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12 من أبطال الرياضة في الشرقية يرفعون الشعلة الأولومبية

11/9/2023 11:12:32 PM
(MENAFN- Al Watan) بحماس شاب منجز، رفع بطل سباحة نادي الصفا بصفوى اللاعب علي العيسى شعلة الألعاب الأولومبية في الواجهة البحرية لمدينة دارين الأثرية بمحافظة القطيف، وذلك في أول يوم لجولة الشعلة بعد أن حطت رحالها في المنطقة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، ومن المقرر أن تواصل مسيرتها في الدمام والخبر والأحساء وصولاً إلى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف في مقر إمارة المنطقة بالدمام يوم الأحد القادم.
إنجاز مشرف
العيسى ليس الشاب المنجز الوحيد المشارك في هذا الحدث الرياضي الوطني الأبرز في المملكة برفع الشعلة لدورة الألعاب السعودية 2023 م بنسختها الثانية، بل يشترك معه في هذه الجولة 12 منجزاً ومنجزة من الرياضيين المؤثرين في المنطقة الشرقية، على مدى 5 أيام بدأت بيوم الأربعاء في القطيف على يد العيسى الذي افتتح الجولة في دارين الأثرية، ومنه إلى الدمام حيث سيشارك بطلا لعبة السكواش محمد النصفان، وياسر ال عباس برفع الشعلة تباعاً في الواجهة البحرية من مدينة الدمام وصولاً لجزيرة المرجان، أما اليوم الثالث 10 نوفمبر ستتولى المهمة لاعبة الملاكمة كلثوم حنتول في بحيرة الكورنيش الشمالية، ليستكمل رفع الشعلة في ذات اليوم كلاً من بطل الدراجات الهوائية عبدالعزيز الدريعي ولاعب تنس الطاولة المتأهل للأولمبياد علي الخضراوي، وذلك في ممشى طريق الملك سلمان.
إلى الأحساء
من الدمام والخبر تنطلق الشعلة نحو محافظة الأحساء في 11 نوفمبر لتغطي موقعين أثريين هما قصر إبراهيم وجبل القارة قبل تسليم الشعلة لمحافظ الأحساء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال آل سعود، حيث تم جدولة رفع الشعلة صباحاً من خلال مدير الاتصال والاعلام بنادي الفتح محمد الضيف في قصر إبراهيم، ليتبعه بطل تنس الطاولة علي اللباد ظهر ذات اليوم، ومنه إلى المتميزين لاعبة الكاراتيه مريم ال صلاح، وبطل البويلنغ عبدالرحمن الخليوي بشرف تسليم الشعلة لسمو المحافظ في الأحساء.
مسك الختام
أما مسك الختام للجولة في المنطقة الشرقية سيكون باستلام أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف للشعلة عند مبنى إمارة المنطقة من قبل بطل آسيا لألعاب القوى حسين آل حزام، والرحالة السعودية هيا السماوي وذلك في يوم الأحد القادم 12 نوفمبر.
وكانت الجولة قد حظيت باستقبال مميز شاركت فيه فرق متنوعة جسدت الجوانب الثقافية، التاريخية، والحضارية في الشرقية من الموال واليامال لفرق النهامة البحرية، وحتى مشاركة فرق الكشافة السعودية، ومرافقة الدراجين من فرق الجوالة السعودية.
مسيرة الشعلة
وسبق أن أوضح نائب رئيس اللجنة الأولومبية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن مسيرة شعلة الألعاب السعودية ستشمل 13 منطقة في المملكة، لتحتفي أكثر من 20 مدينة بها وقيمها وأهدافها، وذلك في 66 موقعاً من أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مدى 30 يوماً.
وانطلقت مسيرة الشعلة من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، إلى منطقة مكة المكرمة، في زيارة إلى مدينتي جدة والطائف، ومن بعدها إلى منطقة المدينة المنورة، ومنها إلى تبوك ونيوم، ومن ثمّ توجهت المسيرة إلى منطقة الحدود الشمالية، و إلى منطقة الجوف، ومنها إلى منطقة حائل، وبعدها إلى منطقة القصيم، حيث مرت ببريدة وعنيزة والخَبراء، على أن تبقى في المنطقة الشرقية، 4 أيام تبدأ ب 8 نوفمبر، وستتوقف في الدمام والخبر والأحساء، ثم تتوجه إلى نجران، ومنها إلى منطقة الباحة، ثم منطقة جازان وستتجه بعدها إلى منطقة عسير وستزور مدينة أبها، ومن ثمّ ستتوجه إلى العُلا، قبل أن تُختتم الجولة في مدينة الرياض.
يذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 نادٍ من جميع أنحاء المملكة، يتنافسون في 53 لعبة رياضية منها 6 ألعاب بارالمبية و4 رياضات استعراضية جديدة، مع استحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.

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