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القطرية تشارك في معرض دبي للطيران 2023

11/9/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023 والذي يقام في معرض دبي العالمي المركزي للطيران، من 13 الى 17 نوفمبر الجاري. وتستعرض الناقلة القطرية الحائزة العديد من الجوائز العالمية، ثلاث طائرات من أسطول طائراتها الحديث والمتطور وهي: طائرة بوينغ B787-9، طائرة ايرباص A350-1000 وطائرة جلفستري G650ER. من جانبه، قال م.بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يعد معرض دبي للطيران منصة مثالية لعرض آخر الابتكارات في عالم الطيران. وكعادتها، تتمتع الخطوط الجوية القطرية بحضور قوي وبارز في المعرض حيث تستعرض نخبة من طائرات أسطولها المميز والمجهز بأحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة وهي: طائرة جلفستريم G650ER من أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال، بالإضافة إلى طائرة بوينغ B787-9 دريملاينر طويلة المدى، وطائرة من طراز إيرباص A350-1000، كما نتطلع إلى الترحيب بجميع شركائنا والزوار الكرام في شاليه الخطوط الجوية القطرية خلال معرض دبي للطيران هذا الشهر.

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