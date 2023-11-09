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طيور نادرة وحيوانات عالمية في مهرجان القطيف للحيوانات الأليفة

11/9/2023 11:12:32 PM
(MENAFN- Al Watan) طيور كوكاتو النادرة، وحيات أناكوندا غير السامة، حرباء سودانية، وعقرب بريطاني، وسلحفاة أفريقية.
تشكيلة متنوعة من زواحف وطيور، وحيوانات أخرى مشاركة ضمن 31 ركناً من " مهرجان عالم الحيوانات الأليفة" الذي نظمته فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطيف وانطلق مساء اليوم في الواجهة البحرية من مجيدية القطيف، و افتتحه مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، وسط حضور كبير من العائلات مواطنين ووافدين ومقيمين كان للأطفال النصيب الأكبر فيه.
وبحسب ماذكر منظم الفعالية د. بدر آل حريز نائب مدير وحدة الثروة الحيوانية في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطيف. فإن هذه الفعالية تعد الأولى من نوعها في المحافظة، وقد حظيت باهتمام ومشاركة جهات متنوعة من مواطنين وأندية ومراكز مهتمة بتربية واقتناء الطيور، والحيوانات، فضلاً عن العيادات البيطرية والتخصصية وكذا الجهات الرسمية ذات العلاقة.
واستهدف المهرجان التعريف بتشكيلات مختلفة من الطيور، والتعرف على أنواع الحيوانات النادرة منها والمتوفرة، وآلية العناية بها ورعايتها، وحتى معالجتها والمشاركة في عرضها لمرتادي المكان بالإضافة إلى الجانب التوعوي من محاضرات مهتمة بالتوعية بأنواع الحيوانات وأسس تربيتها وفوائدها يلقيها عدد من المتخصصين أثناء إقامة المهرجان المقرر أن يستمر حتى السبت القادم.
وتصدر طير الكناري قائمة الطيور الأكثر مبيعاً واقبالاً في موسم الانتاج الذي يبدأ من شهر سبتمبر لمدة 6 أشهر باعتبارها فترة الشتوية وذلك بحسب ماذكر سلمان ال ابراهيم الذي شارك في المهرجان بعرض تشكيلة طيور متنوعة بحدود 500 إلى 700 طير بين كتاكيت وبط، وطيور الزيبرا الكراون، ومثلها طيور الحب والكناري بقيمة إجمالية بلغت 12 ألف ريال.
من جهته شارك حسن الجمعان مالك إحدى المزارع بالقطيف كان قد جمع داخلها مجموعة نادرة ومتميزة من الحيوانات بين الطيور والزواحف موضحاً أن السلحفاة المائية أفريقية الأصل هي الأغلى ثمناً بين مقتنياته من الحيوانات الأليفة إذ تبلغ قيمتها 7 الآف ريال، فيما يحتفظ الجمعان بمجموعة من الحيوانات المختلفة المصدر منها العقرب البريطاني، حيات أناكوندا غير السامة صغيرة الحجم، وحرباء سودانية، هذا بالإضافة إلى عرض السناجب والأرانب وطيور الروز واللوري والكراون.
من بين الأركان المشاركة وقف علي الجشي مبيناً فوائد ومميزات الاستزراع السمكي لسمكة البلطي تحديداً وموضحاً أنها تلقى اقبالاً أكثر في العاصمة الرياض منها في مجتمع المنطقة الشرقية التي لاتلقي اهتماماً بهذا النوع من السمك المستزرع، ويوزع الانتاج منه على المطاعم، الفنادق، الدوائر الحكومية وعلى رأسها المستشفيات.
وأكمل على خلاف مواطني شرق آسيا والأشقاء من جمهورية مصر الذين يرغبون في سمك البلطي نجد أنه لايجد ذات الاقبال المجتمعي أو الاهتمام من المواطنين لدينا رغم فوائده من ناحية العناية وقوة المناعة لدى هذا النوع من الأسماك، فضلاً عن غزارة انتاجه، حيث يتم انتاجه في أحواض كبيرة سعتها 200 م ، تستوعب 70 ألف سمكة من النوع الصغير الذي يزن 5-7 جرام، و 10 ألف سمكة من النوع الأكبر الذي يصل وزنه ل 700 جرام، يتم فيها تبديل المياه بشكل مستمر ودوري للتخلص من الفضلات والأمونيا السامة وفرز الأسماك بحسب الحجم في الأحواض شهرياً. مع العناية بتغذيتها حيث يتوفر غذاء صحي خاص للأنواع الصغيرة والكبيرة منها.
من جانب آخر، شارك نادي سباق الحمام الزاجل في المهرجان لاستقطاب محبي هذه الهواية والمشاركة في الفعاليات والمسابقات التي تقام لأجل ذلك في مختلف المملكة وعن ذلك قال حسين الحكيم رئيس النادي سبق أن شاركنا في سباق شمال المملكة حيث السباق للحمام من عرعر حتى القطيف بـ 140 متسابقاً و أكثر من 10 الآف طير وحققنا مراكز متقدمة في السباق الذي أقيم العام الماضي فيما نستعد حالياً لمسابقة أخرى في الشهر القادم تقام في سكاكا ومن المرجح أن يزداد عدد المشاركون من القطيف في سباق الحمام الزاجل الذي يعتبر من أحد أبرز الهوايات التي عرف بها أبناء المحافظة.

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