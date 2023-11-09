التجاري يجري تحديثات معتادة على نظمه التكنولوجية

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار إستراتيجية البنك التجاري الكويتي الرامية إلى تطبيق نظم تكنولوجيـــا المعلومات المتطورة بما يمكنه من تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائه، فقد قرر البنك القيام ببعض أعمال الصيانة والتطوير والتحديث لنظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من اختبارات، وذلك صباح يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023. ولفت البنك إلى أن أعمال التحديث والصيانة والتطوير المشار إليها قد يترتب عليها حدوث إيقاف مؤقت لبعض الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.
ونحن في البنك التجاري الكويتي إذ نعتذر سلفا من عملائنا الكرام عن أي إزعاج قد يتسبب لهم جراء إيقاف بعض الخدمات التي تتطلبها الاختبارات المنوه عنها، فإننا نتوجه إليهم بخالص التقدير على تفهمهم لمتطلبات تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات في البنك والتي تصب في النهاية في مصلحة العميل وتساعد البنك على تقديم أفضل الخدمات للعملاء في كل الأوقات.
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