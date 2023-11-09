«الخليج للملاحة» يستحوذ على 26.3 % من سيولة سوق دبي

استحوذ سهم ((الخليج للملاحة)) على 26.3 % من سيولة سوق دبي المالي الإجمالية البالغة 403.7 ملايين درهم، في جلسة أمس، متصدراً تداولات السوق بسيولة ناهزت 106.3 ملايين درهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي أمس، بدعم سهم ((الإمارات دبي الوطني)) الذي ارتفع 0.56 %، وأغلق المؤشر عند 3929.41 نقطة، منخفضاً بـ0.90 %.

وشهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة ((تعليم القابضة))، بقيمة 116.1 مليون درهم على 30 مليون سهم، بسعر 3.87 دراهم للسهم الواحد.

وقاد سهم ((وطنية إنترناشيونال)) ارتفاعات 6 أسهم بسوق دبي، وارتفع 4 %، وصعدت أسهم تبريد 2.2 %، و((الأنصاري للخدمات المالية)) 1.75 %، و((بنك السلام ـ البحرين)) 1 %، و((الإمارات دبي الوطني)) 0.56 %، و((تيكوم)) 0.38 %.

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9528.95 نقطة، متراجعاً بـ0.17 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم ((أي دي سي كوربوريشن)) 5.3 %، و((مجموعة أغذية)) 5.1 %، و((كيو القابضة)) 3.3 %، و((فودكو الوطنية)) 2.96 %، و((أمريكانا للمطاعم)) 1.8 %. وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 234.1 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 114.1 مليون درهم، ثم ((كيو القابضة)) جاذباً 87.7 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.3 مليار درهم.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.516 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و662.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.