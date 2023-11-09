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11 2 مليون دينار إيرادات كامكو إنفست في 9 أشهر

11/9/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة كامكو إنفست، عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حقق إجمالي إيرادات لفترة التسعة أشهر 11.2 مليون دينار، مقارنة مع 17 مليون دينار لفترة التسعة أشهر من 2022، نحو 84% منها من الرسوم والعمولات. وتكبدت الشركة خسائر بلغت 1.4 مليون دينار (خسارة السهم 4.08 فلوس)، مقارنة بأرباح بلغت 3.8 مليون دينار (ربحية السهم: 11.16 فلسا) لنفس الفترة من 2022.
وقد تأثرت الإيرادات بتراجع حجم الأعمال نتيجة الشعور السلبي للمستثمرين تجاه الأسواق، والفائدة المرتفعة، وارتفاع التضخم، والمخاوف من ركود محتمل، بالإضافة إلى أداء الأسواق المالية.
ونمت الأصول المدارة منذ بداية العام بنسبة 3.1% لتصل إلى 14.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023 جراء الأموال الجديدة التي تم استقطابها في عدد من المنتجات والخدمات خلال الفترة.
وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها وحافظت الصناديق على موقعها ضمن أفضل صناديق الأسهم أداء في الكويت. كما حصل صندوق كامكو الاستثماري على ثلاث جوائز من ريفينيتيف ليبر لعام 2023 لأدائه المميز والمعدل وفقا للمخاطر.
من جهة أخرى، مازال تركيز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة. ويعمل الفريق على دراسة عدد من صفقات الملكية الخاصة والتي أسفرت عن مشاركة الشركة في جولة الاستثمار ما قبل الإدراج في فلاورد.
وواصل فريق الاستثمارات المصرفية تقديم المشورة للعملاء والعمل على عدد من الصفقات سواء في أسواق رأسمال الدين أو أسواق رأسمال الأسهم أو الدمج والاستحواذ والتي يتوقع اتمامها خلال العام.
ونجح الفريق في إدارة خمس صفقات نيابة عن عملائه بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 1.2 مليار دولار منها ثلاثة اكتتابات لزيادة رأس المال لبنكين كويتيين وشركة في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى إصدار سندات مقوم بالدينار الكويتي لشركة في القطاع العقاري وصكوك مقومة بالدينار الكويتي لشركة قابضة.
وتقديرا لجهود الفريق وأدائه في مجال خدمات الاستثمارات المصرفية، حصلت كامكو إنفست على جائزة «أفضل بنك في أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط» من «جلوبال فاينانس».
واستمرت شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية، في تحسين وضعها التنافسي وتمكنت من استقطاب عملاء جدد من مؤسسات وأفراد مستفيدة من خدمات التداول الالكتروني. وانعكس انخفاض السيولة في بورصة الكويت على قيمة التداول لدى الشركة وإيرادات العمولات خلال الفترة مقارنة بالعام 2022.
كما واصلت المكاتب الإقليمية توسيع وجودها في أسواقها من خلال تحسين خدماتها والمساهمة بشكل أكبر في الأعمال الأساسية للشركة، لاسيما في إدارة الأصول. وكانت الشركة قد أعلنت خلال الربع الأول عن خبرين بخصوص مكاتبها في المملكة العربية السعودية، الأول يتعلق بتعيين رئيس تنفيذي جديد لقيادة جهود التوسع في المملكة، بالإضافة إلى خطط لنقل مكاتبها إلى مركز الملك عبدالله المالي المرموق (كافد) في الرياض.
وبلغ اجمالي الموجودات 126.9 مليون دينار، فيما بلغت حقوق مساهمي الشركة الأم 57.7 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2023، وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الاجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2023.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه: «نعمل في بيئة سياسية واقتصادية صعبة للغاية تشهد اضطرابات أمنية وأزمات جيوسياسية على مستوى العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة ونسب التضخم ومخاطر ركود محتملة تؤثر سلبا على ثقة المستثمرين. رغم ذلك، وخلال الأزمات، تولد فرص استثمارية في أسواق وقطاعات وفئات أصول مختلفة نعتقد بأنه الوقت المناسب لدراستها واقتناصها من قبل المستثمرين طويلي الأجل».

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