جيه بى مورجان: خفض تصنيف الشركات الأمريكية يتجاوز معدل الرفع لأول مرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك“جيه بي مورجان” ارتفاع عدد مصدري السندات الأمريكية ذات العائد المرتفع، الذين شهدوا تخفيضات في تصنيفاتهم الائتمانية الشهر الماضي.
وأوضح محللو المقرض الأمريكي في تقرير بحثي، أن شهر أكتوبر شهد خفض تصنيف 18 مصدرًا لسندات“الخردة”، تمثل ديونًا بقيمة 22.2 مليار دولار، في حين قامت وكالات التصنيف برفع تصنيف 16 مصدرًا فقط، حسبما نقلت“رويترز”.
وأضاف التقرير، أن هذه هي المرة الأولى خلال أربعة أشهر، التي يتجاوز فيها خفض التصنيف الائتماني للمقترضين الأمريكيين ذوي المخاطر المرتفعة، نظيره من رفعه لتلك الشركات، وكان أكبر عدد من خفض التصنيف للشركات مصدرة الديون عالية العائد هذا العام، في قطاعي الرعاية الصحية والقطاع المالي.
وقال“جيه بي مورجان” إن تغييرات التصنيف الائتماني في أكتوبر، تظهر اتجاهًا واسع النطاق، حيث كان هناك 293 خفضًا بقيمة إجمالية 393 مليار دولار على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، مقارنة بـ 264 رفعًا تعادل 479 مليار دولار.
وتعتبر التغييرات في التصنيفات الائتمانية مهمة بالنسبة للشركات في الأسواق المالية، حيث إن التصنيفات المنخفضة تؤدي في أغلب الأحيان إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
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