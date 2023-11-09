الذهب يرتفع عند التسوية.. والبلاديوم يهبط دون ألف دولار لأول مرة خلال 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الخميس، بعد أن توقع اثنان من مسؤولي الفيدرالي، المزيد من التباطؤ في اقتصاد الولايات المتحدة، مع انتقال التأثير الكامل للزيادات السابقة في أسعار الفائدة، الأمر الذي زاد من توقعات عدم الحاجة لمزيد من التشديد النقدي.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6% أو 12 دولارًا عند 1969.8 دولار للأوقية، بعد أن لامس 1948.3 دولار خلال التداولات.
بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 105.63 نقطة.
وعلى صعيد آخر، تراجعت العقود الآجلة البلاديوم تسليم ديسمبر في نهاية الجلسة بنسبة 4.85% أو 51.3 دولار إلى 1009.1 دولار، بعد أن لامست 995 دولارا، وهي المرة الأولى منذ 2018، التي ينخفض فيها المعدن الحيوي لصناعة السيارات دون مستوى ألف دولار للأوقية، بحسب“رويترز”.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح المستثمرين لعدم تغيير الاحتياطي الفيدرالي من سياسته النقدية بنسبة 90.5% خلال الاجتماع القادم في ديسمبر، مقارنة بـ 80.2% قبل أسبوع واحد.
وعزز من توقعات تباطؤ الضغوط التضخمية، بيانات وزارة العمل الأمريكية، التي أظهرت ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، إلى 1.83 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل، مما يرجح استمرار الزيادة في معدل البطالة.
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