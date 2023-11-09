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التجاري رعاية ذهبية لمعرض مستلزمات البر والبحر

11/9/2023 11:02:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم البنك التجاري الكويتي الرعاية الذهبية لمعرض الكويت الدولي لمستلزمات البر والبحر والأنشطة الخارجيـــــــة والرياضية، والذي أقيم مؤخرا في أرض المعارض بمنطقة مشرف. وبهذه المناسبة، قالت رئيس إدارة التسويق - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، بدور بوخمسين إننا نسعى دائما في البنك التجاري إلى المشاركة وتقديم الرعاية للفعاليات التي يهتم بها عملاؤنا في مواسم مختلفة وعلى مدار العام، ومن هنا كانت رعاية ومشاركة البنك في هذا الحدث الذي يتميز بتوفير مختلف المعدات البرية والبحرية ومعدات التخييم، حيث وفر للزوار كل اللوازم التي يحتاج اليها العميل خلال موسم التخييم بالإضافة إلى المعدات البحرية المتنوعة. وأوضحت بوخمسين أن فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد استقبل رواد معرض الكويت الدولي لمستلزمات البر والبحر والأنشطة الخارجية والرياضية في أرض المعارض وتم تعريفهم بآخر الخدمات والعـــروض والمنتجـــات المصرفية المقدمة من البنك التجاري الكويتي، وأحدثها عرض تحويل الراتب للعملاء الكويتيين.
وعلى هامش مشاركة البنك في هذا المعرض، حرص البنك التجاري كعادته على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية»، حيث قام فريق المبيعات بتعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية والمعلومات المالية والمصرفيـــة والنصائـــح التحذيرية من عمليات الاحتيال وضرورة الحفاظ على معلوماتهم المصرفية السرية.

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