات تتولى إداراتها شخصيات فاعلة في المجتمع، وسيكون النجاح والتميز حليفها بحيث يكسبها ثقة الجهات المانحة ويدعم برامجها)).
فريق تطوعي
استعرض رئيس فريق همسات الثقافي التطوعي في الأحساء هلال العيسى حزمة من البرامج المقترحة التي قد تسهم في دعم خزينة الجمعية الثقافية أو الأدبية، مبينًا أن الخدمات التطوعية المتخصصة في المجالات الثقافية والأدبية متلائمة بشكل كبير مع المتطوعين والمتطوعات من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، فهناك كثيرون منهم يحرصون على التسجيل في الفريق التطوعي المتخصص في الشأن الثقافي والأدبي لقربه من المجال الدراسي والتعليمي، وبالأخص للتخصصات الأدبية، ومن هذه البرامج تنظيم محافل ثقافية، ومزادات للأعمال التشكيلية وغيرها من البرامج. تحول مبهج أبان القاص طاهر الزارعي أن تحول المجموعات الثقافية والأدبية إلى جمعيات تتبع المركز الوطني غير الربحي يعد تحولًا مبهجًا، وقال ((أعتقد أنه تحول يؤيده معظم مثقفي وأدباء المملكة، وهو شاهد على تحقيق جودة العمل الثقافي والأدبي، فالمجموعات الثقافية والأدبية تحتاج إلى خلق قوة التأثير في المجتمع وتنمية العقلية الاجتماعية بما يتناسب مع ما يطرحه الشباب من ابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا ومجالات أخرى، ويأتي المركز الوطني للقطاع غير الربحي كنافذة يطل منها ذلك العمل على تكامل الجهود وتنظيم الأدوار وزيادة التنسيق والدعم مع المؤسسات الحكومية الساعية لتفعيل الاستثمار الثقافي والأدبي لتمكين الأفراد وإيجاد فرص ثقافية في المجال الثقافي والأدبي ولإيجاد حلول تهدف لتنمية الثقافة والأدب عبر هذا القطاع المهم)).
فعل نحو الأفضل
رأى العضو السابق في مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي عبدالجليل الحافظ أن ((تحول القطاع الثقافي المتمثل في التجمعات الأدبية الشعرية والقصصية من المؤسسة الرسمية إلى المؤسسة المجتمعية هو فعل نحو الأفضل، ولا يعني هذا أن ننكر دور المؤسسات الرسمية في النهوض بالثقافة والأدب في الفترة الماضية، لكن الوقت حان الآن لينهض المجتمع بنفسه بهذا العبء حيث تكون الآن عبر أجيال عدة عدد وزخم ونتاج إبداعي لا يمكن لمؤسسة أو مؤسستين في محافظة أو منطقة أن تنهض به، ولا يمكن للنادي الأدبي في منطقة مثلًا أن يتابع العدد الكبير من الأدباء والمهتمين بالأدب، ومهما فعل سيكون مقصرًا لأن القائمين عليه مهما أخلصوا لعملهم لن يكونوا قادرين على مواكبة الحراك الثقافي والأدبي المتشعب والمتعدد، لذا فإن بادرة إن تكون المجموعات الأدبية جمعية أهلية غير ربحية تقوم بحمل راية الأدب والثقافة بجميع فروعها وانتماءاتها وتوجهاتها هو فعل تجاه الصواب)).
وتابع ((كل منطقة في المملكة قادرة على إقامة عشرات الجمعيات الأدبية والفكرية مما سيجعل الحراك الأدبي في كل محافظة ومنطقة حراكًا قويًا تنافسيًا يخدم الأدب داخل المملكة)).
برامج مقترحة لتوفير إيرادات مالية للجمعية مقابل ساعات تطوعية:
01 تنظيم المحافل الثقافية الأدبية المختلفة.
02 تنظيم مزادات متخصصة في الأعمال التشكيلية.
03 المساهمة في أعمال الشركاء الأدبيين والوكلاء الأدبيين.
04 المساهمة مع الجهات الحكومية والخاصة في تنظيم برامج ثقافية وأدبية في أنشطتها.
05 تبني تنفيذ مهرجانات ومسرحيات وأمسيات أدبية وثقافية بالشراكات والرعايات المختلفة.
06 تنفيذ معارض للكتب، ومؤتمرات، وملتقيات ثقافية وأدبية.
07 تنفيذ زيارات خارجية إلى أنشطة ثقافية وأدبية.
08 إصدار وطباعة وترجمة الكتب والنشرات.
09 تنفيذ دورات تدريبية متخصصة ومتنوعة في المجالات الأدبية والثقافية.
10 برامج أكاديمية ((درجة دبلوم)) في العلوم الثقافية والأدبية.
11 إعداد البحوث والدراسات الثقافية والأدبية.
12 المشاركة في المعارض والمهرجانات للتعريف بالجمعية وتسويق نشاطاتها.

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