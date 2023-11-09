المكسيك تثبّت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالى وتلمح إلى الخفض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ثبّت البنك المركزي في المكسيك الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند 11.25%، وهو ما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين على نطاق واسع، وهو أعلى مستوى لتكاليف الاقتراض منذ أن بدأ البنك استهداف التضخم في عام 2008.
وقال البنك المعروف بـ“بانكسيكو” إنه سيحافظ على تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي“لبعض الوقت”، متخليًا عن الإشارة المتشددة المستخدمة في الاجتماعات الأربعة السابقة حول الإبقاء عليها“لفترة زمنية ممتدة”، مؤكدًا إحراز تقدم في مواجهة التضخم.
وقال“غابرييل كاسياس”، رئيس قسم اقتصاديات أمريكا اللاتينية في بنك“باركليز”:“كانت لهجة البيان أقل تشددًا مما كان متوقعًا، ما يمثل دعمًا حقيقيًا لدعوتنا بأن التغيير التالي سيكون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس”، بحسب“بلومبرج”.
ويعني ذلك أن البنك المركزي المكسيكي أصبح أكثر انفتاحًا لبحث خفض سعر الفائدة بعد رفضه قبول الفكرة منذ بداية العام، حيث ثبّت مجلس إدارة البنك المكون من خمسة أعضاء تكاليف الاقتراض منذ مارس، بعد دورة رفع مدتها 22 شهرًا بإجمالي 725 نقطة أساس.
وانخفض البيزو المكسيكي بنسبة 1.5% إلى 17.79 للدولار، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أسابيع، حيث يعيد المتداولون تقييم رهاناتهم حول موعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
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