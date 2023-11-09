باول: لست واثقًا أننا فعلنا ما يكفى لخفض التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” الخميس، إن صناع السياسة الأمريكيين متحمسون إزاء تباطؤ معدل الزيادة في الأسعار، لكنهم ليسوا على يقين من أنهم فعلوا ما يكفي للحفاظ على هذا المسار.

وذكر“باول” في خطاب معد سلفًا للإلقاء أمام مؤتمر لصندوق النقد اليوم، أنه قد يكون هناك المزيد من العمل أمام صناع السياسة في معركتهم لكبح ارتفاع الأسعار.

وأضاف:“اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ملتزمة بتحقيق موقف مقيد بما يكفي لخفض التضخم إلى 2% بمرور الوقت؛ ولسنا واثقين من أننا حققنا مثل هذا الموقف”.

وأردف رئيس الفيدرالي أن التضخم“أعلى بكثير” من المستوى الذي يود البنك تحقيقه، مضيفًا:“أنا وزملائي نشعر بالامتنان لهذا التقدم ولكننا نتوقع أن عملية خفض التضخم بشكل مستدام إلى 2% لا يزال أمامها طريق طويل لنقطعه”.

ومع ذلك، أكد أن البنك المركزي سيقدم على تشديد السياسة بشكل أكبر دون تردد“إذا كان ذلك مناسبًا”، لكنه سيواصل التحرك بحذر ليسمح لنفسه بـ”معالجة خطر التضليل المحتمل للبيانات الجيدة على مدار بضعة أشهر”.

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