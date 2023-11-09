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نسائية العطاء في القطيف ترفع رصيد عملها البيئي بالاستهلاك الذكي

11/9/2023 11:12:32 PM
(MENAFN- Al Watan) بـ 40 عملاً فنياً مبتكراً من مخلفات البيئة اختتمت جمعية العطاء النسائية الأهلية بالقطيف مهرجان البيئة لنا ولأجيالنا الذي أقامته على كورنيش المحيسنيات بتعاون مع بلدية المحافظة، على مدى 5 أيام الماضية، واستهدفت منه نشر التوعية البيئية من خلال معرض فني، سلطت الضوء فيه على جانب من طرق إعادة تدوير واستخدام المخلفات البيئية في أشكال فنية جمالية يمكن استثمارها واستخدامها بطرق عملية مختلفة.
الاستهلاك الذكي
وبحسب ماذكرت مديرة مشروع البيئة عضو جمعية العطاء دلال العوامي البرنامج البيئي هو مشروع انفردت به الجمعية على مستوى محافظة القطيف إن لم يكن المنطقة، منذ بدايات تأسيس الجمعية أي قبل 14 عاماً، واطلقت على إثره برنامج الاستهلاك الذكي قبل 7 سنوات ، حيث أوجدت جمعية العطاء النسائية الأهلية بالقطيف الحل للتخلص من المستلزمات الجديدة الفائضة عن الحاجة أو المستخدمة ولكنها بحال جيدة بحيث يصعب التخلص منها ورميها ، وذلك من خلال إعادة التدوير والاستخدام الذي أطلقت عليه اسم الاستهلاك الذكي، و تديره مجموعة من العضوات المتطوعات في الجمعية النسائية الوحيدة في القطيف، حيث تستقبل المستلزمات التي يتبرع بها المجتمع من أواني منزلية، ألعاب أطفال، تحف، كماليات، وغيرها، ليتم بيعها بمبالغ زهيدة يعود ريعها للفقراء والمحتاجين من مستفيدي برامج الجمعية.
استثمار العطاء
استطاعت جمعية العطاء أن تستثمر عطاءات المجتمع لتضيف لرصيدها قرابة 300 ألف ريال، أي مايعادل 50 ألف سنوياً خلال 6 سنوات منذ انطلاق فكرة الاستهلاك الذكي في 2017 م، وتخدم برامجها ومشاريعها التنموية والمجتمعية فيما يعود ريعها للفقراء والمحتاجين من المستفيدين من أهالي المحافظة كون نسائية العطاء تخدم نطاق جغرافي أوسع على مستوى المحافظة التي تبلغ مساحتها 611 كلم مربع، على خلاف الجمعيات الأخرى التي تعمل بحدود المدينة أو القرية التي تقع فيها. وبحسب جمعية العطاء فقد بلغت قيمة الايرادات من البرنامج حتى سبتمبر الماضي 328 ألف و 564 ريالاً
حملات تنظيف
كما أن مشروع البيئة له خدمات أخرى أبرزها التوعية البيئية من خلال حملات التنظيف التطوعية لمرافق المحافظة وأماكنها العامة فضلاً عن تنظيف غابات المانجروف التي اشتهرت بها القطيف وسيهات، وتمكنت فيها العطاء من إشراك السيدات والناشئة والشباب في العمل على التنظيف وحتى التشجير.
بيتي أخضر
عقدت العطاء شراكة تعاونية مجتمعية مع فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالدمام وكذا بلدية محافظة القطيف، من منطلق العمل التكاملي مع مختلف القطاعات نحو جودة الحياة والاستدامة البيئية وكان نتاج ذلك تثقيف وتدريب 130 سيدة على الزراعة المنزلية والزراعة المائية، وكذا تدريب 35 أخرى على تربية النحل واستخلاص العسل، بتقديم متخصصين في الهندسة الزراعية.

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