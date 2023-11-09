73 مليار دولار الاستثمارات السعودية في القارة الأفريقية



عبدالعزيز بن سلمان وقّع 5 مذكرات تفاهم مع دول أفريقية للتعاون في مختلف مجالات الطاقة خالد الفالح: المملكة تسعى إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية النوعية والتجارة البينية مع أفريقيا

انطلقت أمس أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي- العربي- الأفريقي، بحضور نخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر، قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان: «يمر عالمنا اليوم بمرحلة تحولات اقتصادية عميقة، حيث نشهد تسارع ظهور التقنيات المبتكرة، والتحول إلى قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة التصور لسلاسل الإمداد العالمية، ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة ودول القارة الأفريقية، خصوصا مع وجود الممكنات في الجانبين، من موارد طبيعية، وموقع جغرافي مميز، وقوى بشرية شابة». وأكد الجدعان أن علاقة المملكة بالقارة الأفريقية لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط، بل نحن شركاء، يجمعنا تاريخ مشترك ومصير مشترك، حيث تعود أصول التجارة مع القارة الأفريقية إلى العصور القديمة، حين اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرق التجارة إلى أفريقيا، وكانت وما زالت المملكة سوقا نشطة للسلع الأفريقية على مدى قرون.استثمارات ضخمةمن جانب آخر، قال وزير الاستثمار السعودي م.خالد الفالح، إن استضافة المملكة لأعمال القمة السعودية- الأفريقية، التي تحمل عنوان «شراكة مثمرة»، تؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها المملكة على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وعبر الفالح عن اعتزازه باستقبال المملكة هذا العدد من قادة الدول الأفريقية المشاركين في القمة، وتطلعه إلى النتائج الإيجابية التي ستسفر عنها، مبينا أن العلاقات التي تربط المملكة بدول أفريقيا هي علاقات تاريخية متينة، تقوم على الأخوة والجوار والمصالح المشتركة، إضافة إلى الأبعاد الإنسانية، والدينية، والاجتماعية، فضلا عن الجوانب الاقتصادية والثقافية.وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى رفع مستوى الشراكات الاستثمارية النوعية، والتجارة البينية مع الدول الأفريقية، وستواصل العمل على تمكين شراكات القطاع الخاص، وتشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في القارة الأفريقية.وأوضح أن حجم الاستثمارات السعودية في دول القارة الأفريقية بلغ، حتى الآن، نحو 274 مليار ريال، (73 مليار دولار)، مؤكدا أن هذا الرقم مرشح للتصاعد بقوة، خاصة في مجالات حيوية مثل التعدين، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة التقليدية والمتجددة، وغيرها، وذلك مع ما تشهده العلاقات السعودية من نمو وتطور في ظل انعقاد هذه القمة.توقيع مذكرات تفاهموخلال فعاليات المؤتمر، وقع وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس، 5 مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول الأفريقية هي: إثيوبيا، والسنغال، وتشاد، ونيجيريا، ورواندا، حيث شملت هذه المذكرات، التي وقعت خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي- العربي- الأفريقي، المنعقد حاليا في العاصمة (الرياض)، التعاون في مختلف مجالات الطاقة.كما تؤسس مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع رواندا، العمل على تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول، ورفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للغاز والبترول، والتركيز على الابتكار وصداقة البيئة، وتعزيز التكامل بين الصناعتين البترولية والبتروكيميائية، وتنمية الطلب على الموارد الهيدروكربونية، وتحقيق مستهدفات مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».وفي سياق متصل، وقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، مذكرة تفاهم مع وزير المالية المصري د.محمد معيط، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي، وتهدف المذكرة إلى إقامة حوار مالي رفيع المستوى، وإطلاق حوار دوري ومنتظم بين وزارتي المالية في البلدين الشقيقين.«السعودي للتنمية» يقدم ملياري ريال قروضاً ميسرة لدعم المشروعات الأفريقيةوقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي- العربي- الأفريقي، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وذلك لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا.