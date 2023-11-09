معارك دارفور تحتدم وجثث عسكريين تغطي شوارع أم درمان

تنتشر جثث لأشخاص بالزي العسكري في شوارع أم درمان في غرب العاصمة السودانية، حسبما أفاد شهود عيان أمس، فيما حذرت الأمم المتحدة من احتدام القتال في إقليم دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع مع دخول الحرب بينهما شهرها السابع.

وقال شهود عيان في أم درمان: «هناك جثث لأشخاص يرتدون زياً عسكرياً ملقاة في الشوارع بوسط المدينة بعد معارك الأربعاء».

وأفاد آخرون بسقوط قذيفة على مستشفى النو شمال أم درمان، آخر المرافق الطبية التي تخدم هذه المنطقة، ما أسفر عن مقتل عاملة.

وتتواصل المعارك في كل من الخرطوم بضواحيها وإقليم دارفور، في ظل إخفاق مفاوضات جديدة هذا الأسبوع حول وقف إطلاق النار.

وكتب نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دارفور، طوبي هارورد، عبر «إكس»: «يتعرض مئات آلاف المدنيين والنازحين لخطر كبير الآن في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مع تدهور الوضع الأمني، ونقص الغذاء والماء، والخدمات المحدودة جداً».

وتابع: «يتقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل السيطرة على المدينة، وستكون لذلك تداعيات كارثية على المدنيين».

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