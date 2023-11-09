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بِسْبَاسَةْ

11/9/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) الرفق بالحيوانات واجب إنساني كبير وجليل، ولقد تطوع في يوم ما، وعلى عهد العربات الكارو، بعض ذوي الفضل والغيرة والشفقة عليها لمتابعة أصحابها وملاحقتهم، حتى لا يقسوا على البغال أو الحمير، ولا يحملوها ما لا تطيق أو يضربوها زيادة عن اللزوم.
كما كان يتجمهر بعض الأهالي، ويبدون سخطهم على مفتشي البلديات ومندوبيها ـ أيام زمان ـ حين يصطحبون الصياد الماهر ومعه بندقيته، لقتل الكلاب التي تزعج السكان بنباحها أو التي يشك في سعارها، خشية الإصابات بداء الكَلَب (بفتح اللام)، حيث لم تكن الحقنات موجودة في المستشفى الوحيد ببلدة جدة، ولا في الأجزخانة اليتيمة فيها.
وطبيعة الرفق بالحيوان لا تأتي بالاكتساب أو الوعظ والإرشاد، ولكنها في الشخص، إذ تنبع من الإحساس وحده.. الإحساس الرقيق بطبيعته، ولكن قد يتغالى عشاق الحيوانات في العطف عليها، وفي ترتبيتها لدى اقتنائها إلى الحد الذي يصل بهم إلى الوسواس أو الجنون الحاد.
ذلك هو بالضبط.. بالضبط ما حدث للمرحومة الآنسة أسما الجداوية، والشهيرة باسم ((بسباسة))، حيث نشأت هذه الفتاة الشعبية، وهوايتها العطف على البساس، وجمعها وتربيتها، وذلك قبل أن تنشأ الكثيرات من النساء الأفرنجيات اللواتي يشاركنها هوايتها في تربية القطط، سواء في أوروبا أو في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية.
لقد نشأت الآنسة ((بسباسة))، أو أسما الجداوية، وهوايتها جمع البسس بكل أنواعها ما عدا النوع السيامي، حيث لم تكن هناك معاملة تجارية بين سوقي جدة وبانكوك، لاستيرادنا الرز السيامي، اكتفاء باستيرادنا الأرزاز بأنواعها من المزه للهوره للبَكَّا من الهند قبل انقسامها إلى قمسين ((الهند وباكستان))، ثم إلى ثلاثة أقسام بعد انفصال بنجلاديش!!.
وشغلت بسباس الآنسة ((بسباسة)) معظم أنحاء البيت، المكون من مجلس وصُفَّه ومخلوان ودقيسي وديوان كبير ودهليز طويل، وإن كان غير مستقيم، حتى إن والديها لم يجدا، فيما يرويه الجيران، الأمكنة الفارغة والمخصصة للنوم أو للأكل أو لوضع أدوات ((الجزة)) التي كانت أم بسباسة تحرص على ((نصبتها))، باعتبار أن الجزة ونصبتها بتوابعها كلها، من بنت المنقل للسموار حتى الملقاط، مصدر زهو واعتزاز عند ربات البيوت في تلك الأيام.
ولقد أفرطت الآنسة أسما الجداوية، والشهيرة باسم ((بسباسة))، في العناية بقططها والعطف عليها، وتربيتها تربية سليمة، وتعليمها طرق النوم وآداب الأكل وقضاء الحاجة في أوقاتها، وأصبح شغلها الشاغل حماية بسسها من أولاد الجيران، ثم من تصرفات والديها اللذين كان همهما صرفها عن هذه الهواية البسسية حتى عمدا إلى الضرب والمطاردة لها نفسها، ولبسسها بالتبعية.
وكما قال لي جار العائلة العم الشيخ كرشوم: ((قصرو.. ما أطول عليك.. المسألة زادت، والمصيبة راحت وجات من تحت راس البسس، لأن المسكينة حصل لها لطف في الأول، وبعدين فصخت.. يعني اتجننت جنان زايد عن الحد..!! قول.. ما أطول عليك برضو.. آخرة المآخر أبو بسباسة كان عندو مقعد أرضي مستقل عن البيت، فشالها وحبسها فيه، وصك لك عليها الباب، وصار يدي لها أكلها كل يوم من بره.. بره، يعني كان يرمي لها هو من أسياخ الروشان حقت المقعد اللي حبسها فيه)).. انتهى كلام العم كرشوم.
ويروي أهل المحلة القدامى أن الشهرة التي استفاضت حول ((بسباسة)) لم تكن لأحد من كبار البلدة، وهكذا تأتي الشهرة الواسعة العريضة أحيانا لمن لم يسع إليها. كما أنها تأتي عن طرق عجيبة.. شاذة.. وبسيطة، ولا تخطر على بال، ولهذا كان لا يخلو وقت من أوقات النهار وأطراف الليالي إلا وتجد نفرا من الصبيان أو الشباب، أو الرجال أحيانا، يتجمعون أمام المقعد، ليروا ويسمعوا صوت ((بسباسة)) وعاداتها وأصنافها وطبائعها، وعما تنعم به من حياة حافلة بالغرائب والنوادر التي لاقتها وتلاقيها منها، فالبسة ((نَجَفَة)) مثلا لا يمكن أن تهدأ إلا إذا قامت ((بسباسة)) نفسها بتمشيط شعرها، خصوصا شعر الذيل!!.
كما أن البسة ((قَمَرِيَّة)) لا يمكن أن تشرب الماء وأن تأكل المقرر لها من الفضلات البيتية إلا على طبلة خشبية، وطبقا لأصول وآداب الطعام المتبعة في تلك الأيام الدسمة.. وهكذا مما لا يتسع المقام لتعداده.
تلكم هي الآنسة أَسْمَا المظلومية الجداوية التي سبقت في جدة أترابها من هواة القطط في لندن وباريس وروما ونيويورك، وسواها من عواصم العالم الكبرى، والشهيرة بـ((بسباسة)).
أما سبب هذه التسمية فلا يحتاج -كالعادة- إلى تعليل أو تفسير أو إيضاح، فإنها آتية من لفظة ((بسة))، أي (قطة) بالاصطلاح العامي، وإن كانت القواميس تقول: بسبس، بكسر الباء الأولى وضم الثانية مكررة، دعاء أو زجر للغنم!!.
ونعود لجار العائلة العم كرشوم الذي يقول: ((..وفليلة من الليالي ما أصحى لك إلا على الصوت اللي قومني أنا وغيري من سابع نومه.. قصرو.. ما أطول عليك.. إيش في؟ إيش حصل؟ قالوا: تعيش راسكم.. بسباسة ماتت!! ماتت؟؟ أيوه!!، وهادا كان يا محفوظ البقاء والسلامة سنة؟ سنة؟.. قول معايا يشيخ.. سنة الخديو!!)).. انتهى كلام العم كرشوم!!.
ويروي لنا صادق أفندي، القاطن في الزقاق اللي يوديك على أيدك اليمين على بيت باعشن القديم، قبل ما توصل على بيت قابل القديم برضو، أنه تطوع من سكات لسكات، بوصفه محبا على السكِّيتي وشاعرا شعبيا، لرثاء الآنسة ((بسباسة))، مع احتفاظه بورقة الرثاء في علبة تنك رفيعة من اللي كان أهل أول يحفظوا فيها حجج البيوت ووثائق العُزَل الصغيرة، وقد قال لا فض فوه.. ولا أطال لوعته:
آذَنَتْنَا ببينها أسماء
رُبَّ ثاو.. يَمَلُّ منه الثواءُ
قل لبسباسة لقد كان فخرا
لم تنله باريس.. أو روماءُ
لا.. ولا لندن.. أو نيويورك
وحتى.. في جنبنا سيناءُ
أنتِ سَوِّيت للبساس مقاما
في حمى جدة.. فَحَقَّ الثناءُ
إيه ((بسباسة)) كدا برضو تمضي وتسيبي البساس؟؟ هذا الجفاءُ؟.
1972*
* شاعر وصحفي سعودي ((1911 - 1979))

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