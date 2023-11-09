باول: لست واثقًا أننا فعلنا ما يكفى لخفض التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” الخميس، إن صناع السياسة الأمريكيين متحمسون إزاء تباطؤ معدل الزيادة في الأسعار، لكنهم ليسوا على يقين من أنهم فعلوا ما يكفي للحفاظ على هذا المسار.
وذكر“باول” في خطاب معد سلفًا للإلقاء أمام مؤتمر لصندوق النقد اليوم، أنه قد يكون هناك المزيد من العمل أمام صناع السياسة في معركتهم لكبح ارتفاع الأسعار.
وأضاف:“اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ملتزمة بتحقيق موقف مقيد بما يكفي لخفض التضخم إلى 2% بمرور الوقت؛ ولسنا واثقين من أننا حققنا مثل هذا الموقف”.
وأردف رئيس الفيدرالي أن التضخم“أعلى بكثير” من المستوى الذي يود البنك تحقيقه، مضيفًا:“أنا وزملائي نشعر بالامتنان لهذا التقدم ولكننا نتوقع أن عملية خفض التضخم بشكل مستدام إلى 2% لا يزال أمامها طريق طويل لنقطعه”.
ومع ذلك، أكد أن البنك المركزي سيقدم على تشديد السياسة بشكل أكبر دون تردد“إذا كان ذلك مناسبًا”، لكنه سيواصل التحرك بحذر ليسمح لنفسه بـ”معالجة خطر التضليل المحتمل للبيانات الجيدة على مدار بضعة أشهر”.
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