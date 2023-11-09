اقتصاد إسرائيل يخسر 600 مليون دولار أسبوعياً من إجمالي الناتج المحلي

كشف البنك المركزي في إسرائيل، أمس، أن تغيّب العمال عن العمل بسبب الصراع القائم بين إسرائيل وحماس كلّف الاقتصاد الإسرائيلي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما قيمته 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار تقريباً) كل أسبوع.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تحليل للبنك أن نحو 53% من الخسارة نتجت عن غياب نحو 520 ألف أب وأم عاملين بسبب إغلاق المدارس ورياض الأطفال.

وأضاف البنك أن 26% من الخسائر نتجت عن إجلاء نحو 144 ألف عامل من منازلهم في مناطق الخطر، في حين جاء 21% من الخسائر بسبب التجنيد المكثف لنحو 360 ألف جندي احتياطي.

وقال التحليل إنه في الأيام القليلة الماضية، ظهرت علامات انخفاض على التكاليف بفضل إعادة الفتح الجزئي لنظام التعليم.