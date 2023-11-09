برلمان أوكرانيا يوافق على تخصيص نصف ميزانية 2024 لأغراض عسكرية

وافق النواب الأوكرانيون، أمس، على ميزانية لعام 2024 تتضمن تخصيص نصف إجمالي الإنفاق الحكومي للدفاع، في وقت توجّه كييف مواردها للجهد الحربي.

وزادت كل من كييف وموسكو الإنفاق العسكري بشكل كبير منذ بدء الحرب، وكثفتا إنتاج الأسلحة والذخائر بينما تستعدان لحرب طويلة الأمد.

ووفقاً لوزارة المال الأوكرانية، سيتم إنفاق 1,7 تريليون هريفنيا (نحو 47 مليار دولار) على الدفاع، وهو المبلغ نفسه تقريباً في ميزانية عام 2023.

ويتجاوز هذا الرقم الإنفاق على التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية مجتمعة، ويصل إلى نحو نصف إجمالي النفقات المخطط لها في البلاد البالغ 93 مليار دولار.

وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على دعم مالي من صندوق النقد الدولي والحلفاء الغربيين مثل الولايات المتحدة للحفاظ على مرونة اقتصادها خلال الحرب.

وقدّرت كييف حاجتها إلى 41 مليار دولار من الدعم الخارجي لتغطية الإنفاق اليومي العام المقبل، وهو الرقم نفسه الذي توقع صندوق النقد الدولي أن تحتاجه عام 2023.

وقالت وزارة المال إن «أولويات ميزانية الدولة واضحة: تعزيز القدرات الدفاعية وحماية السكان، ودعم المحاربين القدامى، ورفع المعايير الاجتماعية، والانتعاش الاقتصادي».

وأضافت: «سيكون لدينا مزيد من الطائرات المسيّرة، وأسلحتنا الخاصة لتحقيق النصر بطريقة سريعة».

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مسائي الاثنين، إنه «سيتم تخصيص موارد الميزانية لتحقيق النصر».

وأضاف: «نرى جميعاً أشخاصاً يطالبون بتخصيص موارد الميزانية لدعم الدفاع بدلاً من رصف الشوارع وإصلاحها».

وتابع: «هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، يجب استخدام كل الموارد لجعل أوكرانيا أقوى».

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