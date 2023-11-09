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مؤسسة البترول و زين ضمن أضخم 20 علامة تجارية بالشرق الأوسط

11/9/2023 11:02:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
سجلت مؤسستان كويتيتان حضورا لافتا على قائمة شركة «براند فاينانس»، والتي نشرتها شركة «كونسالتني ميدل إيست»، وذلك لأغلى 20 علامة تجارية في الشرق الأوسط، وهما مؤسسة البترول الكويتية وشركة زين، حيث حلت مؤسسة البترول الكويتية في المركز العاشر عالميا على القائمة، بقيمة علامتها التجارية البالغة 4.15 مليارات دولار، فيما حلت شركة زين في المركز 16 بقيمة علامتها التجارية البالغة 2.73 مليار دولار.
وقالت الشركة إن مؤسسة البترول الكويتية التي تأسست عام 1980 تعتبر واحدة من شركات الطاقة المتكاملة متعددة الاختصاصات والرائدة في العالم، وإنها من خلال العمليات التي تمتد عبر سلسلة قيمة مواد الهيدروكربون من النفط والغاز ومشتقاتهما وبمختلف أنواعها ودرجاتها، فإن مؤسسة البترول الكويتية تشارك في استكشاف منتجات النفط والغاز وإنتاجها وتكريرها ونقلها وتسويقها في المنطقة وفي أماكن عديدة من العالم.
وأضافت انه قد عرف عن مؤسسة البترول الكويتية التزامها القوي بالممارسات المستدامة والعمل على الحد من بصمتها الكربونية، مع التركيز على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضافت الشركة أن مؤسسة البترول الكويتية سجلت نجاحا وريادة في مضمار تطوير تكنولوجيا الوقود النظيف، حيث يعتبر الديزل منخفض الكبريت الذي تنتجه من أنظف أنواع الديزل في العالم.
وقالت شركة براند فاينانس إن شركة زين التي تأسست عام 1983 تعتبر واحدة من شركات الاتصالات الرائدة في الشرق الأوسط وتتمتع بحضور قوي في العديد من دول المنطقة، بما في ذلك الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية والأردن. وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات لعملائها، بما في ذلك خدمات الصوت والبيانات المتنقلة، وخدمات الخطوط الثابتة والنطاق العريض، والمحتوى الرقمي والترفيه.
وقد عرفت شركة زين بالتزامها بالابتكار والمسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا ودعم المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمعات التي تعمل فيها وتخدمها.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، قالت الشركة إن الأبحاث الدولية التي أجرتها الشركة سلطت الضوء على أكبر الشركات في الشرق الأوسط من حيث قيمة العلامة التجارية، حيث تبلغ قيمة أفضل 20 علامة تجارية في المنطقة مجتمعة 140 مليار دولار.
وتعتبر قيمة العلامة التجارية جزءا مهما من الأصول غير الملموسة لأي شركة، فعلى سبيل المثال، وجد تحليل عام 2020 أن الأصول غير الملموسة تشكل 90% من القيمة السوقية للشركات المدرجة على مؤشر S&P 500، التابع لشركة ستاندارد آند بورز لأكبر 500 شركة، وبزيادة قدرها 22 نقطة مئوية منذ عام 1995. وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2023 أن دور مفهوم العلامة التجارية في عملية اتخاذ قرار المستهلك قد زاد على مدار العقد الماضي.
وفي تحليلها لقيمة العلامة التجارية في الشرق الأوسط، نظرت براند فاينانس في عدد من العوامل، بما في ذلك قوة العلامة التجارية، وإيراداتها وقيمتها. ومن الجدير بالذكر أن قيمة العلامة التجارية تختلف عن القيمة السوقية، التي تقيم وتحتسب قيمة الشركة بناء على أداء أسهمها في السوق المالي.
قائمة أغلى العلامات التجارية
1- شركة أرامكو السعودية بقيمة 45.23 مليار دولار.
2- شركة أدنوك الإماراتية بقيمة 14.21 مليار دولار.
3- شركة الاتصالات السعودية بقيمة 12.34 مليار دولار.
4- «اتصالات e&» الإماراتية بقيمة 10.45 مليارات دولار.
5- بنك قطر الوطني بقيمة 7.66 مليارات دولار.
6- بنك الراجحي السعودي بقيمة 5.57 مليارات دولار.
7- طيران الإمارات بقيمة 5.1 مليارات دولار.
8- شركة سابك السعودية بقيمة 4.72 مليارات دولار.
9- البنك الأهلي السعودي بقيمة 4.32 مليارات دولار.
10- مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 4.15 مليارات دولار.
11- بنك أبوظبي الأول بقيمة 3.94 مليارات دولار.
12- بنك NBD الإماراتي بقيمة 3.89 مليارات دولار.
13- شركة المراعي السعودية بقيمة 3.37 مليارات دولار.
14- شركة Ooredoo بقيمة 3.14 مليارات دولار.
15- شركة قطر للغاز بقيمة 3.1 مليارات دولار.
16- شركة زين بقيمة 2.73 مليار دولار.
17- شركة إعمار العقارية بقيمة 2.68 مليار دولار.
18- بنك أبوظبي التجاري بقيمة 2.62 مليار دولار.
19- الخطوط الجوية القطرية بقيمة 2.47 مليار دولار.
20- شركة اتصالات دو بقيمة 2.19 مليار دولار.

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