تدشين المستشفى الدولي الحديث في دبي بعد تجديده

أعلن المستشفى الدولي الحديث، أحد أقدم المستشفيات في دبي، عن رفع طاقته الاستيعابية لخدمات الرعاية الطبية، في خطوة تمثل توسعاً كبيراً على صعيد قطاع الرعاية الصحية. وقد قام المستشفى متعدد التخصصات بتحديث موارده الطبية وبنيته التحتية لمعالجة التحديات المرتبطة بالمنشآت الطبية المتطورة تكنولوجياً.

وتتضمن هذه التوسعة الجديدة زيادة عدد الأسرّة للمرضى الداخليين وإجراء تحسينات كبيرة على غرف العمليات، ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز قدرة المستشفى على تلبية الطلب المتنامي على خدمات الرعاية للحالات الطارئة والإجراءات الطبية الاختيارية في دولة الإمارات، بما يتيح له علاج أعداد أكبر من المرضى في السنوات المقبلة.

ودشن سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أمس، المستشفى المجدّد، وذلك بحضور، صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، وعيدروس العيسائي، رئيس مجلس إدارة المستشفى الدولي الحديث، و"بول جريجيرسن" المدير التنفيذي للمستشفى، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

أفضل التجهيزات

وخلال التدشين، أشار سعادة الكتبي إلى التطور السريع الذي يشهده القطاع الصحي في دبي، والجهود التي تبذلها الهيئة، من أجل مواكبة المنشآت الصحية بتوسعاتها وتخصصاتها ونوعية خدماتها، لحجم الطلب المتنامي على الرعاية الصحية.

وأعرب سعادته عن تقدير هيئة الصحة بدبي، لأعمال التحديث التي تشهدها المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية في دبي بشكل عام، وحرصها على اقتناء أفضل التجهيزات والتقنيات، من أجل توفير خدمات عالية الجودة.

وبهذه المناسبة، قال عيدروس العيسائي، رئيس مجلس إدارة المستشفى الدولي الحديث: "نحن فخورون بإعادة إطلاق المستشفى الدولي الحديث، الذي يتميز الآن بقدرة استيعابية أعلى وبنية تحتية تكنولوجية متقدمة، لافتاً إلى تزويد المستشفى بموارد وبنية تحتية ومرافق متطورة للحالات الطبية الطارئة والإجراءات العلاجية الانتقائية، وذلك بما يتماشى مع أفضل المعايير الطبية المتبعة عالمياً".

وأضاف: "إن النهج الشامل الذي نتبناه لتعزيز قدرتنا الاستيعابية والارتقاء بجودة رعايتنا، إلى جانب مرافقنا الطبية الحديثة والعصرية، سيضمن لنا أن نكون على استعداد تام لتلبية الاحتياجات المتطورة للعدد المتنامي من السكان الذين يسعون للحصول على خدمات صحية متخصصة في دبي، التي تعتبر واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم. وتتمثل استراتيجيتنا بمواصلة عملياتنا التشغيلية انسجاماً مع أولوية خطة دبي للعام 2030 الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية. وهذا سيساعدنا على المساهمة في دعم خطة دبي الطموحة للنمو كمركز رئيسي للرعاية الصحية في المنطقة وتعزيز تنافسية المدينة كوجهة للسياحة العلاجية".

رعاية مضاعفة

بدوره، قال "بول جريجيرسن"، المدير التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث: "من شأن زيادة الطاقة الاستيعابية أن تضاعف قدرات رعاية المرضى لدينا خلال الأعوام المقبلة، بما يمكننا من توفير رعاية صحية ذات جودة أعلى إلى شريحة أكبر من السكان في دبي وعلى مستوى الدولة، إلى جانب السياح العلاجيين. ويتمتع المستشفى الدولي الحديث بإرث قوي في الجراحات الدقيقة والجراحات طفيفة التدخل، مما يمنحنا ميزة تنافسية على مستوى القطاع. وإضافة لذلك، يؤكد اعتمادنا من قبل المجلس الأسترالي للمعايير الصحية العالمية (ACHS) وامتثال خدماتنا في علم الأمراض والمختبرات لمعايير "مركز الإمارات العالمي للاعتماد" (EIAC)، على التزامنا الراسخ بتوفير رعاية استثنائية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة".

وأضاف: "يحرص قسم الطوارئ في المستشفى الدولي الحديث على الحفاظ على فترات انتظار تقل عن 30 دقيقة، لإعطاء الأولوية للرعاية الفورية والفعالة. بينما تغطي خدمات الرعاية لدينا المتوافرة على مدار الساعة تخصصات رئيسية، بما يؤكد على تفانينا تجاه رفاه المرضى وعافيتهم. ويشتهر المستشفى الدولي الحديث برعايته الاستثنائية للنساء والأطفال، بما في ذلك توفيره خط ساخن على مدار الساعة لتقديم المساعدة الفورية في طب الأطفال. كما يتفوق أطباؤنا في خدمات الطب الباطني وطب العائلة، والتي تتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بُغية تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة لمرضانا".

مستويات استثنائية

ومضى بالقول "نسعى لأن نكون المستشفى المفضل لخدمات الرعاية الصحية والعافية لأفراد الأسرة، كما إننا حريصون بشكل خاص على مراعاة احتياجات أصحاب الهمم داخل مرافقنا. ولتحقيق هذه الغاية، لدينا فريق من أفضل الخبراء حول العالم في مجال الرعاية الصحية لتوفير مستويات استثنائية من الخدمات العلاجية والاهتمام. ونحن فخورون بوجود فريق إدارة عالمي المستوى يتولى حالياً إدارة المستشفى لضمان توفير خدمات طبية فائقة التميز. وإضافة إلى ذلك، تشكل الاستدامة إحدى القيم الرئيسية في المستشفى الدولي الحديث، إذ نعمل على تطوير العديد من المبادرات الخضراء لخفض بصمتنا البيئية من خلال الالتزام بالمعايير والقواعد الخاصة بالمباني الخضراء".

ويجدّد المستشفى الدولي الحديث وعده للمجتمع المحلي بتوفير رعاية صحية بتفانٍ وإخلاص وفق أعلى معايير الجودة، ويتطلع قدماً إلى مواصلة إرثه من الرعاية المتفردة.

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