Friday, 10 November 2023 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فائقة الصوت تطرق المجال التجاري

11/9/2023 11:12:31 PM
(MENAFN- Al Watan) ستكون الطائرات فائقة الصوت واحدة من أبرز التكنولوجيات المستقبلية في مجال السفر الجوي، فهي تمتاز بالقدرة على التحليق بسرعات فائقة تفوق سرعة الصوت (340.29 متر في الثانية الواحدة عند سطح البحر)، مما يسهم في تقليل وقت السفر وتحسين تجربة الركاب.
وتعمل هذه الطائرات على تحقيق سرعات تعادل حوالي 1225 كيلومترًا في الساعة.
واحدة من أبرز الطائرات فائقة الصوت هي طائرة ((سكاي أوفي)) التي صممها المهندس الإسباني أوسكار فينالس. وهي تتميز هذه الطائرة بأجنحة قابلة للطي وسقف شفاف يحتوي على نقاط شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.
محركات بلا شفرات
تعتمد تلك الطائرات على تقنية المحركات دون شفرات، والتي تعمل على تحقيق سرعات فائقة وتقلل الضوضاء الناجمة عن الطيران.
إضافة إلى ذلك، تستخدم الطائرات فائقة الصوت مفاعلات الانصهار المدمجة لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها. وتعتمد هذه التقنية على نفس العملية التي تحافظ بها الشمس على احتراقها، مما يجعلها مصدرًا غير مستنفد للطاقة.
نظام تنقية
تتميز الطائرات فائقة الصوت أيضًا بنظام تنقية ثاني أكسيد الكربون، مما يجعلها صديقة للبيئة. ويتم استخدام هذا النظام لتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين جودة الهواء المحيط. كما تتميز بتكنولوجيا داخلية متطورة تتيح لها الشحن السريع عند الوصول إلى وجهتها.
طريقة فاخرة
تعد الطائرات فائقة الصوت مستقبل السفر الجوي، حيث يمكنها نقل عدد كبير من الركاب بسرعات فائقة وبطريقة فاخرة. وفقًا لأوسكار فينالس، يمكن لطائرة ((سكاي أوفي)) نقل حوالي 500 راكب، ومع توفر التقنيات المناسبة، يمكن أن تكون جاهزة للتصنيع في غضون 10 إلى 15 عامًا.
وتلقت هذه الطائرة فائقة الصوت استحسانًا كبيرًا من الجمهور والمهتمين بالتكنولوجيا. يعتبر استخدام مفاعل الانصهار المدمج المستدام والقدرة على الوصول إلى سرعات فائقة هما أهم العوامل التي تثير الإثارة والتشويق بشأن هذه التكنولوجيا.
وبشكل عام، من المتوقع أن تحقق قفزة نوعية في صناعة السفر الجوي، حيث ستسهم في تقليل وقت السفر وتحسين تجربة الركاب. ومع تطور التكنولوجيا وتوفر الموارد المناسبة، يمكن أن تصبح هذه الطائرات جزءًا من واقعنا في المستقبل القريب.
بوينج إكس إس
تتطور صناعة الطيران بشكل مستمر، حيث يعمل العلماء والمهندسون على تطوير تقنيات جديدة تساعد في تحسين أداء الطائرات وجعلها أكثر كفاءة وأمانًا. ولعل الطائرات فائقة الصوت القادرة على الوصول إلى وجهاتها في وقت قصير جدًا من أفضلها كفاءة.
وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن طائرة فائقة الصوت جديدة، تم تطويرها بواسطة شركة ((بوينج)) الأمريكية، والتي تحمل اسم ((بوينج إكس إس))، وتعد واحدة من أهم الطائرات الفائقة الصوتية في العالم.
تتميز طائرة ((بوينج إكس إس)) بعدة ميزات فريدة، من بينها القدرة على التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت، والتي تصل إلى 2.5 ماخ، وهي سرعة تفوق سرعة الطائرات الفائقة الصوتية الحالية، مثل طائرة ((كونكورد)) البريطانية.
وبالرغم من أن الطائرة ((بوينج إكس إس)) لم تبدأ بعد في الخدمة التجارية، فإنها تعد واحدة من أهم الابتكارات في صناعة الطيران، والتي تعد بتحقيق تحول نوعي في طريقة السفر الجوي، وجعلها أكثر كفاءة وأمانًا.

ميزات طائرة ((بوينج إكس إس))
تعتمد تقنية المحركات بدون شفرات
تحقق سرعات فائقة
تقلل الضوضاء الناجمة عن الطيران
تستخدم مفاعلات الانصهار المدمجة لتوليد الطاقة لتشغيلها
تعمل بنظام تنقية ثاني أكسيد الكربون ما يجعلها صديقة للبيئة
تقلل انبعاثات الكربون الضارة وتحسن جودة الهواء المحيط
تتميز بتكنولوجيا تتيح لها الشحن السريع عند الوصول إلى وجهتها
تقلل وقت السفر وتحسن تجربة الركاب

MENAFN09112023000089011017ID1107404602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث