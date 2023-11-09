نادي العرب يشخص انعكاس حرب غزة على لبنان

(MENAFN
- Al Watan) تواصل الصحفية والزميلة اسماء وهبة تقديم حلقات برنامجها "نادي العرب" على قناة "أخبار الآن"، باستضافة شخصيات سياسية عربية، فبعد تحذير رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة من خطورة اقحام حزب الله لبنان في حرب غزة، يؤكد ضيفها هذا الأسبوع الباحث والمدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية د. عمار القحف أن إيران لا علاقة لها بعملية طوفان الاقصى لا بل "شعرت حركة حماس بالخذلان لعدم نصرة إيران لها بعد العملية".
وأكد القحف أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التهدئة في المنطقة دون حسم المشكلات حتى تبقى اللاعب الأساسي في المنطقة.
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