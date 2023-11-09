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200 مليون دولار قيمة مطالبات قضايا تحكيم نظرها الكويت للتحكيم التجاري في 2023

11/9/2023 11:02:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت صباح يوم الأربعاء الماضي بمقر المركز في مبنى الغرفة، اجتماعه الختامي لهذا العام برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة أسامة النصف، وبحضور أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس تقرير المركز عن الفترة من شهر يناير إلى نهاية شهر أكتوبر لعام 2023 بما يتضمنه من محاور مختلفة، حيث أشرف المجلس من خلال هذا الاجتماع على أعمال المركز وانطلاق الموسم الثقافي الجديد، وتناول العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعرض خلالها الأنشطة العلمية من فعاليات وبرامج تدريبية وإحصائيات قضايا التحكيم والتوفيق، التي عرضت على المركز خلال هذا العام، والتي تجاوز إجمالي المطالبات فيها 200 مليون دولار تقريبا.
كما ناقش المجلس البرنامج الثقافي لعام 2024، حيث استعرض مرتكزات خطة العمل ومستهدفات المركز خلال هذا العام والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها ومتطلبات ووسائل تنفيذ هذه الخطة، والتي تتنوع بين مؤتمرات دولية وورش عمل إقليمية وبرامج تدريب ودورات محلية.
ويأتي ذلك في إطار رفع كفاءة أطراف العملية التحكيمية من محكمين وخبراء ومحامين وإدارات قانونية للشركات والمؤسسات، وذلك في ظل التزايد المطرد في أعداد طلبات التوفيق والتحكيم منذ تاريخ إنشائه عام 2000 والتطور الهائل في البرامج التدريبية المقدمة والقضايا المعروضة على المركز وتنوعها.
من جانب آخر، قال أسامة النصف إنه من خلال استعراض تقرير الأداء السنوي للمركز في الأعوام السابقة تظهر زيادة في الإقبال، وتتضح أهمية هذا التطوير للمحافظة على هذا الإنجاز واستمرار التقدم في ظل انفتاح ونمو اقتصادي متسارعين وثقافة تولي التحكيم التجاري أهمية بالغة.
وأضاف النصف أن المركز يشهد مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع فعاليات وأنشطة المركز، وكذلك تفعيل التعاون مع الجهات المختلفة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتفعيله في الأوساط القانونية والتجارية في الكويت، وذلك يأتي بمواكبة المركز بتحديث وتطوير مقره والذي يتميز بمساحات كبيرة تستوعب خدمات المركز وأنشطته المختلف، فضلا عن قاعات التحكيم المجهزة بكافة الإمكانات التكنولوجية لعقد جلسات التحكيم عن بعد إلكترونيا.
يذكر أن المركز كان قد عقد عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات الرسمية والخاصة وبصدد توقيع اتفاقيات تعاون أخرى مع جهات مختلفة، حيث تتضمن هذه الاتفاقيات محاور أساسية للعمل المشترك وإقامة البرامج التدريبية والإطلاع على القضايا القانونية المستجدة في الساحة المحلية والإقليمية المتعلقة بالتحكيم.
تجدر الإشارة إلى أن المركز سيعقد دورة تدريبية بعنوان: «الوساطة وسيلة بديلة لفض المنازعات» على مدار يومين في الفترة من 19-20 نوفمبر 2023 ويحاضر فيها د.رشا علي الدين - أستاذ القانون الدولي الخاص كلية الحقوق جامعة المنصورة، حيث تتضمن الدورة التعريف بالوساطة وأنواعها وتوضيح دور الوسيط ومهاراته، والخطوات الرئيسية في عملية الوساطة وكيفية إدارة النزاع، مع تقديم تطبيقات عملية توضح كيفية تطبيق مفاهيم الوساطة في سياقات مختلفة.

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