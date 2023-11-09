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مجموعة قرقاش تحتفي بتخريج 23 إماراتياً في برنامج «آي ستار»

11/9/2023 7:26:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفلت مجموعة قرقاش بتخريج 23 متدرباً جديداً، ضمن الدفعتين الرابعة والخامسة من برنامج (iStar) ((آي ستار)) ، والذي يهدف لتطوير الكفاءات الوطنية، التي تتطلع إلى بدء أو تعزيز حياتها المهنية.

وبرنامج ((iStar)) هو مبادرة فريدة توفر تطوراً مهنياً استثنائياً، من شأنه أن يساعد الإماراتيين الطموحين في تحقيق تطلعاتهم المهنية، ويتيح للطلاب الذين يتم اختيارهم التمتع ببرامج تدريب رفيعة المستوى، وتجارب عملية على أرض الواقع لمدة تصل إلى 6 أشهر، مما يوفر لهم فرصاً فريدة لاكتساب مهارات وقدرات وخبرات مهنية نوعية تحت دعم وإشراف مديرين ومختصين.

ومن خلال هذا البرنامج يعمل المتدربون عن كثب مع مهنيين آخرين من مختلف أقسام مجموعة قرقاش، وأداء مهام مختلفة تصقل مهاراتهم. شهد الحفل حضور ومشاركة شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش، وموظفي مجموعة قرقاش، بالإضافة إلى خريجي ((iStar)) من الدفعات السابقة.

وقام شهاب قرقاش بتسليم شهادات التخرج لـ 3 خريجين متفوقين في البرنامج، وتقدم الخريجون بمشاركة تجاربهم في خطاب مؤثر يعكس مدى نجاح رحلتهم المهنية.

وقال شهاب قرقاش في كلمته خلال الحفل: يمثل هذا اليوم إنجازاً كبيراً في التزامنا بتعزيز التوطين في المجموعة، حيث يتماشى البرنامج مع رؤية حكومة الإمارات في زيادة نسبة الكفاءات الإماراتية الشابة في القطاع الخاص، ونحن نسعى دائماً لجذب وتنمية واحتضان المواهب الإماراتية في مختلف قطاعات المجموعة.

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