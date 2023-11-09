«طيران الإمارات» تطلق منتجات باستخدام مواد معاد تدويرها

أطلقت ((طيران الإمارات)) تشكيلة فريدة من الأمتعة والحقائب والإكسسوارات مصنوعة من مواد معاد تدويرها من الطائرات التي خضعت لتحديث تصاميمها الداخلية. وتجسد هذه المنتجات روح الابتكار المتأصلة في ثقافة ((طيران الإمارات))، والالتزام البيئي المستمر بالاستهلاك المسؤول.

تضم التشكيلة ذات الإصدار المحدود مجموعة مختارة من حقائب السفر وحقائب الظهر وحقائب اليد، وحاملات البطاقات وحقائب أدوات الزينة والأحزمة، وحتى الأحذية، وجميعها مصممة ومصنوعة على أيدي خياطي طيران الإمارات في ورشة عمل مخصصة للمقصورات، في مركز ((طيران الإمارات)) الهندسي بدبي.

ومن المقرر البدء ببيع هذه المنتجات في متاجر ((طيران الإمارات)) الرسمية عام 2024، والتبرع بجميع عائداتها للأطفال المحتاجين، عبر مؤسسة طيران الإمارات الخيرية. وسوف تعرض تشكيلة مختارة من الحقائب والإكسسوارات في جناح ((طيران الإمارات)) بمعرض دبي للطيران، الذي يقام في دبي ورلد سنترال في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وجُمعت المواد المستخدمة في صناعة المنتجات الأنيقة من طائرات إيرباص A380 وبوينغ 777. وأعيد استخدام جميع أنواع المواد لصناعة لأمتعة والحقائب، من مساند الرأس المصنوعة من الألمنيوم، إلى الجلود من الأرائك في الصالون الجوي على طائرة A380، إلى أحزمة الأمان وحتى الفراء من مقعد القبطان. ومن بين 16 طائرة جرى تحديثها حتى اليوم، تم بالفعل استعادة أكثر من 14000 كيلوغرام من مختلف المواد.

ونظراً إلى أن كل قطعة تُصنع يدوياً حسب الطلب، فقد يتاح للعملاء طلب نقوش خاصة بالليزر على بعض الحقائب اليدوية أو حقائب السفر أو حاملات المستندات. ويمكن لعشاق الطيران تسجيل اهتمامهم قريباً على موقع متجر طيران الإمارات، علماً بأن القطع المميزة محدودة العدد.

ويعمل في مركز ((طيران الإمارات)) الهندسي فريق مكون من 14 حائكاً بمسمى وظيفي ((مساعد صيانة هندسية))، ويتضمن دورهم إصلاح وخياطة أي تمزقات في التصاميم الداخلية لأسطول طيران الإمارات. وقد تم تخصيص أربعة من هؤلاء الحائكين حالياً، وبدوام كامل، لمبادرة إعادة التدوير، وتصميم وصناعة المنتجات المعاد تدويرها والتعاون مع الموردين للحصول على أفكار حول كيفية إعادة استخدام مختلف المواد.

وقال أحمد صفا، نائب رئيس أول الدائرة الهندسية في ((طيران الإمارات)): ((نحن ملتزمون بالتطوير المستمر لجهود الاستدامة، والنظر في كل جوانب منتجاتنا وسلسلة التوريد. لقد أدركنا أنه يمكن منح هذه المواد حياة ثانية لأنها أصلاً ذات جودة عالية، وتحدّينا فريقنا ليقدم وينفذ أفكاراً إبداعية ومبتكرة، وهذا ما أنتجته ورشتنا للإكسسوارات الخاصة في مركز الإمارات الهندسي، فقد جاءت هذه المبادرة من شغف فريقنا، ونحن فخورون للغاية بكيفية توافقها مع أهدافنا في الابتكار والاستدامة، والأفضل من ذلك أن جميع الإيرادات ستعود بالنفع على قضايا نبيلة عبر مؤسسة طيران الإمارات الخيرية)).

وكانت ((طيران الإمارات)) قد قررت في أغسطس 2022 تنفيذ أكبر مشروع معروف لتحديث أسطولها، باستثمار مليارات الدولارات للارتقاء بتجربة العملاء. وتعمل الناقلة على تحديث المقصورات الداخلية بالكامل لـ120 طائرة إيرباص A380 وبوينغ 777.