عائد السندات الأمريكية طويلة الأجل يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع يومى منذ يونيو 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل خلال تعاملات الخميس، متجهة لتحقيق أكبر وتيرة زيادة يومية منذ يونيو 2022، مع تقييم الأسواق نتائج مزاد ضعيف، أظهر ضعف الطلب، في ظل تزايد عمليات البيع في الديون الحكومية.
وزاد العائد على الديون مستحقة السداد بعد 30 عامًا بنحو 18 نقطة أساس إلى 4.795%، بعد أن لامس 4.806% خلال التداولات.
وقال“جريج فارانيلو” رئيس قسم التداول لدى“أميريفيت سيكيوريتيز Amerivet securities” لأعمال الوساطة، إن مزاد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بقيمة 24 مليار دولار، سار اليوم بشكل سيئ، حيث اجتذب طلبًا أضعف من المتوقع، مستشهدًا بنسبة العرض إلى التغطية وامتياز العائد، بحسب“ماركت ووتش”.
ويعد هذا ثالث مزاد منذ يوم الثلاثاء، بلغت قيمة السندات المعروضة خلالها 112 مليار دولار، وحظيت المزادات بمتابعة الأسواق معتبرة إياها بمثابة اختبارات مهمة للطلب.
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