فائقة الصوت تطرق المجال التجاري

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- Al Watan) ستكون الطائرات فائقة الصوت واحدة من أبرز التكنولوجيات المستقبلية في مجال السفر الجوي، فهي تمتاز بالقدرة على التحليق بسرعات فائقة تفوق سرعة الصوت (340.29 متر في الثانية الواحدة عند سطح البحر)، مما يسهم في تقليل وقت السفر وتحسين تجربة الركاب.
وتعمل هذه الطائرات على تحقيق سرعات تعادل حوالي 1225 كيلومترًا في الساعة.
واحدة من أبرز الطائرات فائقة الصوت هي طائرة ((سكاي أوفي)) التي صممها المهندس الإسباني أوسكار فينالس. وهي تتميز هذه الطائرة بأجنحة قابلة للطي وسقف شفاف يحتوي على نقاط شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.
محركات بلا شفرات
تعتمد تلك الطائرات على تقنية المحركات دون شفرات، والتي تعمل على تحقيق سرعات فائقة وتقلل الضوضاء الناجمة عن الطيران.
إضافة إلى ذلك، تستخدم الطائرات فائقة الصوت مفاعلات الانصهار المدمجة لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها. وتعتمد هذه التقنية على نفس العملية التي تحافظ بها الشمس على احتراقها، مما يجعلها مصدرًا غير مستنفد للطاقة.
نظام تنقية
تتميز الطائرات فائقة الصوت أيضًا بنظام تنقية ثاني أكسيد الكربون، مما يجعلها صديقة للبيئة. ويتم استخدام هذا النظام لتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين جودة الهواء المحيط. كما تتميز بتكنولوجيا داخلية متطورة تتيح لها الشحن السريع عند الوصول إلى وجهتها.
طريقة فاخرة
تعد الطائرات فائقة الصوت مستقبل السفر الجوي، حيث يمكنها نقل عدد كبير من الركاب بسرعات فائقة وبطريقة فاخرة. وفقًا لأوسكار فينالس، يمكن لطائرة ((سكاي أوفي)) نقل حوالي 500 راكب، ومع توفر التقنيات المناسبة، يمكن أن تكون جاهزة للتصنيع في غضون 10 إلى 15 عامًا.
وتلقت هذه الطائرة فائقة الصوت استحسانًا كبيرًا من الجمهور والمهتمين بالتكنولوجيا. يعتبر استخدام مفاعل الانصهار المدمج المستدام والقدرة على الوصول إلى سرعات فائقة هما أهم العوامل التي تثير الإثارة والتشويق بشأن هذه التكنولوجيا.
وبشكل عام، من المتوقع أن تحقق قفزة نوعية في صناعة السفر الجوي، حيث ستسهم في تقليل وقت السفر وتحسين تجربة الركاب. ومع تطور التكنولوجيا وتوفر الموارد المناسبة، يمكن أن تصبح هذه الطائرات جزءًا من واقعنا في المستقبل القريب.
بوينج إكس إس
تتطور صناعة الطيران بشكل مستمر، حيث يعمل العلماء والمهندسون على تطوير تقنيات جديدة تساعد في تحسين أداء الطائرات وجعلها أكثر كفاءة وأمانًا. ولعل الطائرات فائقة الصوت القادرة على الوصول إلى وجهاتها في وقت قصير جدًا من أفضلها كفاءة.
وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن طائرة فائقة الصوت جديدة، تم تطويرها بواسطة شركة ((بوينج)) الأمريكية، والتي تحمل اسم ((بوينج إكس إس))، وتعد واحدة من أهم الطائرات الفائقة الصوتية في العالم.
تتميز طائرة ((بوينج إكس إس)) بعدة ميزات فريدة، من بينها القدرة على التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت، والتي تصل إلى 2.5 ماخ، وهي سرعة تفوق سرعة الطائرات الفائقة الصوتية الحالية، مثل طائرة ((كونكورد)) البريطانية.
وبالرغم من أن الطائرة ((بوينج إكس إس)) لم تبدأ بعد في الخدمة التجارية، فإنها تعد واحدة من أهم الابتكارات في صناعة الطيران، والتي تعد بتحقيق تحول نوعي في طريقة السفر الجوي، وجعلها أكثر كفاءة وأمانًا.
ميزات طائرة ((بوينج إكس إس))
تعتمد تقنية المحركات بدون شفرات
تحقق سرعات فائقة
تقلل الضوضاء الناجمة عن الطيران
تستخدم مفاعلات الانصهار المدمجة لتوليد الطاقة لتشغيلها
تعمل بنظام تنقية ثاني أكسيد الكربون ما يجعلها صديقة للبيئة
تقلل انبعاثات الكربون الضارة وتحسن جودة الهواء المحيط
تتميز بتكنولوجيا تتيح لها الشحن السريع عند الوصول إلى وجهتها
تقلل وقت السفر وتحسن تجربة الركاب
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