جيه بى مورجان: خفض تصنيف الشركات الأمريكية يتجاوز معدل الرفع لأول مرة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك“جيه بي مورجان” ارتفاع عدد مصدري السندات الأمريكية ذات العائد المرتفع، الذين شهدوا تخفيضات في تصنيفاتهم الائتمانية الشهر الماضي.

وأوضح محللو المقرض الأمريكي في تقرير بحثي، أن شهر أكتوبر شهد خفض تصنيف 18 مصدرًا لسندات“الخردة”، تمثل ديونًا بقيمة 22.2 مليار دولار، في حين قامت وكالات التصنيف برفع تصنيف 16 مصدرًا فقط، حسبما نقلت“رويترز”.

وأضاف التقرير، أن هذه هي المرة الأولى خلال أربعة أشهر، التي يتجاوز فيها خفض التصنيف الائتماني للمقترضين الأمريكيين ذوي المخاطر المرتفعة، نظيره من رفعه لتلك الشركات، وكان أكبر عدد من خفض التصنيف للشركات مصدرة الديون عالية العائد هذا العام، في قطاعي الرعاية الصحية والقطاع المالي.

وقال“جيه بي مورجان” إن تغييرات التصنيف الائتماني في أكتوبر، تظهر اتجاهًا واسع النطاق، حيث كان هناك 293 خفضًا بقيمة إجمالية 393 مليار دولار على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، مقارنة بـ 264 رفعًا تعادل 479 مليار دولار.

وتعتبر التغييرات في التصنيفات الائتمانية مهمة بالنسبة للشركات في الأسواق المالية، حيث إن التصنيفات المنخفضة تؤدي في أغلب الأحيان إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.