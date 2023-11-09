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علقوه في سلسلة حول أعناقكم

11/9/2023 11:12:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أول قدم عربية مصرية هبطت فوق الضفة الشرقية لقناة السويس هي، ولا شك ذلك التوقيع الرائع في ((أوتوغراف)) العصر العربي، إذ كان على الحذاء المصري أن يضع توقيعه فوق رمال سیناء، والأمر نفسه بالنسبة إلى القدم العربية السورية التي هبطت خلف خط وقف ((إطلاق النار)) حيث كان على الحذاء السوري أن يضع توقيعه فوق صخور المرتفعات السورية المحتلة. وهكذا أصبح إلى جانب توقيع القدم الفلسطينية توقيع القدم المصرية، وتوقيع القدم السورية.
إن الأثر الذي طبعته أول قدم مصرية فوق رمال الضفة الشرقية من القناة يجب المحافظة عليه ويجب ألا تطمسه الريح. يجب أن تؤخذ صورة ذلك الأثر، لتلك القدم وتطبع منها ملايين الصور، وتقوم بتوزيعها في مختلف بلدان العالم. يجب أن يتحول ذلك الأثر، لتلك القدم، فوق رمال الضفة الشرقية للقناة، إلى طابع بريد.. لكل رسائلنا إلى العالم، العالم الذي شطب من خارطته اسم المنطقة التي نعيش فيها.. وأصبح يعرفنا بمنطقة ((اللا حرب - اللا سلم)) !
كم في ودي أن أقترح شيئا آخر: كم في ودي أن أعرف اسم المقاتل الأول الذي وضع القدم الأولى فوق رمال الضفة الشرقية المحتلة من القناة، عندئذ سوف أقترح عليه أن يقدم حذاءه لنا، مقابل كل التي لم تشترك في القتال بعد - رغم أنني أعرف تماما أن ذلك المقاتل سيرفض كل تلك التي لم تقاتل ويفضل القتال بلا حذاء.
لو أصبح حذاء ذلك المقاتل في يدي لطالبت كل النحاتين، في وطننا العربي، بأن يقوموا بنحت نموذج طبق الأصل لتلك القدم.. وسأقترح على كل دور التوزيع في بلادنا، التي كانت توزع صورة حذاء ((اللا حرب - اللا سلم)) على غلاف كل الكتب التي كانت تصدرها، أن تقوم بتوزيع ذلك النموذج. يجب أن يعرض ذلك الحذاء في الواجهات الزجاجية للمكتبات العربية، كأفضل كتاب لعام 1973، بل كأفضل كتاب منذ عام 1948. ويجب ألا يقتصر الأمر على المكتبات، فلا بد من تعميم هذا النموذج، الكبير أو الصغير، لقدم المقاتل العربي، على كل مكاتب جامعة الدول العربية، وعلى الملحقين الصحافيين للدول العربية، فها هم، أخيرا، في استطاعتهم أن يقدموا للرأي العالمي شيئا حقيقيا.
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أنا أكتب هذا وخارطة جبهة القتال ليست أمامي - وأنا لا أقوم بمسؤولية غرس الدبابيس فوق الخارطة - فعلى المائدة التي أكتب عليها لا توجد خارطة، بل كومة من الجرائد العربية والأجنبية، وراديو ترانزستور، والملحق الأول لمجلة فلسطين الثورة))، وذلك التليفون، ذو الرقم الخاص، والمكرس للاتصالات التليفونية الخاصة بالأخ أبو عمار - وهو في أحد المواقع المتقدمة من خطوط المواجهة الأمامية مع العدو - وفوق رأسي صورة علي أبو إياد.
أكتب هذا في الوقت الذي قررنا فيه، في الإعلام الفلسطيني الموحد، تأجيل الاحتفال بذكرى مصرع الشاعر بابلو نيرودا. وأعتقد أن بابلو نيرودا سيعطي صوته لقرار التأجيل، فالرسام الذي يثقب الآن الخوذة الفولاذية للفاشية العسكرية الإسرائيلية المحتلة، ينطلق من تلك الخوذة ليضرب الخوذة الفاشية العسكرية الأخرى لقتلة سلفادور الليندي، وبابلو نیرودا، وألوف من عمال المناجم في تشيلي.
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بعد الخامس من حزيران 1997، انطلقت بعض مكبرات الصوت تطالبنا بوضع أقدامنا العربية في لفائف القطن، وانطلقت بعض مكبرات الصوت الأخرى تطالبنا بوضع أقدامنا في الجبس، وتعليقها إلى أعلى، ونحن نتمدد فوق سرير وقف إطلاق النار في مستشفى ((اللا حرب - اللا سلم)). أما مكبرات الصوت الثالثة، راحت تطالب، على الدوام، إما بدق المسامير في القدم الفلسطينية ومنعها من الحركة أو في حالة رفض القدم الفلسطينية استقبال المسامير في لحمها، أن تكون هناك عملية قطع للساق الفلسطينية. ولقد واجهت القدم الفلسطينية، عبر السنوات الثلاث الماضية، كل مؤامرات وحملات الهجوم بالسكاكين مرة وبالمسامير مرة أخرى على الساق الفلسطينية، وكانت المهمة الدموية إما دق المسامير في القدم الفلسطينية، أو قطعها.
1973*
*شاعر وكاتب فلسطيني ((1928 - 1984)).

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