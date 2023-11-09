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عصر التكنولوجيا عصرنا أيضا

11/9/2023 11:12:34 PM
(MENAFN- Al Watan) الذين قالوا، بعد نكسة حزيران، إن التكنولوجيا سببها، وقعوا في شيء من التعميم.
الأصح أن التكنولوجيا أحد أسبابها، ولكن هذه التكنولوجيا صارت، كالتخلف، مشجبة طالما علقنا عليها ألبسة الحقائق مقلوبة، فلم نر إلا البطانيات منها الآن. وبعد معارك تشرين، جاء الوقت لكي نعيد ما ألفناه مقلوبا إلى وضعه الطبيعي، المبرهن عنه بمنطق أحداثنا، بعد أن برهنت عليه أحداث غيرنا منذ زمن بعيد.
ومن هذه البراهين أن التكنولوجيا أساس منجزات عصرنا، ولكنها تكنولوجيا في خدمة العصر، ولمصلحة قضاياه الرئيسية، وهذا العصر بهذا الامتلاك التكنولوجي هو عصرنا بقدر ما هو عصر غيرنا، بل هو عصرنا أكثر من غيرنا، لأننا مع مسيرته ولسنا ضدها، ولأننا المدافعون عن تقدمه، بينما أعداؤنا يحاولون عبثا أعادته إلى الوراء.
ولن نحيل إلى التاريخ الآن مقولة ((التاريخ يعيد نفسه))، بعدما حسمت أكثر حقيقة أنه لا يرجع أبدا إلى وراء، وأن النصر في الصراع الدائر من أجل التحرر والتقدم حليف المناضلين.
بهذا المقياس، يملك العرب منجزات تكنولوجيا العصر، وفوقها الطاقة النفطية التي بدونها لن تحقق التكنولوجيا العلمية والتكنولوجيا الإنجازية، بينما لا يملك أعداؤنا سوى منجزاتها، لأن طاقتها المحركة في أيدينا وحدنا.
يبقى، إذن، استخدام هذه المنجزات التكنولوجية، والإسهام في صنعها تدريجيا، والعرب شرعوا في التصنيع، ودخلوا عصره، وهم يستخدمون منجزات التكنولوجيا، وبالشكل الذي أثبتت كفاءته معارك تشرين، وبذلك حطموا وهم تخلفنا في هذا المجال، حطمته مآثر وبطولات تشرين في جملة ما حطمت وستحطم من أوهام وخرافات. وقبلنا، في فيتنام، تحطمت أيضا خرافة العجز عن الاستيعاب التكنولوجي للعصر، وتمرغت هيبة التكنولوجيا الأمريكية العدوانية في مستنقعات الأرز على أيدي أبطال صارت بطولتهم قدوة ومنارة، أبطال هم مثلنا أصحاب قضية عادلة، وهم مثلنا تعرضوا للعدوان.
إن الشعوب في عصرنا هذا، وفي وحدة نضالها وأهدافها، قادرة على استخدام منجزات التكنولوجيا إذا لم تكن قادرة على صنعها بذاتها، وفي هذا الاستخدام تتفوق، لأن الإيمان بعدالة الهدف هو تفوق إضافي، ولأن الإرادة على النصر تعلم الإنسان وتجيد تعليمه في كل الميادين، وخلال المعارك الدائرة بالذات.
فدافعوا، وصمدوا في دفاعه، حتى استخذى وانحسر، وانسحب مهزوما محمولا على السفن التي جاء بها.
فيا أبطالنا الذين تصنعون على أرضنا المعجزة، التي صنعها الأبطال الفيتناميون على أرضهم، إنكم بما تأتون من ضروب الشجاعة والكفاءة، وبما تبذلون من دم هو ماء حياتنا، وعطر سمعتنا، وشرف کرامتنا، وأنتم لا تحققون الانتصارات وحدها، بل تحققون الحقائق نفسها، وتزيدونها نورا على نور، وترسيخا على ترسيخ.
1973*
* روائي وكاتب سوري ((1924 - 2018))

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