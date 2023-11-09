ارتفاع مؤشرات بورصة تونس فى ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعافت مؤشرات البورصة التونسية، لدى إغلاق اليوم الخميس، بعد تراجع المؤشرات الرئيسة خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.
كما ارتفع مؤشر الرئيسى للبورصة التونسية“توننداكس” بنسبة 0.4% ليسجل 8447.2 نقطة وسط حجم تبادل لم يتجاوز 1.5 مليون دينار.
يذكر أن سهم“مونوبري” سجل ارتفاعًا بنسبة 5.6%.
وارتفع سهم شركة بيع المنتوجات الصحية“ليلا” بنسبة 3.5% ليجذب انتباه المستثمرين ويحشد أكبر حجم تبادل بقيمة 335 ألف دينار.
وتقلص سهم“بولينا” القابضة بنحو 3.6% ليبلغ سعره (6.650 دينار) وسط تبادل ضعيف بلغ 20 ألف دينار.
أ. ش. أ
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