ارتقاء الجلاد الغائب صامد لـ36 عاما

(MENAFN
- Al Watan) في عام 1687 اخترع العالم نيوتن قانون الجاذبية، لكن في عالم المستديرة وكرة القدم هناك لاعبون أثبتوا أن لكل قانون استثناء ومنهم من كسر قوانين الفيزياء وصنع نظريات جديدة عنوانها رؤوس بلا جاذبية وأجسام بلا كتلة، وهو ما يكرره عدد من النجوم العالميين في دوري روشن السعودي للمحترفين، وعلى رأسهم قائد النصر البرتغالي كرستيانو رونالدو، وميترو الهلال، الصربي ألسكندر ميتروفيتش، ومدافع الأهلي، البرازيلي روجير إيبانيز، مما أعاد للأذهان أعلى الارتقاءات والتسجيل من أعلى نقطة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، يعتبر هدف اللاعب السعودي، الدولي السابق وقائد النصر السابق، في مرمى منافسه التقليدي الهلال بنهائي كأس الملك موسم 1987 هو الأعلى حتى الآن، إذ ارتقى مسافة 3.12 أمتار، يليه ارتقاء رونالدو 2.93 متر عندما سجل هدفا لريال مدريد في مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا في 2013.
ارتقاء غائب
يعتبر ارتقاء لاعب المنتخب السعودي والنصر السابق، ماجد عبدالله خلال تسجيله هدف الانتصار النصراوي في مرمى المنافس التقليدي الهلال في نهائي كأس الملك 1987، الأعلى عالميا، لكنه غائب عن السجلات وربما يعود ذلك لعدم متابعة الدوري والمنافسات السعودية حينها، إلا أن المهاجم الكبير ارتقى مسافة 3.12م قبل أن يضع الكرة في شباك الزعيم يومها ويتوج النصر بطلا للبطولة في ذلك الموسم بفضل ذلك الارتقاء العالي جدا.
منافسة الذات
لكن عندما نتحدث عن لاعب واحد استطاع تسجيل العديد من الأرقام القياسية فنجد أن البرتغالي كرستيانو رونالدو في 2020 قفز بارتفاع 2.56 متر في الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس أمام سمبدوريا، وفي 2019 قفز بارتفاع 2.47 متر محققا رقما شخصيا آخر بهدف التعادل أمام تورينو في الدوري الإيطالي، وفي 2012 قفز بارتفاع 2.44 م مواصلا منافسة نفسه بقميص ريال مدريد أمام أوساسونا، وفي 2016 قفز بارتفاع 2.42 متر هذه المرة بقميص المنتخب البرتغالي أمام منتخب ويلز.
قصير مكير
رغم قصر قامته، إلا أن نجم برشلونة السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي كسر القاعدة وحقق قفزة كبيرة بهدفه في مرمى مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009، بارتقائه 2.74م.
أعلى الارتقاءات لتسجيل الأهداف
ماجد عبدالله
سعودي
النصر
3.12 م
في مرمى الهلال
كأس الملك
كريستيانو رونالدو
برتغالي
ريال مدريد
2.93 م
مرمى مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا
يوسف النصيري
مغربي
منتخب المغرب
2.78 م
مرمى منتخب البرتغال
كأس العالم
ليونيل ميسي
أرجنتيني
برشلونة
2.74 م
مرمى مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا
ماركو ماتيراتزي
إيطالي
منتخب إيطاليا
2.70 م
مرمى منتخب فرنسا
كأس العالم
بفيس موجابي
أوغندي
ماذرويل
2.62 م
مرمى روس كاونتي
الدوري الأسكتلندي
فيكايو توموري
إنجليزي
ميلان
2.61 م
في مرمى يوفنتوس
الدوري الإيطالي
فيكتور أوسيمين
نيجيري
نابولي
2.58 م
في مرمى سبيزيا
الدوري الإيطالي
زلاتان إبراهيموفيتش
سويدي
2.53 م
في مرمى إنتر ميلان
الدوري الإيطالي
MENAFN09112023000089011017ID1107404606
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.