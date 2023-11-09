النفط يعزز مكاسبه عند التسوية مع التفاؤل بقرب انتهاء التشديد النقدى

MENAFN - Al-Borsa News) عززت العقود الآجلة للنفط من مكاسبها في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق تقرير إعانات البطالة الأمريكية الذي أشار إلى تباطؤ سوق العمل، مما قد يضعف حاجة الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد السياسة النقدية.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 0.6% بما يعادل 47 سنتًا عند 80.01 دولار للبرميل، بعد أن لامست 81.48 دولار.

كما زادت أسعار خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.55% أو 41 سنتًا، ليسجل 75.74 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت إلى 77.16 دولار.

وذكر“بيير أندوراند” – أحد أشهر متداولي النفط- مؤسس صندوق التحوط“أندوراند كابيتال مانجمنت- Andurand Capital Management” الإمدادات الأفضل من المتوقع – مشيراً إلى ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وإيران – باعتبارها العامل المحفز للتراجع الأخير في أسعار النفط، حسبما نقلت“بلومبرج”.

وجاءت مكاسب الخام رغم بيانات صينية، أظهرت تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في أكتوبر على أساس سنوي، كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.6% على أساس سنوي، الأمر الذي شكك في مدى تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الجائحة.