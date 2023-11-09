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نادي العرب يشخص انعكاس حرب غزة على لبنان

11/9/2023 11:12:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل الصحفية والزميلة اسماء وهبة تقديم حلقات برنامجها "نادي العرب" على قناة "أخبار الآن"، باستضافة شخصيات سياسية عربية، فبعد تحذير رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة من خطورة اقحام حزب الله لبنان في حرب غزة، يؤكد ضيفها هذا الأسبوع الباحث والمدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية د. عمار القحف أن إيران لا علاقة لها بعملية طوفان الاقصى لا بل "شعرت حركة حماس بالخذلان لعدم نصرة إيران لها بعد العملية".
وأكد القحف أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التهدئة في المنطقة دون حسم المشكلات حتى تبقى اللاعب الأساسي في المنطقة.

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