النفط يعزز مكاسبه عند التسوية مع التفاؤل بقرب انتهاء التشديد النقدى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت العقود الآجلة للنفط من مكاسبها في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق تقرير إعانات البطالة الأمريكية الذي أشار إلى تباطؤ سوق العمل، مما قد يضعف حاجة الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد السياسة النقدية.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 0.6% بما يعادل 47 سنتًا عند 80.01 دولار للبرميل، بعد أن لامست 81.48 دولار.
كما زادت أسعار خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.55% أو 41 سنتًا، ليسجل 75.74 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت إلى 77.16 دولار.
وذكر“بيير أندوراند” – أحد أشهر متداولي النفط- مؤسس صندوق التحوط“أندوراند كابيتال مانجمنت- Andurand Capital Management” الإمدادات الأفضل من المتوقع – مشيراً إلى ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وإيران – باعتبارها العامل المحفز للتراجع الأخير في أسعار النفط، حسبما نقلت“بلومبرج”.
وجاءت مكاسب الخام رغم بيانات صينية، أظهرت تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في أكتوبر على أساس سنوي، كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.6% على أساس سنوي، الأمر الذي شكك في مدى تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الجائحة.
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