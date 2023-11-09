اقتصاد إسرائيل يخسر 600 مليون دولار أسبوعياً من إجمالي الناتج المحلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف البنك المركزي في إسرائيل، أمس، أن تغيّب العمال عن العمل بسبب الصراع القائم بين إسرائيل وحماس كلّف الاقتصاد الإسرائيلي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما قيمته 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار تقريباً) كل أسبوع.
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تحليل للبنك أن نحو 53% من الخسارة نتجت عن غياب نحو 520 ألف أب وأم عاملين بسبب إغلاق المدارس ورياض الأطفال.
وأضاف البنك أن 26% من الخسائر نتجت عن إجلاء نحو 144 ألف عامل من منازلهم في مناطق الخطر، في حين جاء 21% من الخسائر بسبب التجنيد المكثف لنحو 360 ألف جندي احتياطي.
وقال التحليل إنه في الأيام القليلة الماضية، ظهرت علامات انخفاض على التكاليف بفضل إعادة الفتح الجزئي لنظام التعليم.
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