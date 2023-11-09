12 من أبطال الرياضة في الشرقية يرفعون الشعلة الأولومبية

(MENAFN
- Al Watan) بحماس شاب منجز، رفع بطل سباحة نادي الصفا بصفوى اللاعب علي العيسى شعلة الألعاب الأولومبية في الواجهة البحرية لمدينة دارين الأثرية بمحافظة القطيف، وذلك في أول يوم لجولة الشعلة بعد أن حطت رحالها في المنطقة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، ومن المقرر أن تواصل مسيرتها في الدمام والخبر والأحساء وصولاً إلى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف في مقر إمارة المنطقة بالدمام يوم الأحد القادم. إنجاز مشرف
العيسى ليس الشاب المنجز الوحيد المشارك في هذا الحدث الرياضي الوطني الأبرز في المملكة برفع الشعلة لدورة الألعاب السعودية 2023 م بنسختها الثانية، بل يشترك معه في هذه الجولة 12 منجزاً ومنجزة من الرياضيين المؤثرين في المنطقة الشرقية، على مدى 5 أيام بدأت بيوم الأربعاء في القطيف على يد العيسى الذي افتتح الجولة في دارين الأثرية، ومنه إلى الدمام حيث سيشارك بطلا لعبة السكواش محمد النصفان، وياسر ال عباس برفع الشعلة تباعاً في الواجهة البحرية من مدينة الدمام وصولاً لجزيرة المرجان، أما اليوم الثالث 10 نوفمبر ستتولى المهمة لاعبة الملاكمة كلثوم حنتول في بحيرة الكورنيش الشمالية، ليستكمل رفع الشعلة في ذات اليوم كلاً من بطل الدراجات الهوائية عبدالعزيز الدريعي ولاعب تنس الطاولة المتأهل للأولمبياد علي الخضراوي، وذلك في ممشى طريق الملك سلمان. إلى الأحساء
من الدمام والخبر تنطلق الشعلة نحو محافظة الأحساء في 11 نوفمبر لتغطي موقعين أثريين هما قصر إبراهيم وجبل القارة قبل تسليم الشعلة لمحافظ الأحساء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال آل سعود، حيث تم جدولة رفع الشعلة صباحاً من خلال مدير الاتصال والاعلام بنادي الفتح محمد الضيف في قصر إبراهيم، ليتبعه بطل تنس الطاولة علي اللباد ظهر ذات اليوم، ومنه إلى المتميزين لاعبة الكاراتيه مريم ال صلاح، وبطل البويلنغ عبدالرحمن الخليوي بشرف تسليم الشعلة لسمو المحافظ في الأحساء. مسك الختام
أما مسك الختام للجولة في المنطقة الشرقية سيكون باستلام أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف للشعلة عند مبنى إمارة المنطقة من قبل بطل آسيا لألعاب القوى حسين آل حزام، والرحالة السعودية هيا السماوي وذلك في يوم الأحد القادم 12 نوفمبر.
وكانت الجولة قد حظيت باستقبال مميز شاركت فيه فرق متنوعة جسدت الجوانب الثقافية، التاريخية، والحضارية في الشرقية من الموال واليامال لفرق النهامة البحرية، وحتى مشاركة فرق الكشافة السعودية، ومرافقة الدراجين من فرق الجوالة السعودية. مسيرة الشعلة
وسبق أن أوضح نائب رئيس اللجنة الأولومبية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن مسيرة شعلة الألعاب السعودية ستشمل 13 منطقة في المملكة، لتحتفي أكثر من 20 مدينة بها وقيمها وأهدافها، وذلك في 66 موقعاً من أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مدى 30 يوماً.
وانطلقت مسيرة الشعلة من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، إلى منطقة مكة المكرمة، في زيارة إلى مدينتي جدة والطائف، ومن بعدها إلى منطقة المدينة المنورة، ومنها إلى تبوك ونيوم، ومن ثمّ توجهت المسيرة إلى منطقة الحدود الشمالية، و إلى منطقة الجوف، ومنها إلى منطقة حائل، وبعدها إلى منطقة القصيم، حيث مرت ببريدة وعنيزة والخَبراء، على أن تبقى في المنطقة الشرقية، 4 أيام تبدأ ب 8 نوفمبر، وستتوقف في الدمام والخبر والأحساء، ثم تتوجه إلى نجران، ومنها إلى منطقة الباحة، ثم منطقة جازان وستتجه بعدها إلى منطقة عسير وستزور مدينة أبها، ومن ثمّ ستتوجه إلى العُلا، قبل أن تُختتم الجولة في مدينة الرياض.
يذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 نادٍ من جميع أنحاء المملكة، يتنافسون في 53 لعبة رياضية منها 6 ألعاب بارالمبية و4 رياضات استعراضية جديدة، مع استحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.
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