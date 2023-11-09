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المتحد 10 فائزين في الحصاد الأسبوعي

11/9/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.
وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: أحمد عبدالحميد الطويل، أمال مبارك محمد شعيبي، عبدالله محمد جمعة كريم، محمد أكرم عوض، أنوار ماجد أمين أحمد، محمد عبدالله محمد العجمي، خالد علي محمد العتيبي، مازن محمد مصطفى الشيخ علي، حسن عباس حسن عطا الله، فازع بدر هايف المطيري.

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