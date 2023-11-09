باسل الهارون المركزي يؤمن بدعم الكوادر الوطنية كنهج ثابت

MENAFN - Al-Anbaa) أكد محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، حرص البنك وإيمانه بأهمية تشجيع ودعم الكوادر الوطنية بشتى المجالات كجزء من نهج مستمر وثابت، مبينا أن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية تأتي كإحدى هذه الصور، وأن جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي التي تعتبر إحدى برامج «كفاءة» تستهدف تشجيع البحث العلمي في الشأن الاقتصادي والمصرفي وتحفيز الكوادر الوطنية الشابة على تطوير مهاراتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجالات العمل المصرفي والمالي.وأشار الهارون في كلمته خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي، الذي عقد برعايته وحضوره أمس الخميس، بمشاركة واسعة من قياديي القطاع المصرفي، أشار إلى سعي «المركزي» لترسيخ النهج العلمي في تطوير الشؤون المصرفية والمالية والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة عالية التأهيل علميا وعمليا في مجالات عمل القطاع المصرفي والمالي الكويتي، والعمل على تطوير ودعم هذه الجائزة ليكون للأبحاث والباحثين حضور وتأثير أكبر من خلال أبحاثهم ودورها المأمول في الإسهام بتطوير القطاع المصرفي والمالي، مشيدا بالمستوى المتميز للأبحاث العلمية المتقدمة للجوائز.وقدم الهارون في كلمته التهنئة للفائزين وطالبهم بالاستمرار بجهودهم البحثية، مؤكدا ضرورة أن تتناول أبحاثهم في المستقبل التحولات الجديدة التي تواجه القطاعات الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد على التكنولوجيا والتي أصبح تأثيرها ملموسا ويقود نماذج الأعمال لمزيد من التغير والتشكل، الأمر الذي يتطلب مزيدا من البحث والتطوير.وأشار المحافظ إلى أن النجاح الذي حققته جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي في دورتيها الأولى والثانية، ما هو إلا انعكاس لأهمية ترسيخ ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة وتسليط الضوء على المتميزين منهم وتحفيزهم لابتكار الحلول لتطوير واقع العمل المصرفي والمالي الكويتي.واختتم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالإعلان عن إطلاق «جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي ـ 2023» مشيرا إلى أن التفاصيل الخاصة بالجائزة وشروط الترشح وكيفية تقديم الأبحاث ومواعيد تلقي الطلبات منشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة «كفاءة» kafaakw، وبإمكان المهتمين والراغبين في المشاركة الدخول إلى الموقع للاطلاع على التفاصيل، وتقديم طلبات الترشح على النماذج الخاصة لذلك بداية من يوم 9 نوفمبر 2023 ولغاية يوم 23 مارس 2024.علما بأن لجنة جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي، ستعقد ورشة عمل لمدة يوم واحد للباحثين المهتمين حول كيفية كتابة بحث علمي، للاطلاع على تفاصيل ورشة العمل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة كفاءة.من جانبها، أكدت المديرة العامة لمعهد الدراسات المصرفية، رنا النيباري، أن هذه الجائزة تقع ضمن استراتيجية بنك الكويت المركزي الرامية إلى تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها من خلال مبادرة «كفاءة» التي تتضمن عددا من البرامج رفيعة المستوى الموجهة لمختلف الشرائح من أبناء الكويت ومنها جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للبحوث المقدمة لجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي قد بلغ 24 بحثا قبل منها 11 بحثا.وفي هذا العام ولأول مرة يتم منح جوائز مادية للأبحاث التي تفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، كما قدم للفائزين شهادات تقدير وهدايا تذكارية، فضلا عن طباعة البحث الفائز بالمركز الأول والعمل على نشره وتوزيعه ليكون مرجعا للراغبين في الاستفادة من الأبحاث المتميزة، وتشكلت لجنة التحكيم من أعضاء من: بنك الكويت المركزي، بيت التمويل الكويتي، بنك الكويت الوطني، بنك الخليج بالإضافة إلى ممثل عن معهد الدراسات المصرفية، كما تم اختيار ثلاثة محكمين من خارج الكويت.

الفائز الأول

تم الإعلان عن نتائج لجان التحكيم للجوائز، حيث منحت جائزة الطالـــب الاقتصادي الكويتي للبحث المعنون «رقمنة قطاع تمويل التجارة في الكويت: منظور تكلفة المعاملات لخطابـــات الائتمان على أساس تقنية البلوكتشين» المقدم من سلمان صلاح بدر علي نقي.



الفائز الثاني

تم مـنــح سـعــود عبدالعزيز عبد الله العميري المرتبة الثانية عن بحثه «دراسة تأثير الأخلاقيات في تطبيق التقنيات المالية في سوق التجزئة في الكويت».

الفائز الثالث

حصل البحث المعنون «تقييم الاستقرار المالي لدولة الكويت: مؤشر مقترح لقياس الاستقرار المالي لدولة الكويت» المقدم من عبد الله سعد محمد السريع على المركز الثالث.