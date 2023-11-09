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((رجوم)) السوشيال ميديا.. كذابون ولو صدقوا

11/9/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)يقول فيودور دوستويفسكي في رواية ((الأخوة كارامازوف)): ((الإنسان الشاذ ليس حتمًا ذلك الذي يسلك سبيل الخصوص والتفرد، حتى لقد يتفق، خلافًا لهذا، أن يحمل في ذاتِه حقيقة عصره، بينما يكون الناس، جميعُ الناس، من معاصريه، قد ابتعدوا عن هذه الحقيقة إلى حين، كأنهم دفعتهم عنها ريحٌ هبّت عليهم على حين فجأة)).
والله يا عم ((دوستويفسكي)) أن ((اليأس)) بدأ يتسلل إلى النفس بسبب النتائج الأخيرة في ((معركة)) الوعي، ولكننا ((سنقاتل)) حتى النهاية، حتى وإن وجدونا عراة في الكهوف نمتطي بغلا كسيرًا.
(2)
وصفُ مشاهير السوشيال ميديا، سيما أولئك الذين يظهرون خلال أربع نوافذ، ويتساقطون في نوبة ضحك هستيرية بسبب أمر غير مضحك، أقول وصفهم بـ((النجوم)) أمر فيه من التجني الشيء الكثير، لذلك اتفقت أنا وطفلتي على تسميتهم بـ((الرجوم))، طفلتي التي أحاول جاهدًا زرع التفكير النقدي لديها؛ لتتمكن من الفرز ولا تدخل ضمن القطيع الذي يصدّق كل ما تتظاهر به تلك ((الرجوم)).
(3)
لدى ((رجوم)) السوشيال ميديا إستراتيجية الجذب، والاحتفاظ، إستراتيجيتان ترتكزان على عدة نقاط:
أولا: صنع الفوارق والاختلاف، بينهم وبين الآخرين من الذين كتب الله عليهم أن يكونوا ((تابعين)) فقط، أولئك السذج الذين تخاطبهم الرجوم بلغة الأوامر التي تصل أحيانًا إلى مستوى ((التعنيف)).
(4)
ثانيًا: الكذب، والذي غالبًا يأتي ((مكشوفًا))، ولكن ثمة ما تم زرعه في النفوس حول أن ((التشكيك)) و((التكذيب)) شذوذ، وتحميل النفس ما لا تطيق، وقد يؤدي للنبذ، لذلك تجد من لا يكتفي بتصديق أن أحدهم أهدى لزوجته سيارة بقيمة مليون ريال، بل يغضب ممن يشكك بصدق الرواية.
(5)
عندما يستيقظون من ((الوهم اللذيذ)) سيجد من اكتسب أرقامه من ((خداع))، وتلك التي اكتسبت ((أرقامها)) من ((جسدها)) أن الخروج من الدرك الأسفل أمر غير ممكن!.

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