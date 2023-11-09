محمد الشرقي يستقبل سفيرة أستراليا

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، هايدي فينامور سفيرة أستراليا لدى الدولة، وبرايني هيليس القنصل العام الأسترالي لدبي.

ورحب سموه بالسفيرة التي قدمت للسلام على سموه، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهام عملها.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تطويرها على الأصعدة كافة.

وأشادت السفيرة بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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