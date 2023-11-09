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المكسيك تثبّت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالى وتلمح إلى الخفض

11/9/2023 11:12:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ثبّت البنك المركزي في المكسيك الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند 11.25%، وهو ما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين على نطاق واسع، وهو أعلى مستوى لتكاليف الاقتراض منذ أن بدأ البنك استهداف التضخم في عام 2008.

وقال البنك المعروف بـ“بانكسيكو” إنه سيحافظ على تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي“لبعض الوقت”، متخليًا عن الإشارة المتشددة المستخدمة في الاجتماعات الأربعة السابقة حول الإبقاء عليها“لفترة زمنية ممتدة”، مؤكدًا إحراز تقدم في مواجهة التضخم.

وقال“غابرييل كاسياس”، رئيس قسم اقتصاديات أمريكا اللاتينية في بنك“باركليز”:“كانت لهجة البيان أقل تشددًا مما كان متوقعًا، ما يمثل دعمًا حقيقيًا لدعوتنا بأن التغيير التالي سيكون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس”، بحسب“بلومبرج”.

ويعني ذلك أن البنك المركزي المكسيكي أصبح أكثر انفتاحًا لبحث خفض سعر الفائدة بعد رفضه قبول الفكرة منذ بداية العام، حيث ثبّت مجلس إدارة البنك المكون من خمسة أعضاء تكاليف الاقتراض منذ مارس، بعد دورة رفع مدتها 22 شهرًا بإجمالي 725 نقطة أساس.

وانخفض البيزو المكسيكي بنسبة 1.5% إلى 17.79 للدولار، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أسابيع، حيث يعيد المتداولون تقييم رهاناتهم حول موعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة.

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