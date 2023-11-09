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اختتام فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر بمشاركة 80 جهة

11/9/2023 11:02:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - ناهد إمام
اختتمت أمس فعاليات «الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر»، والذي عقد تحت شعار «الكويت في مصر»، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، وبتنظيم من سفارتنا بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض.
وكانت فعاليات الأسبوع قد افتتحت يوم الثلاثاء الماضي بحضور وزير العمل المصري حسن شحاتة، بالنيابة عن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، وبحضور الوزير المفوض بسفارتنا في القاهرة مشاري النيباري، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد بهبهاني، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
واستمرت فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر على مدى 3 أيام، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات مختلفة، منها الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات، في أكبر تجمع كويتي- مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الكويت وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات.
نموذج يحتذى
وفي هذا السياق، أشاد رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات الأسبوع الكويتي في مصر أحمد بهبهاني بالمشاركة الواسعة في الاسبوع، سواء على المستوى الوزاري أو كبار المسؤولين أو الشخصيات في مختلف المجالات.
وقال إن ما تشهده مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من طفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة في معدلات زمنية قياسية، تبعث على الفخر والاعتزاز، وتفتح آفاقا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وأوضح أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، مضيفا انها أصبحت نموذجا يحتذى في العلاقات العربية، مشددا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع.
ترسيخ العلاقات الثنائية
وخلال جولة لـ «الأنباء» في الأجنحة الكويتية المشاركة بفعاليات الأسبوع، أكد رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار إبراهيم البغلي، على أن مشاركته في الأسبوع الكويتي بمصر تأتي للعام السابع على التوالي، مشيرا إلى أن تواجد الكويت بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها في المعرض يزيد من أواصر التعاون مع مصر بقطاعاتها المختلفة في جميع المجالات.
وأضاف قائلا: «ان الأسبوع الكويتي في مصر يعد حدثا سنويا يرسخ العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس الحرص على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى العمل الخيري، كما أن انعقاده على مدار 14 عاما، يؤكد أن العلاقات تاريخية وممتدة واستراتيجية قائمة على التفاهم المتبادل وتوافق الرؤى بين البلدين بشأن مختلف الملفات المشتركة».
وبسؤاله حول خطة المبرة الفترة المقبلة، قال البغلي: «نأمل في تحقيق المزيد من النجاح بمساعدات الأسر، إلى جانب التوسع في أهدافها وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية من خلال أجنده من الفعاليات والمسابقات والبرامج والتعاون على مستوى الدول العربية والكشف عن الطاقات المبدعة لدى الأبناء، وصقل المواهب الطلابية».
مشاركات واسعة
من جانبها، أكدت مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة التابع لبيت الزكاة الكويتي سلوى العنزي، والتي تولت منصبها منذ فترة قريبة، أن المشاركة بالأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر وفعاليات المعرض، له تأثير كبير في تعزيز العلاقات الأخوية بين الجانبين، مشيدة بالمشاركة الواسعة للجهات والمؤسسات من كلا البلدين.
وبسؤالها عن خطة المكتب الكويتي للمشاريع الخيرية خلال الفترة المقبلة، أكدت العنزي على استمرار المكتب الكويتي في مواصلة مسيرته الإنسانية والخيرية في مصر، وأن الفترة المقبلة ستشهد تركيز المكتب على إرساء الذكاء الاصطناعي الذي يدعم عددا من مبادرات التحول الرقمي.
ولفتت إلى أن الكويت قد اتسع فيها نطاق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خاصة خلال فترة كورونا، وأصبحت غالبية الأعمال يتم إنجازها «أونلاين»، وهذا ما يخططه المكتب من تطبيق الذكاء الاصطناعي بما يؤدي للتطوير والاستفادة من الإيجابيات وذلك على مستوى الموظفين القائمين بالعمل في المكتب لسرعة الإنجاز.
الاهتمام بالتراث
وفي سياق متصل، شهد الجناح الخاص لفريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والمبدعين الكويتيين الذي شارك فيه 6 فنانين لعرض أشكال التراث المختلفة بالكويت، إقبالا كبيرا من زوار فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر من المهتمين بالتراث، حيث تأسس هذا الفريق عام 2016 ويضم 77 فنانا حرفيا وتراثيا وساهم في 220 معرضا بالكويت و18 خارجها.
من جانبه، قال أستاذ التصميم والمتحدث الرسمي باسم فريق إكسبو د. على النجادة، ان التواجد للفريق يعد المرة الأولى بفعاليات الأسبوع الكويتي في مصر، مشيرا إلى أهمية تلك المشاركة لفتح مجال كبير للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، «وشعار المعرض.. استثمار، صناعة، سياسة، ثقافة، إعلام، مما يخلق مجالا واسعا للتعاون المشترك بين البلدين.
وألقى النجادة الضوء على المشاركين بالمعرض في القطاعات التراثية المختلفة ومنهم مسؤول قطاع المتاحف الخاصة ومعه مجموعة من القواقع البحرية من الشواطئ الكويتية بالبيئة البحرية حسين أحمد، ومسؤول القطاع البحري ويعرض مجموعة من الأبواب والشبابيك الخشبية وصناديق مبيتة التي تمثل جزءا مهما للإعمار الكويتي طارق عيسى.
بالإضافة إلى الفنان صلاح العباس، الذي حصل على جائزة التميز من المستوى الثالث لأفضل معلم في مدرسة المجوهرات في مدينة فاخرة، ويعرض مجموعة فنية تراثية يستخدم فيها النحاس وفن الأركت، وعادل يوسف فنان تشكيلي يعمل من بيئة كويتية ومن طيور مهاجرة تمر على الكويت.
تطور ملموس
بدوره، قال مدير العلاقات العامة بشركة المزيني إبراهيم القطان إن هذه ثاني مشاركة بفعاليات الأسبوع الكويتي في مصر، مشيرا إلى أن التواجد في الدورة السابقة كان ناجحا جدا وحقق ردود أفعال ملموسة. ولفت إلى أن المعرض ينعكس بشكل إيجابي من خلال التعارف بين الشركات المصرية والكويتية مما يخلق التعارف والشراكات المستهدفة.
وقال إن المعرض يشهد تطورا ملموسا من سنة لأخرى من حيث الشركات الكبرى المشاركة، موضحا أن الشركة لديها فروع منتشرة على المستوى العالم، ويوجد 150 فرعا داخل الكويت إلى جانب مكاتب تمثيل في كل العالم.
التراث الكويتي
وشهد المعرض المصاحب لفعاليات الأسبوع الكويتي في مصر، مشاركة خديجة جاسم المتخصصة في فن البورتريه التجريدي من التراث، في الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر، وكما تقول تشارك للسنة الثانية على التوالي وشاركت بعدد 8 لوحات حول التراث الكويتي والشكل الأفريقي والطابع التقليدي المصري سيطر على لوحاتها.
وأشاد الوزير المفوض بسفارتنا بالقاهرة مشاري النيباري بتلك اللوحات المميزة، مؤكدا أن الفن والثقافة من القوى الناعمة بين الدول والشعوب، وقالت خديجة، ان التواجد في المعرض بهدف تواجد ورفع اسم الكويت في كافة المحافل الهامة.
مشاري النيباري لـ «الأنباء»: العلاقات بين الكويت ومصر متجذرة وقوية
قال الوزير المفوض بسفارتنا في القاهرة مشاري النيباري، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن أهمية تنظيم الأسبوع الكويتي في مصر تتمثل في جمع كل القطاعات المختلفة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والفنية بمكان واحد، وهو الأمر الذي يدعم تعزيز العلاقات بين البلدين، معربا عن تفاؤله بأن تثري هذه المشاركات المجتمعية بالبلدين لتؤدي إلى نتائج ملموسة، وأوضح أن العلاقات بين الكويت ومصر متجذرة وقوية وتشهد تعاونا في جميع مجالات التبادل التجاري والاستثماري وغيرهما.
وحول مساعدات الكويت لغزة، أشار النيباري إلى أنه منذ صدور المرسوم الأميري من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، هناك جسر جوي شبه يومي لدخول المساعدات الإنسانية الكويتية إلى غزة وتضم مواد غذائية ومستلزمات طبية وخياما ومعدات لتوليد الطاقة وسيارات إسعاف وغيرها، والسفارة الكويتية في مصر منذ اللحظة الأولى متواجدة في العريش للإشراف والوقوف على تسليم تلك المساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر.
فايز العنزي: «جمعية الأسرى والمفقودين» تهدف إلى نشر بطولات وتضحيات الكويتيين
قال رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي لـ «الأنباء» إن مشاركته بفعاليات «الأسبوع الكويتي في مصر» تعد المشاركة السادسة، حيث تجمع هذه الفعالية كل أطياف المجتمع الكويتي في الشقيقة الكبرى مصر.
وأوضح أن المشاركة تهدف إلى نشر هذه البطولات والقيمة الاجتماعية والمشاركة السامية، وتوضيح ايضا أن الكويت لديها شعب يقدم كل التضحيات من أجل وطنه الكريم.
أحمد مصطفى: «الإنتاج الحربي» تعرض لأول مرة جهازاً لإنتاج المياه من الهواء
كشف مدير المعارض بوزارة الإنتاج الحربي المصرية أحمد مصطفى لـ «الأنباء» أن الوزارة تشارك سنويا بفعاليات «الأسبوع الكويتي في مصر» بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية، مشيرا إلى عرض الوزارة لصناعاتها الجديدة دائما، ومنها العام الحالي عرض مشروع إنتاج المياه من الهواء الجوي.
وقال إن الوزارة تقوم بإنتاجه حاليا بالكامل من خلال مصنع «360 الحربي» بعد أن كان يتم إنتاجه بشراكة يابانية، مشيرا إلى إمكانية تسويق وتصدير الجهاز للكويت والذي يمتاز برخص سعره إلى جانب توافر قطع الغيار الخاصة به في مصر.
نهى الحسيني: التنمية محور رئيسي للحفاظ على سيناء
قالت عضو المجلس القومي للمرأة فرع جنوب سيناء د.نهى الحسيني إن التواجد في مؤتمرات أو ندوات ومعارض بمشاركة أشقاء عرب يعد وسيلة للتعارف وتوطيد العلاقات ليس سياسيا فقط ولكن اقتصاديا.
وقالت الحسيني إن الحفاظ على أرض السلام سيناء يكون من خلال التنمية، مؤكدة ان الحفاظ على الدولة المصرية بالكامل يكون من خلال التركيز على التنمية كمحور رئيسي في التواجد للجميع، خاصة التنمية في جميع المحاور الحياتية الاقتصادية والزراعية والاجتماعية.

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