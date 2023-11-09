عائد السندات الأمريكية طويلة الأجل يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع يومى منذ يونيو 2022

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل خلال تعاملات الخميس، متجهة لتحقيق أكبر وتيرة زيادة يومية منذ يونيو 2022، مع تقييم الأسواق نتائج مزاد ضعيف، أظهر ضعف الطلب، في ظل تزايد عمليات البيع في الديون الحكومية.

وزاد العائد على الديون مستحقة السداد بعد 30 عامًا بنحو 18 نقطة أساس إلى 4.795%، بعد أن لامس 4.806% خلال التداولات.

وقال“جريج فارانيلو” رئيس قسم التداول لدى“أميريفيت سيكيوريتيز Amerivet securities” لأعمال الوساطة، إن مزاد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بقيمة 24 مليار دولار، سار اليوم بشكل سيئ، حيث اجتذب طلبًا أضعف من المتوقع، مستشهدًا بنسبة العرض إلى التغطية وامتياز العائد، بحسب“ماركت ووتش”.

ويعد هذا ثالث مزاد منذ يوم الثلاثاء، بلغت قيمة السندات المعروضة خلالها 112 مليار دولار، وحظيت المزادات بمتابعة الأسواق معتبرة إياها بمثابة اختبارات مهمة للطلب.

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