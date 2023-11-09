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مجموعة التنسيق العربية تطلق مبادرة بـ 50 مليار دولار لدعم التنمية بالدول الأفريقية

11/9/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار تعزيز دعمها للدول الأفريقية الشريكة وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار حتى عام 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الأفريقية.
جاء هذا الإعلان من قبل رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية د.محمد بن سليمان الجاسر خلال المؤتمر الاقتصادي المصاحب للقمة العربية الافريقية والقمة السعودية الافريقية والتي عقدت في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
وقال بن سليمان: إن العديد من البلدان الافريقية معرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناخ، ويعد تعزيز القدرة على الصمود في وجه هذه التغيرات والتكيف معها حاجة ملحة.
وفي بيان مشترك نصت مجموعة المؤسسات التنموية العشر على ما يلي: «وإذ ندرك أن العلاقة بين التنمية المستدامة وتمويل أنشطة العمل المناخي هي علاقة شاملة ومعقدة، تؤكد مجموعة التنسيق العربية مجددا على التزامها بزيادة المساعدات المالية لتغير المناخ بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ وللمساعدة في سد ثغرات الاستثمار في سبل الوصول الى الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، هذا بالإضافة إلى الأمن الغذائي».
وسيدعم تمويل المجموعة المخصص المبادرات في مجالات عديدة مثل: أمن الطاقة، وانتقال الطاقة، تعزيز التكامل والتواصل الاقليمي، تمويل التجارة وتيسيرها، مبادرات تمكين المرأة والشباب وإيجاد فرص العمل والتعلم لهم، تعزيز الدعم للدول الهشة، تعزيز فعالية التنمية، تمويل القطاع الخاص، الأمن الغذائي، الفقر، والبطالة. كما جاء في البيان «نحن نقر بالحاجة الملحة لمواجهة هذه التحديات من خلال الإجراءات المنسقة وفي الوقت المناسب».
وبالنيابة عن مجموعة التنسيق العربية، قال د.محمد الجاسر، رئيس البنك الاسلامي للتنمية: «إن ايماننا بإفريقيا الواعدة، ومجتمعاتها الحيوية، وشبابها الحيوي لا تتزعزع، ومع ذلك، فإننا ندرك تماما التحديات التنموية التي تواجهها القارة، تداعيات الوباء العالمي الاخير، تحديات الامن الغذائي، وأزمة المناخ المتصاعدة، نحن ملتزمون بالعمل جنبا الى جنب مع الدول الافريقية والكيانات الاقليمية، مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الانمائية الاخرى».

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