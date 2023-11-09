Friday, 10 November 2023 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باول: لست واثقًا أننا فعلنا ما يكفى لخفض التضخم

11/9/2023 11:12:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” الخميس، إن صناع السياسة الأمريكيين متحمسون إزاء تباطؤ معدل الزيادة في الأسعار، لكنهم ليسوا على يقين من أنهم فعلوا ما يكفي للحفاظ على هذا المسار.

وذكر“باول” في خطاب معد سلفًا للإلقاء أمام مؤتمر لصندوق النقد اليوم، أنه قد يكون هناك المزيد من العمل أمام صناع السياسة في معركتهم لكبح ارتفاع الأسعار.

وأضاف:“اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ملتزمة بتحقيق موقف مقيد بما يكفي لخفض التضخم إلى 2% بمرور الوقت؛ ولسنا واثقين من أننا حققنا مثل هذا الموقف”.

وأردف رئيس الفيدرالي أن التضخم“أعلى بكثير” من المستوى الذي يود البنك تحقيقه، مضيفًا:“أنا وزملائي نشعر بالامتنان لهذا التقدم ولكننا نتوقع أن عملية خفض التضخم بشكل مستدام إلى 2% لا يزال أمامها طريق طويل لنقطعه”.

ومع ذلك، أكد أن البنك المركزي سيقدم على تشديد السياسة بشكل أكبر دون تردد“إذا كان ذلك مناسبًا”، لكنه سيواصل التحرك بحذر ليسمح لنفسه بـ”معالجة خطر التضليل المحتمل للبيانات الجيدة على مدار بضعة أشهر”.

أرقام

MENAFN09112023000202011048ID1107404599

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث