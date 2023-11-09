ضوابط استثمارية جديدة لتوظيف الأموال في صندوق تأمين العاملين بالقطاع النفطي

المؤسسة حريصة على الحفاظ على أموال الصندوق واستثمارها بأفضل السبل

أحمد مغربيكشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن ان مؤسسة البترول الكويتية وضعت خطة معتمدة لاستثمار الأموال المودعة لدى صندوق التأمين الخاص بالعاملين الكويتيين بقطاع النفط والغاز، حيث تم تحديد الضوابط الاستثمارية لتوظيف الاموال في الاصول.وكان ديوان المحاسبة قد رصد وجود مبلغ يقدر بنحو 635.4 مليون دينار محتفظ به لدى مدير صندوق استثماري خارجي، ولم يتم تخصيصه إلى محفظة استثمار محددة، ولم يتبين معه وجود أي ضوابط بشأن الاموال غير المستثمرة في الصندوق.وقالت المصادر ان «مؤسسة البترول» حريصة على الحفاظ على مصادر دخل صندوق التأمين الخاص بالعاملين في النفط واستثمارها بأفضل السبل لتحقيق الهدف من إنشاء الصندوق.وشددت على أنه تم الاتفاق مع مدقق خارجي لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية الماضية، وفحص المركز المالي للصندوق كل 3 سنوات، وفحص تقدير الالتزامات القائمة بناء على دراسة بيانات الاعضاء المشتركين والمعاشات التقاعدية المعروفة في الصندوق لتقدير المركز المالي بوفاء الصندوق بالتزاماته على المدى البعيد.وأشارت الى ان خطر استثمار الاموال المودعة من صندوق التأمين تم بناء على توصية من الخبير الاكتواري وتحت اشراف مستشار مالي تم تعيينه لهذا الغرض، وذلك للوقوف على أوجه العجز الواردة في تقدير الخبير الاكتواري.وأضافت: «معظم مكونات الاستثمار عبارة عن ودائع استثمارية، ولما كانت العوائد المحققة من هذا الاستثمار من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية منخفضة وغير مجزية ارتأت لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الامناء بتحويل كل الاموال الى مدير استثمار خارجي وذلك من اجل تعظيم عوائد استثمارات الصندوق، حيث قام المستشار المالي بإعداد دراسة تحدد الضوابط الاستثمارية والسياسة الاستثمارية لتوظيف الاموال في الصندوق، حيث تم وضع خطر معتمد للاستثمار يتم على مدى 3 سنوات وذلك حسب ضوابط الاستثمار المعتمدة.وكان «ديوان المحاسبة» قد ذكر في تقارير سابقة أنه تم إنشاء صندوق التأمين في عام 1990، وتم تحديث نظام الصندوق في سنة 2016، ونص في المادة رقم (2) منه على أن «الغرض من إنشاء هذا الصندوق هو توفير مزايا تكميلية لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين المستفيدين منه»، كما نصت المادة الرابعة منه على أن «يخول رئيس مجلس الادارة أو نائبه بتشكيل مجلس امناء للاشراف على شؤون الصندوق ويحدد اختصاصاته» وبناء على ذلك صدر قرار الرئيس التنفيذي للمؤسسة رقم (32) لسنة 2021 المؤرخ في 10/6/2021 بشأن تشكيل مجلس امناء صندوق التأمين الخاص للعاملين الكويتيين بقطاع البترول، كما ان المادة رقم (9) من النظام تضمنت مصادر تمويل الصندوق من الاشتراكات التي تقتطع من مرتبات الاعضاء بواقع 5.25% شهريا وبحد أقصى للمرتب 2.250 دينار مضافا اليها نسبة 13.750% عما يزيد على 2.250 دينار من مرتبات الاعضاء، وكذلك ما تؤديه المؤسسة لصالح الاعضاء وفق البند (ب) من المادة رقم (9) والتي تنص على أن «الاشتراكات التي تؤديها المؤسسة لصالح الأعضاء بواقع 8.5% من مرتباتهم بحد أقصى للمرتب 2.250 دينار على ألا يتجاوز مبلغ الاشتراك 191.250 دينارا.تجدر الاشارة إلى أن تقرير الخبير الاكتواري قد ذكر في آخر تقرير اعده حول الصندوق وجود عجز اكتواري في 31 مارس 2019 بلغ 221 مليون دينار وبزيادة قدرها 156.3 مليون دينار وبنسبة 241.6% عن العجز الاكتواري البالغ 64.7 مليون دينار في 31 مارس 2016.