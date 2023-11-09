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التجاري يجري تحديثات معتادة على نظمه التكنولوجية

11/9/2023 11:02:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار إستراتيجية البنك التجاري الكويتي الرامية إلى تطبيق نظم تكنولوجيـــا المعلومات المتطورة بما يمكنه من تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائه، فقد قرر البنك القيام ببعض أعمال الصيانة والتطوير والتحديث لنظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من اختبارات، وذلك صباح يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023. ولفت البنك إلى أن أعمال التحديث والصيانة والتطوير المشار إليها قد يترتب عليها حدوث إيقاف مؤقت لبعض الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.
ونحن في البنك التجاري الكويتي إذ نعتذر سلفا من عملائنا الكرام عن أي إزعاج قد يتسبب لهم جراء إيقاف بعض الخدمات التي تتطلبها الاختبارات المنوه عنها، فإننا نتوجه إليهم بخالص التقدير على تفهمهم لمتطلبات تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات في البنك والتي تصب في النهاية في مصلحة العميل وتساعد البنك على تقديم أفضل الخدمات للعملاء في كل الأوقات.

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