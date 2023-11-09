طائرة مسيّرة مجهولة تتحطم على مدرسة في إسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي أن مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت، أمس، على مدرسة ابتدائيّة في مدينة إيلات على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل، ما سبّب أضراراً مادية وحالاً من الذعر.

وكتب الجيش الإسرائيلي على «إكس»: «تحطمت مسيّرة على مبنى مدني في مدينة إيلات»، مضيفاً: «يجري التحقيق في هويّة المسيّرة وملابسات الواقعة».

وقالت متحدّثة باسم الجيش من الموقع إن تحطّم المسيّرة لم يؤدّ الى إصابات جسدية، لكن المسعفين عالجوا سبعة أشخاص أصيبوا بصدمة، وهو ما أكدته خدمات الإسعاف أيضاً.

ورصد مراسل وكالة فرانس برس سكاناً محليين تجمعوا قرب مبنى المدرسة الابتدائية الذي طوقته قوات كبيرة من الجيش والشرطة. ولم تُعلن أيّ جهة حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق المسيّرة.

وتضم المدينة الساحلية حالياً عشرات آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل والمنطقة الحدودية مع قطاع غزة حيث يحتدم القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخاً فوق البحر الأحمر باستخدام نظام الدفاع الصاروخي آرو.

وقال في وقت لاحق إنه اعترض مقذوفاً مشبوهاً في جنوب إسرائيل، باستخدام بطاريات باتريوت المضادة للطائرات. وأوضح أن المقذوف «لم يدخل فوق الأراضي الإسرائيلية».





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