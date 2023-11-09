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الذهب يرتفع عند التسوية.. والبلاديوم يهبط دون ألف دولار لأول مرة خلال 5 سنوات

11/9/2023 11:12:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الخميس، بعد أن توقع اثنان من مسؤولي الفيدرالي، المزيد من التباطؤ في اقتصاد الولايات المتحدة، مع انتقال التأثير الكامل للزيادات السابقة في أسعار الفائدة، الأمر الذي زاد من توقعات عدم الحاجة لمزيد من التشديد النقدي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6% أو 12 دولارًا عند 1969.8 دولار للأوقية، بعد أن لامس 1948.3 دولار خلال التداولات.

بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 105.63 نقطة.

وعلى صعيد آخر، تراجعت العقود الآجلة البلاديوم تسليم ديسمبر في نهاية الجلسة بنسبة 4.85% أو 51.3 دولار إلى 1009.1 دولار، بعد أن لامست 995 دولارا، وهي المرة الأولى منذ 2018، التي ينخفض فيها المعدن الحيوي لصناعة السيارات دون مستوى ألف دولار للأوقية، بحسب“رويترز”.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح المستثمرين لعدم تغيير الاحتياطي الفيدرالي من سياسته النقدية بنسبة 90.5% خلال الاجتماع القادم في ديسمبر، مقارنة بـ 80.2% قبل أسبوع واحد.

وعزز من توقعات تباطؤ الضغوط التضخمية، بيانات وزارة العمل الأمريكية، التي أظهرت ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، إلى 1.83 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل، مما يرجح استمرار الزيادة في معدل البطالة.

أرقام

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