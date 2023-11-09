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ارتفاع مؤشرات بورصة تونس فى ختام التعاملات

11/9/2023 11:12:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعافت مؤشرات البورصة التونسية، لدى إغلاق اليوم الخميس، بعد تراجع المؤشرات الرئيسة خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

كما ارتفع مؤشر الرئيسى للبورصة التونسية“توننداكس” بنسبة 0.4% ليسجل 8447.2 نقطة وسط حجم تبادل لم يتجاوز 1.5 مليون دينار.

يذكر أن سهم“مونوبري” سجل ارتفاعًا بنسبة 5.6%.

وارتفع سهم شركة بيع المنتوجات الصحية“ليلا” بنسبة 3.5% ليجذب انتباه المستثمرين ويحشد أكبر حجم تبادل بقيمة 335 ألف دينار.

وتقلص سهم“بولينا” القابضة بنحو 3.6% ليبلغ سعره (6.650 دينار) وسط تبادل ضعيف بلغ 20 ألف دينار.

أ. ش. أ


MENAFN09112023000202011048ID1107404601

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