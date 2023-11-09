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ارتقاء الجلاد الغائب صامد لـ36 عاما

11/9/2023 11:12:33 PM
(MENAFN- Al Watan) في عام 1687 اخترع العالم نيوتن قانون الجاذبية، لكن في عالم المستديرة وكرة القدم هناك لاعبون أثبتوا أن لكل قانون استثناء ومنهم من كسر قوانين الفيزياء وصنع نظريات جديدة عنوانها رؤوس بلا جاذبية وأجسام بلا كتلة، وهو ما يكرره عدد من النجوم العالميين في دوري روشن السعودي للمحترفين، وعلى رأسهم قائد النصر البرتغالي كرستيانو رونالدو، وميترو الهلال، الصربي ألسكندر ميتروفيتش، ومدافع الأهلي، البرازيلي روجير إيبانيز، مما أعاد للأذهان أعلى الارتقاءات والتسجيل من أعلى نقطة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، يعتبر هدف اللاعب السعودي، الدولي السابق وقائد النصر السابق، في مرمى منافسه التقليدي الهلال بنهائي كأس الملك موسم 1987 هو الأعلى حتى الآن، إذ ارتقى مسافة 3.12 أمتار، يليه ارتقاء رونالدو 2.93 متر عندما سجل هدفا لريال مدريد في مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا في 2013.
ارتقاء غائب

يعتبر ارتقاء لاعب المنتخب السعودي والنصر السابق، ماجد عبدالله خلال تسجيله هدف الانتصار النصراوي في مرمى المنافس التقليدي الهلال في نهائي كأس الملك 1987، الأعلى عالميا، لكنه غائب عن السجلات وربما يعود ذلك لعدم متابعة الدوري والمنافسات السعودية حينها، إلا أن المهاجم الكبير ارتقى مسافة 3.12م قبل أن يضع الكرة في شباك الزعيم يومها ويتوج النصر بطلا للبطولة في ذلك الموسم بفضل ذلك الارتقاء العالي جدا.
منافسة الذات

لكن عندما نتحدث عن لاعب واحد استطاع تسجيل العديد من الأرقام القياسية فنجد أن البرتغالي كرستيانو رونالدو في 2020 قفز بارتفاع 2.56 متر في الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس أمام سمبدوريا، وفي 2019 قفز بارتفاع 2.47 متر محققا رقما شخصيا آخر بهدف التعادل أمام تورينو في الدوري الإيطالي، وفي 2012 قفز بارتفاع 2.44 م مواصلا منافسة نفسه بقميص ريال مدريد أمام أوساسونا، وفي 2016 قفز بارتفاع 2.42 متر هذه المرة بقميص المنتخب البرتغالي أمام منتخب ويلز.
قصير مكير
رغم قصر قامته، إلا أن نجم برشلونة السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي كسر القاعدة وحقق قفزة كبيرة بهدفه في مرمى مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009، بارتقائه 2.74م.
أعلى الارتقاءات لتسجيل الأهداف
ماجد عبدالله
سعودي
النصر
3.12 م
في مرمى الهلال
كأس الملك
كريستيانو رونالدو
برتغالي
ريال مدريد
2.93 م
مرمى مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا

يوسف النصيري
مغربي
منتخب المغرب
2.78 م
مرمى منتخب البرتغال
كأس العالم
ليونيل ميسي
أرجنتيني
برشلونة
2.74 م
مرمى مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا
ماركو ماتيراتزي
إيطالي
منتخب إيطاليا
2.70 م
مرمى منتخب فرنسا
كأس العالم
بفيس موجابي
أوغندي
ماذرويل
2.62 م
مرمى روس كاونتي
الدوري الأسكتلندي
فيكايو توموري
إنجليزي
ميلان
2.61 م
في مرمى يوفنتوس
الدوري الإيطالي
فيكتور أوسيمين
نيجيري
نابولي
2.58 م
في مرمى سبيزيا
الدوري الإيطالي
زلاتان إبراهيموفيتش
سويدي
2.53 م
في مرمى إنتر ميلان
الدوري الإيطالي

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