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المجوس عالم الخـفاء ونفحة صوفية

11/9/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) عالم رواية ((المجوس)) لإبراهيم الكوني؛ هو عالم الميثولوجيا عالم تسري الحياة في جميع عناصره من حيوان ونبات وجماد، وتدخل هذه العناصر كلها في علاقات متشابكة، توحي بأنها جميعًا جزء من عائلة واحدة، يمكننا أن نسميها الكون.
والعائلة الواحدة قد يبغي بعضها على بعض، وهذا ما يحدث في الملاحم، ولكن الصراع الملحمي في ((المجوس))، هو أساسًا صراع بين الغائب والظاهر، يمكننا أن نقول بين الروح والمادة، فالطريقة الوحيدة للتعامل مع عالم الغائب هي أن نقيم بيننا وبينه رابطة ما، أن نحاول التفاهم معه بلغته الغيبية أحيانًا بلغة السحر، وأحيانًا بلغة الدين، وأحيانًا بلغة الفن، على أن ثمة لغة مشتركة، الذهب أي سحر في بريق هذا المعدن الذي لا ينطفئ أبدًا، سحر يفتن حتى الجن.
أما تجار الإنس فيمكنهم أن يرتكبوا كل إثم من غش وسرقة وقتل ليحصلوا على أكبر نصيب من هذا المعدن النفيس، الذين تخلوا عن الذهب طواعية واختيارًا، هم فقط أولئك الصحراويون الرعاة المهاجرون أبدًا، الذين يعرفون أن قطرة ماء قد تساوي كل كنوز الأرض، الذين يجمعون الذهب هم التجار، والذين يبحثون عنه في الجبال والأدغال هم السحرة والعرافون، ولكن القوة التي يحسب لها الجميع ألف حساب هي الرياح الجنوبية ((القبلي))، التي يمكنها أن تظهر الآبار وتغير معالم الصحراء.
ويزعم العرافون أن القبلي غضب على أهل الصحراء قبل آلاف السنين فجفف أنهارها وملأها بالرمال، وقد نحت القبلي تمثالا في فج بين أعلى جبلين شمال تينبكتو عاصمة الصحراء الكبرى، رأسه معمم بقناع حجري موشى بطبقة من الحصى يغطي العينين وينسدل الأنف المكابر، يتربع على قاعدة سخرية متحركة، مما يجعل القبلي يولي التمثال وجهة المدينة، فإذا ثار استدار نحو الشمال، حيث ينفتح الفجر عن هاوية ليس لها قرار، سماه العرافون أمناي، وعرفوه الناس بأنه إله القبلي، وأنه إذا جاع وأراد القرابين لم يهدأ حتى يلقوا أمامه في الهاوية.
كان هذا شأن سكان الأدغال وأهل الصحراء الكبرى منذ أمد غير معلوم، حتى غزا المرابطون الصحراء وطهروا العاصمة تينبكتو من عبادة الأصنام، وبنوا حول التمثال الرهيب سورًا حجريًا حتى ينساه الناس، ولكن العرافين الذين بارت تجارتهم ظلوا يذكرون الناس به كلما ثار القبلي، ويمارسون سحرهم في الخفاء إلى أن ضعفت شوكة المرابطين، وطمعت فيهم قبائل الزنوج، فتعاظم نفوذهم لدى السلطان، وأصبح المكتوم من أمر الكفار ((المجوس)) معلومًا، وتوارى الأتقياء والصلحاء، واشتهر أهل تينبكتو كلها بأنهم يتعاطون السحر.
أما وادي أزجره، حيث تدور معظم أحداث الملحمة، فقد استوطنته القبائل من الرعاة، وربما اضطرهم الجفاف الطويل إلى الهجرة، فيرحلون إلى الحمادة في الشمال، ولكنهم غالبًا قائمون بواديهم، حيث يقيمون في حمى جبل إيدينان الذي يقيهم -بعض الشيء- من شراسة القبلي، ويتعايشون في تفاهم وتراض مع سكانه من الجن.
تروي ملحمة المجوس أسطورة لأهل انجر عن إيدينان وقرينه الجنوبي الذي تخلف عنه وبقى يقاوم القبلي وحيدًا، تقول الأسطورة إن القرينين انفصلا عن السلسلة الأم هربًا من الريح، واتفقا أن يتولى إيدينان استطلاع الصحراء توجه شمالاً متوجًا بأعظم صرح شهدته الصحراء على رأس جبل مولم يكد يقطع السهل حتى اعترضه ملك الجن، وقال له: نحن أيضا قررنا أن نستقر في أرض ونبني لشتاتنا وطنًا، أنهكنا التسكع في الفلوات وعانينا من اضطهاد الإنس الرجيم، جاء إلى الصحراء البكر الأعراب والمغامرون واللصوص، انتهكوها ونهبوا كنوزنا، وقرروا أن يتبعوا سبيل رجال الدين المزيفين الذين يبتزون أموال البسطاء بدعوى تعليمهم أصول الدين وإعادتهم إلى الصراط المستقيم، فبعثوا واحدًا منهم ادعى أنه من أتباع الطريقة التيجانية وراح يعظ أهل السهل قائلا إن الذهب والله لا يجتمعان في قلب العبد، فردد أهل السهل هذه الحكمة، ثم شاعت في الصحراء، حتى إن النسوة أخذن يتخلصن من حليهن الذهبية بدفنها في الرمل.
هكذا ظل الأمن مستتبًا بين سكان السهل وأهل الخفاء، إلا من حوادث فردية طفيفة تشيع في جوانب الرواية رغم إطارها الملحمي -نفحة صوفية، ويأتي سقوط النجع والمدينة معًا أمام الجيش المثلث من الهمج والوحش والجن، أشبه بإشارة أو نبوءة، مثل الإشارات الكثيرة المنبثة في هذه الرواية -الملحمة- الأمثولة.
1996*
* ناقد وأكاديمي مصري ((1921 - 1999))

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