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التوترات في الشرق الأوسط ترفع الذهب كملاذ آمن

11/9/2023 11:02:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدت التوترات في الشرق الأوسط، الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، إلى ارتفاع الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع الاستثمارات في الشركات المتعلقة بالمعدن الثمين، مثل شركات التنقيب والمعادن الثمينة.
ويعتبر «مورغان ستانلي» بدوره أنه الآن الوقت المناسب لشراء الأسهم المرتبطة بالذهب.
والجدير بالذكر أن أداء أسهم الذهب كان أقل من أسعار الذهب بنحو 20% في الأشهر الـ 3 الماضية، حسبما كتب محللو البنك الاستثماري، في مذكرة بتاريخ 2 نوفمبر. وأضافوا أن ذلك يمثل «فرصة للتعرف على هذا القطاع».
ووصف «مورغان ستانلي» الاستثمار في بعض الأسهم المتعلقة بالمعدن الأصفر بأنها فرصة «ذهبية».
وبحسب تقرير لـ «CNBC» الأميركية، من بين الشركات التي يعتبرها «مورغان ستانلي» بأنها فرصة استثمارية جيدة هي كل من «إنديفور» للتعدين البريطانية وشركة «Evolution Mining» الأسترالية و«Regis Resources» ومجموعة «Zijin» الصينية.
ورفع البنك الأميركي تصنيفه لجميع أسهم الشركات المذكورة إلى «وزن زائد في المحفظة».

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